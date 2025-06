El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó que exista algún tipo de conflicto al interior del Ejecutivo, y aseguró que mantiene una coordinación “permanente y cordial” con Juan José Santiváñez.

“En el Gobierno no hay ni fricciones ni tareas que se hagan de manera independente, no hay acto de Gobierno que no esté coordinado”, dijo este martes.

Arana respondió esto cuando se le preguntó por informes sobre supuestas fricciones en el Ejecutivo, las cuales calificó como “chismes o trascendidos”.

El ministro de Jefatura de Gabinete resaltó la coordinación permanente y cercana entre los distintos ministerios y áreas de gobierno, enfatizando que todas las acciones de gobierno se planifican y ejecutan de manera conjunta bajo el liderazgo de la presidencia. Destacó que, aunque los ministros puedan desplazarse o cambiar de lugar, no existe independencia en sus labores, sino un trabajo coherente orientado a beneficiar a los sectores más necesitados. Además, mencionó la finalización de una reunión relevante del consejo de ministros en la que se abordó la fuerza de detalle como parte de la planificación estratégica.

“Con relación al Dr. Santiváñez que es un gran profesional y con quien he coordinado frecuentemente como ministro del Interior primero y ahora como jefe de un área muy importante, la coordinación continúa de manera permanente y cordial”, agregó.

El Comercio informó que, según fuentes dentro del Gobierno, Santiváñez ahora como asesor presidencial de Dina Boluarte viene promoviendo cambios para promover la realización de un programa dominical protagonizado por la mandataria.

Otras fuentes también comentaron que hace semanas que el exministro del Interior y ahora asesor se ha posicionado como hombre de confianza de Dina Boluarte por encima del premier Arana.

El primer ministro reiteró que el trabajo dentro del Gobierno se mantiene de manera conjunta y sin fricciones. “El trabajo es el que lidera la presidenta, el primer ministro coordina con todos los ministros”, explicó.