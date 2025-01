El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, cuestionó que la fiscalía lo siga investigando por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por el cual se le acaba de ordenar el levantamiento de su secreto a las comunicaciones por sus conversaciones con Walter Ríos.

En declaraciones a la prensa, el ministro descartó que haya cometido algún acto ilícito en sus contacto con Ríos Montalvo cuando era titular de la Corte Superior de Justicia del Callao en el 2018 y dijo que lo que hizo fue velar por los derechos de un cliente suyo cuando ejercía como abogado.

“Por defender los derechos humanos de un ciudadano a quien no se le atendía, la fiscalía pretende criminalizar el trabajo de los abogados. Eso no es correcto”, aseveró.

“Rechazo que cualquier tipo de llamada que haya tenido con cualquier juez, fiscal o autoridad tenga un contenido que sea irregular”, agregó.

El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, autorizó levantar el secreto de las comunicaciones de Eduardo Arana por la investigación que se le sigue por las comunicaciones que tuvo con el exjuez del Callao Walter Ríos en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por las cuales se le atribuye ser presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y, alternativamente, de cohecho activo específico.

“A mí me parece inaudito que ahora, después de casi dos años que se me ha investigado y el fiscal no puede demostrar que exista un hecho irregular en mi visita oficial. No ha sido sórdida, por lo bajo, de noche ni mucho menos en un momento apartado. Ha sido en el despacho, diciendo que a un patrocinado no se le atiende, a esta persona se le está demorando en su derecho. Osea, lo que hago ahora al defender los derechos humanos de una persona y el ejercicio libre de la profesión se pretende criminalizar?”, cuestionó.

Según el documento al cual tuvo acceso El Comercio, el periodo de tiempo en el cual está interesado el Ministerio Publico considera comunicaciones de días específicos de diciembre del 2017, abril y junio del 2018.