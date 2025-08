-El presidente de Colombia ha acusado al gobierno de Perú de copar un territorio que es de su país y de violar el Protocolo de Río de Janeiro. Esto en referencia a la creación del distrito de Santa Rosa, en Loreto. ¿Cómo interpreta esta postura?

En primer lugar, el señor Petro está equivocado. Santa Rosa ha sido parte de otra isla [Chinería] y esta es de soberanía peruana en conformidad con los tratados que establecen los límites con Colombia, como el de Salomón Lozano de 1922, que sella definitivamente las fronteras de los dos países. Y el otro es el tratado de 1934, que tras los incidentes de Leticia confirma la plena validez del acuerdo de 1922. Esta isla siempre ha sido peruana, tiene población peruana y el Perú hace pocos días ha dado una ley que le da el carácter de distrito, como parte de la provincia de Ramón Castilla. Y esto es parte del legítimo derecho que tiene el Perú.

Hay mecanismos de diálogo establecidos entre los dos países para poder conversar y resolver estos problemas. Lo que no cabe es que el presidente de Colombia abruptamente haga estas declaraciones que son básicamente de carácter político.

-En Colombia, Petro afronta una serie de cuestionamientos e investigaciones. ¿Busca un nuevo enfrentamiento con el Perú para ocultar o minimizar estas?

¿Cómo interpreto que el presidente Petro haya hecho esta declaración pública, diciendo que el Perú ha violado un tratado internacional? Es una aseveración muy grave, que no corresponde. Yo creo que él está usando políticamente esta situación, esta diferencia que tiene con el Perú hace años. Esto tiene que ver con un problema interno. El señor Petro, como presidente de Colombia, está con problemas serios en Bogotá y en otras partes de su país. Y con motivo de conmemorar la independencia de Colombia, recordando la batalla de Boyacá, en lugar de hacer la ceremonia en Bogotá o en Boyacá (ubicado en el centro del país), la traslada a Leticia [en la triple frontera amazónica]. Yo creo que está usando este tema para desviar la atención pública interna. Y, además, está mal informado.

-¿Cuáles son los canales para resolver este nuevo impasse con Colombia?

Hay una comisión [Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera colombo- peruana], a través de la cual se puede conversar, pero acá no hay nada que negociar. Porque no se puede negociar lo que está claramente definido. Los canales tienen que ser los diplomáticos, entre países amigos como lo son Perú y Colombia. Esto al margen que desde que comenzó el gobierno de Dina Boluarte, Petro ha tenido una posición agresiva contra el Perú. La relación ya estaba complicada, y esto es un elemento adicional de complicación.

-Bogotá renunció a la jurisprudencia de la Corte de La Haya. ¿Hasta dónde puede llegar esta diferencia?

No creo que estemos frente a esta situación [de intervención de un organismo internacional]. Estamos en una primera fase, donde hay que continuar conversando y se debe hacer por la vía diplomática, es decir entre las cancillerías ¿Y cuál es el paso a seguir? No levantar el tema ni pretender escalar el problema a otros niveles que no son deseables y que no serían oportunos.

-Petro ha referido que la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, en el Perú, puede “hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico”...

No es cierto, no es exacto. No es que Leticia se quede sin salida al río y, además, el Perú nunca le pondría trabas [a una salida] si se respeta la soberanía peruana. Hay una buena relación entre los dos países. Además, hay derecho de libre navegación establecidos en los tratados. Esta es una afirmación equivocada del presidente Petro.

-El gobierno peruano expresó “su más firme y enérgica protesta” sobre las declaraciones de Petro. ¿Cómo califica la reacción de Torre Tagle?

Estoy de acuerdo con el comunicado de Torre Tagle, es un buen pronunciamiento, inmediato y firme, precisamente la oposición peruana [a las expresiones de Petro]. Los tratados internacionales le dan legitimidad plena al Perú en este caso.

-¿La presidenta Boluarte debe evitar una respuesta política, en el mismo tono usado por Petro?

Se ha contestado muy bien [desde la cancillería], creo que hay que tratar de bajar el nivel del asunto y no empezar una discusión entre presidentes de dos países. Las palabras duras e innecesarias, a nada nos van a conducir. Reitero esta es una posición que debe ser asumida ahora por la vía diplomática. El Perú tiene una posición bastante sólida.

-Antes de Petro, la relación entre Lima y Bogotá era buena y se habían superado muchos obstáculos. ¿Cómo se puede restablecer esto? ¿O se debe esperar el fin del actual gobierno colombiano?

Yo creo que se ha ido mejorando relativamente y de manera reservada la relación bilateral. Es un proceso. Pero, claro, mientras esté el presidente Petro no hay una solución definitiva a esta situación. Pero la forma [de restablecer los lazos] es la vía diplomática y recordar que se trata de dos países con intereses compartidos.