1. Se da la partida

La carrera para conformar la Mesa Directiva empezó hace tiempo, en el 2021, cuando un grupo (Fuerza Popular, APP, Avanza País, Acción Popular y Somos Perú), se puso de acuerdo en compartir las 4 sillas, alternando cabezas en adelante. FP prefirió abstenerse de encabezarla en lo que dure el periodo; por lo que las bancadas más grandes en ese momento, AP y APP, debían alternarse la presidencia del Congreso.

Esto se cumplió. Primero lo hizo Maricarmen Alva de AP y luego Lady Camones de APP quien, al ser censurada a las pocas semanas, fue reemplazada por José Williams de Avanza País. (Paréntesis para Renovación Popular: liderada por Jorge Montoya, RP no fue parte del acuerdo y lanzó una lista sectaria presidida por aquel. Ahora, con Montoya fuera del grupo, la bancada planteó como su candidata a Norma Yarrow).

Así las cosas, el lunes hubo dos reuniones claves que dieron pase al tramo final de la carrera. FP decidió que su candidata a participar en la mesa (la ambigüedad de no señalar el puesto, revelaba que la decisión de no tentar la presidencia era revisable) era Patricia Juárez, quien ya había sido voceada por propios y ajenos.

La otra reunión fue la de APP, donde había dos candidatos nítidos, Camones (como para resarcirla de la forzada censura que abortó su primer mandato) y el actual portavoz Eduardo Salhuana, a pesar de que Keiko y FP dieron señas de que no era su aliado favorito porque no lo perciben como un amigo, sino más hacia la izquierda del bloque (los cargos que se le hacen de estar volcado a legislar en favor de la minería ilegal, que él responde diciendo que, por el contrario, brega por la formalización; no han de importar mucho a FP). La izquierda estaba muy dividida como para enfrentar al ‘Bloque Democrático’ que repitió su alianza con Perú Libre. Si lo hizo a última hora fue como un gesto simbólico.

Lima, jueves 25 de Julio del 2024. Se presenta una segunda lista para la elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República. Es integrada por legisladores de la bancada Socialista. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

2. La previa del mensaje

El año pasado Dina tomó más de 3 horas en leer su mensaje con doble estructura (la típica enumeración de lo hecho y prometido por cada ministerio, y un conjunto de temas transversales que a veces volvía sobre lo mismo). Lo más llamativo, para el resumen político, fue un pedido de perdón –en nombre del Estado que no del suyo propio- a las víctimas y deudos de las protestas de diciembre del 2022 y de enero y febrero del 2023.

Este año ha habido ciertos cuidados –lo confirmaremos hoy- para que el ritual del mensaje no sea tan tedioso, ni técnico, ni retórico. Al fin y al cabo, tal como hemos visto entre julio pasado y este, las prioridades, panes y cifras se han visto alteradas sensiblemente por el Congreso y por concesiones del Ejecutivo. Que se hayan normalizado los conceptos ‘crédito suplementario’, ‘decreto de urgencia’, ‘facultades delegadas’, nos habla de una gran desplanificación y manos abiertas a la clientela política.

El año pasado, Dina Boluarte tomó más de 3 horas en leer su mensaje a la nación dirigido desde el Congreso de la República. (Foto: Jorge Cerdán / GEC) / JORGE CERDAN

En Palacio cuentan que el enfoque de los 10 ejes del gobierno primará en la estructura y que habrá especiales acentos en temas de recuperación económica y combate a la inseguridad. Oiremos la pausada enumeración –'anuncios importantes’ ha prometido la ministra Hania Pérez de Cuéllar- de proyectos a los que este gobierno se ha propuesto destrabar e impulsar en, al menos, una de sus fases: el paso de Majes Siguas del Gore Arequipa al gobierno central, el estudio de Chinecas, la tercera fase de Olmos; y, claro, conjugar la invocación al puerto de Chancay, la cumbre de APEC en noviembre y la celebración del bicentenario de las batallas de Junín (6 de agosto) y de Ayacucho (9 de diciembre) con los ejes transversales.

3. Como si fuera la única

El jueves se inscribió la previsible lista consensuada. FP mantuvo su abstencionismo de cabecera y APP optó por Salhuana (una fuente me dijo que cuando a César Acuña le dan mucha la contra, no hace caso e insiste en su primera opción), Juárez quedó en la primera vicepresidencia, Waldemar Cerrón repitió la segunda y Alejandro Cavero de Avanza quedó en la tercera.

(Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

A última hora se inscribió una lista de izquierda, encabezada por Silvana Robles, de la flamante Bancada Socialista, como el resto de sus miembros. Yarrow, que no fue considerada en la lista, dijo que votaría en blanco. Se le abre, más bien, a Renovación Popular, la oportunidad electoral de marcar distancia ante la comunión de intereses entre Boluarte y el ‘Bloque Democrático’.

A Dina, por cierto, se le espera mañana en el hemiciclo para que hable de todo lo que quiere oír el ‘Bloque’. Su semana fue aliviada por que los focos estuvieron puestos en el Congreso y porque, dos conocidos constitucionalistas –Ernesto Blume y Domingo García Belaunde- han asumido ad honorem la defensa ante el TC de un recurso que pide al tribunal que marque pautas deferentes (y diferentes a un allanamiento con tumbada de puerta) en las investigaciones que se siguen a los presidentes. El TC no tendrá que pronunciarse sobre el penoso fondo del caso de los Rolex.