‘Viajo, no, no, mejor no viajo; me voy nomás, pero creo que mejor me quedo’. Este pudo ser el deshoje de margaritas del presidente del Congreso ante su invitación a la China. Pero Eduardo Salhuana no experimentó un ‘to be or not to be’ político moral, él estaba decidido a viajar desde que recibió la invitación del embajador chino Song Yang.

Además, miembros de su equipo asesor también son de la partida. Imagínenlos dando argumentos a su jefe para no arruinarse el viaje: ‘Presidente, la prensa y los críticos no pueden ponerle la agenda’, ‘presidente, esto va a fortalecer las expectativas de Chancay y todo el Perú está de acuerdo con eso’, ‘presidente, si no va, la presidenta Dina no se lo perdonaría porque va a quedar malparada con su viaje a Davos’. “Lo provocador hubiera sido no viajar y dejar en off side a Dina en su gira forzada a Suiza, a César Acuña que viaja cuando quiere, y a tantos congresistas que cuentan con que su presidente se tire una cana al aire para ellos tirarse las suyas”. Salhuana sí tuvo dudas pero, según mis fuentes, se debieron a una inquietud práctica: ¿hago o no hago una conferencia de prensa antes de partir? Se respondió que sí y la hizo en el único día en que podía hacerlo: el jueves 2, un día después del feriado de año nuevo y un día antes de hacer maletas (la visita está programada entre el 5 y el 10 de enero). La cita tuvo que ser en la tarde, porque en la mañana, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, asumía su mandato y él debía estar en la ceremonia. Gustavo Adrianzén tuvo la deferencia de realizar la conferencia de prensa del Consejo de ministros a las 3:30p.m., más temprano que lo acostumbrado, para no hacer sombra a su colega parlamentario. Eduardo tenía cosas que decir, claro que sí, precisamente sobre el tema que subrayaban las notas periodísticas para fastidiarle el viaje: el escándalo de la supuesta red de prostitución que habría encabezado Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso ligado a su partido APP. Sobre el fondo, apeló a las investigaciones en curso, bla, bla; pero aprovechó la ocasión para presentar a Ángel Delgado, conocido abogado, ex impulsor del grupo Coordinadora Republicana y ahora afiliado a Avanza País, como reemplazo de Torres Saravia. La idea tácita es que se remozará, aunque sea parcialmente, la administración para que APP no haga de las suyas. Depende de ti Los límites de Salhuana, cuando ganó la única curul por Madre de Dios, en el 2021, estaban en los demás, en las otras bancadas y en la suya. La mayoría congresal se había radicalizado contra Castillo. La derecha tomó el mando de esa coalición y Eduardo fue un incómodo portavoz de APP. Su origen izquierdista (fue diputado de Izquierda Unida disuelto por Fujimori en el golpe del 5 de abril de 1992) lo predisponían a favor de Castillo. Los vacadores lo miraban con desconfianza y esta se extendió a sus correligionarios, que lo excluyeron en el 2021, 2022 y 2023 de la puja por la mesa directiva. Era el más preparado: dos veces congresista y ex ministro de Justicia durante el gobierno de Toledo. Tuvo que tragarse dos sapos cuando su gente prefirió a Lady Camones y a Alejandro Soto. En realidad, se tragó otro sapo que regurgitó más adelante. Se había difundido en la prensa y en varias bancadas que le debía todo a la minería ilegal. Cuando, por fin, tras el mandato de Soto y la renuencia de los fujimoristas a presidir la mesa, su partido lo lanzó; salió a decir con files en la mano (no los llega a abrir pero le dan algo de que agarrarse) que solo abogó por mineros artesanales y la federación de estos, pues ello era inevitable en una región monotemática como la suya. Ahora ya no tiene que bailar al ritmo que le marque el partido y la mesa, pero le cuesta dar sus pasos solo. El poder más desbordado del Estado tiene un presidente constreñido. Ahora la música que suena en los Pasos Perdidos es festiva y lo invita a viajar. Otras veces ha bailado ritmos incómodos, por disciplinado, pero este ritmo sí le gusta y quiere encabezar el trencito a Pekín. No era lo mismo en agosto pasado, recién debutado, cuando suspendió los viajes (que se habían salido de control) hasta que la Oficialía Mayor elaborase nuevos lineamientos. Pero estos ya están listos, Dina se larga a Suiza, su líder César Acuña es un viajero contumaz, que suele ser acompañado por el secretario general apepista Luis Valdez, y la moción de censura que promueve el parlamentario Carlos Zevallos (cuyo asesor es Yonhy Lescano, de ahí la amenaza de sancionarlo), no tiene muchos adeptos. Lo provocador, para un presidente apepista del Congreso peruano en el 2025, no es viajar a la China a pesar de las críticas. Lo provocador hubiera sido no viajar y dejar en off side a Dina en su gira forzada a Suiza, a César Acuña que viaja cuando quiere, y a tantos congresistas que cuentan con que su presidente se tire una cana al aire para ellos tirarse las suyas. Pero Eduardo Salhuana no tiene carácter para navegar contra las aguas turbias.