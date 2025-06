El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), dijo que no es “éticamente correcto” que se contraten a grupos familiares como funcionarios dentro de este poder del Estado, y dijo que evaluarán acciones a tomar en la Mesa Directiva.

Esto, luego de ser consultado por el informe publicado por El Comercio donde se revela que hay al menos 30 grupos familiares en la planilla de trabajadores parlamentarios.

“Hemos consultado la legalidad o no. Nos han señalado que no hay una legislación que prohíba esta situación. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que éticamente no es correcto. Estamos viendo qué solución de le vamos a dar”, señaló a Canal N.

El Comercio pudo detectar que estas contrataciones en las que destacan trabajadores que son hermanos entre sí en despachos congresales o en oficinas distintas se registran debido a que el Poder Legislativo está excluido de la Ley servir.

Otro caso conocido fue el reportado por “Cuarto Poder” sobre la contratación de Cecilia Salazar Mattos, quien trabajó como técnica de la Oficina de Personal y Bienestar, la misma en la que ahora trabaja su hija, Alexandra Tafur Salazar.

Cecilia Salazar fue convocada como asesora principal por Rosio Torres, congresista miembro de su partido, APP. Eduardo Salhuana reconoció que la contratación de la hija de Salazar fue por recomendación de la congresista Torres.

“Efectivamente la información es correcta. Ambas son familiares directos, madre e hija. La señora trabaja en el despacho, fue traída por personal de confianza de Rosio Torres y la otra ha ingresado el año pasado en setiembre, me parece. Tengo entendido que la misma que la ha recomendado es la colega Rosio Torres. Eso es lo que nos informaron del área de personal”, explicó el presidente del Parlamento.

Salhuana dijo que, ante la información de El Comercio, han pedido un informe interno. “Estamos esperando un reporte detallado oficial y verificar la veracidad de la información, corroborar si hay alguna restricción normativa y ver qué decisión tomamos en la Mesa Directiva”, aseguró.