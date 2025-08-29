El fiscal Carlos Ordaya, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), reveló que han presentado denuncias contra dos policías por haber permitido que los testigos protegidos en la investigación que involucra al hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, hayan sido amenazados y coaccionados para que ya no brinden más información al Ministerio Público.

En conferencia de prensa y acompañado por los fiscales de Eficcop y el coordinador anticorrupción Mirko Cano Gamero, Ordaya precisó que ayer ingresaron la denuncia a mesa de partes contra dos efectivos policiales por obstrucción a la justicia y por reglaje.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: Eficcop sobre caso Nicanor Boluarte - Santiváñez: “No trabajamos con cálculo político. Nuestro trabajo es perseguir el delito”

“Son más de 90 folios entre conversaciones, chats, donde los custodios que deben encargarse de custodiar a nuestros testigos protegidos (...) pero han sido amenazados en el transcurso de esta investigación, de cierta manera que incluso fueron inducidos para que no vengan a declarar y no sigan aportando elementos de convicción”, informó el fiscal provincial.

“Esta denuncia que se ha ingresado ayer es respecto a dos efectivos policiales debidamente identificados que no voy a referir los nombres, pero resulta grave que hayan utilizado nombres de altos mandos de la PNP para poder intimidar, para poder sugerir a efectos que no sigan colaborando estos testigos protegidos cuando estos efectivos policiales sí deberían custodiarlos, protegerlos y, sin embargo, no cumplieron esa función”, agregó Ordaya.

El fiscal también advirtió que han escuchado a muchos policías en situación de retiro y en actividad que tienen miedo de denunciar porque podrían ser “cambiados” o “invitados a situación de retiro”.

El fiscal parte de Eficcop también detalló que el caso sobre esta presunta organización criminal que llamaron “Un hombre clave” empezó el 16 de mayo del 2024 y que, en marzo de este año, recibieron declaraciones de testigos protegidos, sustentadas en conversaciones y equipos personales y chats de los cuales ya se extrajo información.

“Nosotros no trabajamos con ningún cálculo político, no perseguimos a ciertos funcionarios o personas. Nuestro trabajo es perseguir el delito con la objetividad del caso”, insistió.