El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público implementaron en Trujillo el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos , que dará atención prioritaria a la investigación y el juzgamiento de casos de extorsión, sicariato, secuestro, marcaje y reglaje en el distrito judicial de La Libertad.

Durante la ceremonia de lanzamiento operativo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, destacó la necesidad de articular el trabajo de las instituciones del sistema de justicia para enfrentar la criminalidad.

“ La razón de ser del Estado es la seguridad. Por eso que desde el Ejecutivo estamos tratando de imponer autoridad, de imponer orden ”, sostuvo.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) también exhortó a las autoridades a trabajar de manera coordinada para responder a las demandas de la ciudadanía y fortalecer la actuación de policías, fiscales y jueces frente a estos delitos.

El subsistema contará con policías, defensores públicos, fiscales y jueces dedicados exclusivamente a estos casos, con el objetivo de fortalecer la respuesta penal del Estado frente a delitos de alta peligrosidad.

Según informó el MINJUSDH, su implementación fue posible tras las coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, que permitieron gestionar la asignación de más de S/15 millones a los respectivos pliegos presupuestales.

En la ceremonia participaron la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez ; y el viceministro de Orden Interno, Juan Carlos Sotil, entre otras autoridades.

Como parte de las actividades en Trujillo, el ministro Ernesto Álvarez inauguró una nueva sede de la Defensa Pública, que se integrará al subsistema especializado.

Álvarez también informó que el director general de Defensa del Estado, Walter Martínez ya tiene previsto dos lugares en Lima para también trasladar este impulso a Lima, ciudad donde más se sufre de este delito.