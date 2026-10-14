Fiscal de la Nación, Tomas Gálvez; presidenta del Poder Judicial, Janet Tello y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, inauguraron el Subsistema especializado contra la extorsión y delitos conexos en Trujillo. (Foto: Minjus)
Fiscal de la Nación, Tomas Gálvez; presidenta del Poder Judicial, Janet Tello y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, inauguraron el Subsistema especializado contra la extorsión y delitos conexos en Trujillo. (Foto: Minjus)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público implementaron en Trujillo el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos, que dará atención prioritaria a la investigación y el juzgamiento de casos de extorsión, sicariato, secuestro, marcaje y reglaje en el distrito judicial de La Libertad.

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