Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, indicó que “no podría decir si hay democracia o no” en Venezuela , pese a las recientes elecciones en las que fue declarado ganador, en medio de denuncias de fraude, Nicolás Maduro.

En diálogo con el programa “Al final del día”, de Canal N, el funcionario trató de explicar que no le corresponde a él determinar si existe democracia o no en Venezuela y tampoco quiso señalar si Nicolás Maduro es un dictador.

“Yo no podría decir si hay democracia o no (en Venezuela), no me corresponde a mí hacer una verificación. (¿Es Maduro un dictador?) no podría decirlo en términos directos si corresponde o no ese calificativo, pero, por los menos, en sus declaraciones en pleno proceso electoral él ha asumido una vocación antidemocrática cuando ha empezado hablado de temas de violencia, sangre y muerte”, expresó.

Al ser consultado si las anteriores elecciones en Venezuela fueron limpias porque fueron supuestamente avaladas por el Centro Carter, Josué Gutiérrez recordó que “siempre ha habido cuestionamientos sobre los procesos y que siempre han ido a auditar”, incluso aseguró que han participado “muchos veedores” norteamericanos, contando la última elección.

El defensor del Pueblo contó que se reunió este lunes, 5 de agosto, con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, al coincidir en un evento, tras el pedido de “prudencia y mesura” que le hizo días atrás por sus declaraciones sobre los resultados electorales en Venezuela y su presentación en la OEA.

“Lo único que pedía era prudencia. Hoy he acabo conversar con el canciller, posterior a todo lo que pasado. Ayer vi su declaración, por cierto, en los medios y hoy también, parece que se están retomando las causas y los cánones que corresponden”, manifestó.

“Siempre he felicitado y saludado la gestión del canciller Javier González-Olaechea, y naturalmente no podría ser menos que me permita conversar para que me dé explicaciones. Yo le solicité una reunión (con el objetivo) de pedirle, de alguna forma, una motivación. Más que pedirle explicaciones, quería conocer el contexto sobre la cual se ha desarrollado el tema de la OEA y naturalmente él estuvo muy incómodo por la situación que pasó en la OEA”, agregó.

Reiterada posición

A inicios de agosto, Josué Gutiérrez evitó pronunciarse sobre el fraude electoral perpetrado Venezuela y tampoco quiso calificar el régimen de Nicolás Maduro como una “dictadura”. Incluso, cuestionó, de manera indirecta, a la Cancillería por su posición sobre las recientes elecciones en el país sudamericano y las denuncias de fraude.

“Es imprudente de parte de cualquiera pronunciarse antes que no esté supervisado, adecuado o fiscalizado ese dato que sale del sistema. Es un dato que tiene que ser verificado con las actas”, comentó el defensor del Pueblo.

“No voy a emitir ningún pronunciamiento contundente y menos voy a ser poco serio en advertir una cosa que podría ser condicional (sobre si Venezuela era una dictadura). Sería irresponsable de mi parte”, comentó.