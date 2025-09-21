El interno Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’ y vinculado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, fue trasladado al penal de Cajamarca en un régimen cerrado especial, según informó ‘Panorama’.

De acuerdo con el dominical, el traslado desde el penal El Milagro, en Trujillo, a la cárcel de Cajamarca se produjo el pasado 12 de agosto a bordo de una ambulancia junto a otro interno, argumentando “faltas disciplinarias graves”. Once días después, Santiváñez Antúnez juró como nuevo titular del Minjusdh.

Al respecto, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Emilio Paredes, dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que a ‘El Diablo’ se le encontraron tres objetos prohibidos: un USB, una radio y un cargador.

Fuentes del dominical señalaron que el traslado obedeció más a presiones y conveniencias que a verdaderos protocolos. Además, en apenas un mes, ya habría sido víctima de dos enfrentamientos.

‘Panorama’ también afirmó que Edwar Rebaza Iparraguirre, entonces asesor legal del Minjusdh, fue a quien el primer ministro, Eduardo Arana, llamó por teléfono en setiembre del 2024 para que hiciera el encargo de Juan José Santiváñez a favor de ‘El Diablo’ en el penal de Trujillo.

En febrero pasado el testigo protegido 01-2025 aseguró que Miguel Marcelo Salirrosas se mantenía recluido en dicho centro penitenciario cumpliendo una condena de más de 27 años de prisión por influencia de Santiváñez.

“Tengo conocimiento que el interno Marcelo Salirrosas estaba aislado en una de las celdas de meditación en el penal El Milagro de Trujillo, pero por ley solo puede estar en ese régimen 3 meses; sin embargo, ya estaba 7 u 8 meses, por lo que ya tenía que ser ‘planchado’; es decir, mandado a otro penal”, relató.

“No obstante, el Dr. Santiváñez ya había conversado con el presidente del INPE, Javier Llaque, para que no lo muevan a dicho interno; y en efecto, el director del establecimiento penal El Milagro, Carlos Franco Medina, le dijo a dicho interno [Marcelo Salirrosas] que tenía un buen padrino”, agregó.

Como se recuerda, ‘El Diablo’ es sindicado como el brazo armado de la organización criminal ‘Los Pulpos’ y fue detenido durante un megaoperativo realizado en el 2016.

INPE se pronuncia

Sobre el tema, el INPE emitió un comunicado en sus redes sociales señalando que el informe periodístico “tendría como única intención desprestigiar a la institución y sus funcionarios”.

Señaló que Miguel Marcelo Salirrosas fue trasladado al penal de Cajamarca no solo por poseer ilegalmente artículos prohibidos de comunicación, sino también por “agresión verbal y psicológica” contra personal femenino a cargo de su custodia.

Refirió que el interno ingresó al centro penitenciario de Cajamarca en “óptimo estado de salud” y que luego de una evaluación médica en el área de salud del referido penal, se ha descartado la presencia de lesiones.

“Según el informe N° 001-2025-INPE/EP. CJMC. DIRECCIÓN, proporcionada por el Director del Penal de Cajamarca, el interno no ha denunciado ningún tipo de agresión. Tampoco existe algún reporte de que haya sido golpeado o presente alguna afectación a su salud en el establecimiento penitenciario”, subrayó.

#INPEinforma | 🔴 Comunicado en relación a la situación jurídica del interno Marcelo Salirrosas. pic.twitter.com/E6vRc3yetS — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 21, 2025