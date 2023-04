El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Vera Llerena, afirmó este miércoles que fue víctima de “presión política” en el gobierno de Pedro Castillo y señaló, además, que conoció de la existencia de un “plan criminal” para debilitar a su institución.

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el general de la PNP en retiro aseguró que presentará las evidencias -como documentos y audios- ante la fiscalía.

“Quiero informales a todos, a ustedes y a la sociedad, que mi persona, como comandante general, en el gobierno del expresidente Castillo ha sido víctima de presión política, amenazas y chantajes”, manifestó.





Rechazó ser parte de la organización criminal que habría liderado Pedro Castillo y de las presuntas interferencias en la Policía. Ello, al ser consultado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), sobre las declaraciones de Jorge Hernández Fernández ‘El Español’, quien aseguró que los altos mandos de la PNP, entre ellos Vera Llerena, conocían el paradero del prófugo Fray Vásquez, sobrino del exmandantario.

“ Todo lo que ha dicho el señor, es mentira ”, dijo Vera.

Jorge Fernández Hernández, alias 'El Epañol' fue liberado tras su detención. (FOTO: GEC) / Alessandro Currarino





En otra parte de su intervención, afirmó que tuvo un enfrentamiento con el gobierno de Pedro Castillo debido a la conformación del Equipo Especial de la PNP, que lidera el coronel Harvey Colchado para la captura de los prófugos Fray Vásquez (sobrino del exmandatario) y el exministro Juan Silva.

Afirmó que los operativos que se realizaban en busca de Vásquez y Silva eran comunicados al entonces ministro del Interior Dimitri Senmache. Y añadió que este último le indicaba “que iba a informar al (ex) presidente de todo lo que hacíamos nosotros”.

“Informábamos constantemente al ministro de todas nuestras acciones. Notas de inteligencia, informes”, señaló.

Debido a ello, dijo haber sido víctima de Castillo, puesto que cuando la sobrina del expresidente Yenifer Paredes fue detenida amenazó con cambios en la Policía; y a los pocos días fue destituido del cargo de comandante general.

EN VIVO | Luis Vera Llerena, excomandante general de la Policía Nacional, se presenta ante la Comisión de Fiscalización. ►https://t.co/EwD4UUqR6O pic.twitter.com/25aDrzuSHV — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 5, 2023

Asesor en la sombra

Vera Llerena aseguró también que fue recriminado por uno de los asesores principales de Pedro Castillo, por la intervención a la Residencia de Palacio de Gobierno para la búsqueda de Yenifer Paredes. Se trata de David Pérez Curi, uno de los considerados ‘asesores en la sombra’, investigado por la fiscalía.

El reclamo, dijo, fue luego de su presentación Castillo y de su Consejo de Ministros en Trujillo.

David Pérez Curi caminando cerca a Pedro Castillo

“Luego de ese Consejo de Ministros se acerca a mí otro asesor en la sombra, que fue David Pérez Curi. Me increpa y me dice ‘General, por qué usted ha dejado que el coronel Colchado con el Equipo Especial ingresen a la residencia del presidente a rebuscar todas sus cosas’. Y yo le respondí, disculpe doctor, esa es una diligencia judicial donde la policía no tiene ninguna injerencia. Y luego me dijo, ‘así no es general, así no es’. Luego me destituyeron”, narró.

El excomandante general precisó que se trata de un “asesor personal del expresidente Castillo” que estaba siempre en la antesala del Despacho Presidencial y ingresaba cuando Vera Llerena era convocado por Castillo.

“Participaba en los Consejos y comités de Crisis, lo veía allí al señor y por mi persona fue identificado él y otros asesores en la sombra”, aseguró.





Plan criminal

Vera Llerena aceptó que “el gobierno de Castillo Terrones tuvo un plan criminal para poder destruir a la Policía” junto con Jorge Hernández Fernández ‘El Español’ y los “asesores en la sombra”.

Una de las maneras, dijo, fue el cambio constante de las cabezas de la institución, ya que durante dicho gobierno hubo cinco relevos de comandantes generales. En su caso, recordó, solo estuvo tres meses en el puesto, por que “hubo presión política”.

“Tenía conocimiento de eso (plan criminal), inclusive es público también su plan de crear la ‘Policía militar del pueblo’, destruir a la Policía Nacional, debilitarla y era un proceso que se iba a hacer y las víctimas son los comandantes generales que han salido, uno de ellos soy yo. Ese era un plan criminal”, expresó.

“Sí, existe esa intención y que es público conocimiento de que la Policía Nacional ha sido debilitada constantemente por ese plan que tenían de poder, a través de esa persona (‘El Español’) y otros asesores en la sombra, poder debilitar y destruir a la Policía Nacional”, concluyó.

A la sesión no se presentaron el excomandante general de la PNP Raúl Alfaro y el exministro del Interior Dimitri Senmache.