Jorge Hernández Fernández, ‘El Español’, sometido a un proceso de colaboración eficaz, ha señalado públicamente a los excomandantes generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Vera Llerena y Raúl Alfaro Alvarado como los altos mandos que habrían ayudado a la presunta organización criminal que lideraría el expresidente Pedro Castillo. Específicamente, dijo que habrían tenido conocimiento de dónde se encontraba oculto Fray Vásquez, sobrino de Castillo Terrones, implicado en diversos casos de corrupción e investigado por el Ministerio Público.

“Llega un mensaje a mi teléfono indicándome que había un grupo de inteligencia cerca al sobrino y eso me lo envía Vera Llerena al teléfono (…) me envía un mensaje indicando de que la Dirandro está cerca del sobrino y le digo, tienes que apoyar ¿qué pasa? Y me preocupa eso. Me van a avisar, me dijo”, narró el ‘El Español’.

En declaraciones al programa “Milagros Leiva entrevista”, Hernández Fernández afirmó que mantuvo a Vásquez Castillo oculto en su vivienda de La Molina desde setiembre del 2022 hasta el pasado mes de febrero.

En esa línea, aseguró que Vera Llerena tenía conocimiento de que estaba dando refugio al sobrino presidencial.

“No lo llegó a ver (a Fray Vásquez), pero sí sabía que estaba allí”, aseguró.

‘El Español’ mostró un audio aseverando que era de junio o julio del 2022, cuando Fray Vásquez se encontraba preocupado por que lo capturen al poco tiempo de que se le dictara prisión preventiva.

“Mano, ¡no crees que ese h… de Vera Llerena me c..? Se ve que pasa y pasa, hace rato, por acá, patrulleros. Anoche también he visto y p… a ver coordina esa vaina ¿cómo es?”, se escucha en un audio enviado presuntamente por Vásquez Castillo.

Además, afirmó que estuvo presente en varias oportunidades en las que Vera Llerena llamó a otros generales y en las que daba órdenes para que le den cuenta de los operativos para la ubicación y captura del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas.

“Yo lo llamo a Dimitri (Senmache) y le digo, yo tengo conocimiento por otra fuente que Vera Llerena se ha encargado personalmente de que le den cuenta personalmente a él, de todos los operativos que iban a haber en contra de Juan Silva”, dijo Hernández.

El Comercio también informó de que ‘El Español’ narró a la fiscalía que el excomandante General Raúl Alfaro también habría estado enterado de que el sobrino del expresidente se encontraba escondido en su casa.

Tanto Vera Llerena como el Alfaro Alvaro vienen siendo investigados por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y otros.





Serían considerados parte de la organización criminal

Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión explicó que en los casos de los excomandantes generales de la PNP Luis Vera y Raúl Alfaro se debe tener en cuenta el “estatus dentro del aparato policial que ellos ostentaban” y los deberes que les concierne por ostentar esos cargos.

“Por ejemplo, si un policía está en la calle y ve a uno de los más buscados por la justicia, tiene el deber de aprehenderlo. De no hacerlo estaría incurriendo en el delito de omisión o rehusamiento de sus funciones que es el artículo 377 del Código Penal”, señaló.

Pero además, agregó, también estarían incursos en el delito encubrimiento, puesto que esto busca sustraer a una persona de la persecución pública; y ello no solo se realiza de manera activa, sino también de manera omisiva. Es decir, no trasladando la información o impidiendo que se ejecute la orden judicial.

Carrión Zenteno también advirtió que ambos ex altos mandos de la PNP podrían ser considerados parte de la organización criminal que habría apoyado a la red criminal que presuntamente lideró el expresidente Pedro Castillo.

Por ello, sostuvo, la fiscalía tendrá que realizar actuaciones para la identificación de los participantes en estos hechos señalados por Hernández.

“De hecho, aquellos que están vinculados al encubrimiento del prófugo sobrino del expresidente están implicados en la organización criminal. Recuerde que existe un organigrama que ha hecho la fiscalía que está relacionado al encubrimiento denunciado por el exministro Mariano González. Entonces, si han sido identificados por ‘El Español’ también formarían parte de esta estructura”, anotó.

Sobre los elementos mostrados por Hernández a diversos medios de comunicación, como mensajes y llamadas de Whatsapp con los altos mandos de la PNP, el abogado penalista señaló que ello demostraría el verdadero alcance e influencia de ‘El Español’ sobre la PNP.

Cabe indicar que, según una conversación vía chat, el que sería Vera Llerena le escribe a Hernández que “mañana será [la] detención del alcalde de Anguía, y empresarios de la zona”.

“Ello daría a entender el verdadero rol protagónico de ‘El Español’. Porque, si a él, este tipo de policías con un estatus alto le informan de actividades propias de investigación y captura, significa que existe un grado de coordinación directa; y eso implicaría de que todo lo que está mencionando, sobre la conexión con los altos mandos, tenga mayor certeza”, comentó.

El abogado penalista Javier Aguirre, por su parte, coincidió en que las conversaciones sobre operativos entre Vera Llenera y ‘el Español’ constituirían delitos. Si bien, indicó, se sabe poco sobre el contexto de la información mostrada por el aspirante a colaborador eficaz, la fiscalía ha considerado la misma para no pedir prisión preventiva en su contra.

Por ello, explicó que sobre el chat y el operativo policial al exalcalde de Anguía José Nenil Medina, “podríamos estar hablando de que le adelanta la información a ‘El Español’ y este estaba vinculado con Pedro Castillo para que se pueda advertir a sus allegados”.

Como recuerda, el 9 de agosto del 2022 la fiscalía realizó diversos operativos en los que se detuvo a José Nenil Medina, pero no halló a Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, cuando acudió a Palacio de Gobierno ese mismo día.

“En el caso del excomandante Vera Llerena, entiendo que ya hay una investigación contra él, pero la fiscalía podría ampliar por lo que dice el conocido ‘Español’ pues este indica que él (Vera Llerena) sabía que tenía a buen recaudo al sobrino de Castillo”, anotó.

Explicó entonces que, según el Código Penal, en este caso se estaría tratando de un delito de encubrimiento, que para este caso se tendría en cuenta la agravante de ser un integrante de la policía, por lo que podría considerarse una pena de entre 7 a 10 años.

Sobre el excomandante Alfaro y la presunta recepción de dinero, si es que se demuestra que se trata de un pago ilícito, indicó, se trataría un tema de corrupción que podría lindar con una presunta colusión.