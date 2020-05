Esta semana, el Ejecutivo y el Congreso estuvieron envueltos en un nuevo enfrentamiento a raíz del voto de confianza para el primer ministro Vicente Zeballos. Para el politólogo Eduardo Dargent, sería “penoso” que el pedido de confianza se convierta en una suerte de interpelación. “Me parece que Zeballos se abre un flanco que pudo ser manejado de manera más interesante. Producida la situación, creo que les ha faltado cabeza fría a todos”, señala.

Ayer, Zeballos flexibilizó su posición y señaló que asistirá al pleno para exponer los actos del Ejecutivo en el interregno y la política general de gobierno.

Esta situación se suma a una escalada de conflictos de diferente origen: las leyes para el retiro del 25% de los fondos de las AFP, la suspensión del cobro de los peajes, la formalización de los taxis colectivos; el proyecto para el deshacinamiento de los penales e incluso la revisión de la paridad y la alternancia en la reforma política.

Para la politóloga Denisse Rodríguez, no debe sorprender que el Congreso, al ser nuevo, busque medir fuerzas con el Ejecutivo y pedirle que se gane el voto de confianza. “Leyéndolo en clave de los enfrentamientos anteriores por iniciativas del Congreso que no tenían sustento técnico, se lee como una seguidilla de conflictos que podrían desencadenar en un conflicto mayor”, sostiene.

Pisó el palito

El investigador del IEP y politólogo Jorge Aragón piensa que ambos lados han tirado de la cuerda. “Me parece que el Congreso empezó y el Gobierno pisó el palito”, señala.

El futuro del diálogo entre ambos poderes no tiene un pronóstico alentador. “En primer lugar, por un tema que parece una cosa obvia pero no lo es: el Gobierno no tiene bancada en el Congreso. No tiene a nadie que pueda participar, mediar, estar presente. Esta situación es rarísima. Es como si no hubiera ningún puente mínimo”, afirma Aragón.

En segundo lugar, la agenda del Ejecutivo está concentrada en las medidas ante la crisis sanitaria. “El Ejecutivo necesita del Congreso para algunas cosas pero no es su prioridad ni lo que más le interese”, sostiene el politólogo.

En tercer lugar, por el desempeño de Zeballos en el diálogo. “No tiene un perfil político alto como para haber manejado esta relación de otra manera. Pero no creo que esté en la cabeza de Martín Vizcarra reemplazarlo en este minuto”, comenta Aragón.

Incluso, dentro del Gabinete Zeballos genera tensión, según refieren fuentes de este Diario. En especial, con el sector de Economía.

Para el Ejecutivo, un enfrentamiento también sería perjudicial. “No tienen los ministros como para una pelea creativa y que les dé bonos, porque no manejan ese lado de la política. No veo que puedan salir ganando de eso”, sostiene Dargent.

El respaldo creciente que tiene el Congreso (52%, según Ipsos) no debería confundirlos, indican los politólogos, pues aún el respaldo a Vizcarra es alto. La aprobación del Legislativo podría ser una consecuencia de las leyes aprobadas, pero eso no significa que el respaldo vaya a ser permanente, en especial si se perciben abusos.

Aún así, la aprobación de leyes populistas o los ataques al Ejecutivo no benefician a todas las bancadas por igual. Para Dargent, el enfrentamiento puede generar simpatías en el votante fujimorista o de partidos nuevos como Podemos, pero no a Acción Popular, que tiene un grupo de simpatizantes que coinciden con el espacio político de Vizcarra.

En el balance, Rodríguez indica que no se ve una relación tan tirante como con el Congreso anterior; ni una libre de baches como se esperaría en una crisis.

Los especialistas coinciden en que esto no debe significar que el Congreso presidido por Manuel Merino deje su papel fiscalizador. Pero les preocupa su agenda en este período en el que la fiscalización a su labor va a ser limitada por el aislamiento social.

Consideraciones históricas

El historiador José Ragas sostiene que “lo que ha hecho Vizcarra, y que se echaba de menos en otros presidentes como Kuczynski, es tratar de mantener un balance y la primacía del Ejecutivo, pero sin salirse del marco legal”.

“Esta coyuntura es atípica, pero hay una suerte de cautela mutua [en ambos poderes] porque ya se ha pasado por una crisis y no se quiere exacerbar más esto”, señala Ragas.

