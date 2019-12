El Hospital Regional de Moquegua, inaugurado el pasado 22 de noviembre por el presidente Martín Vizcarra, fue presentado como un hospital modelo, pero en realidad aún no se usan todos sus nuevos equipos, carece de personal y tiene deficiencias.

Los médicos de este centro, construido con una inversión de más de S/123 millones y cuya implementación demandó alrededor de S/70 millones, aún no pueden disponer de todos los equipos modernos.

El expresidente del cuerpo médico del hospital César Napa comentó a El Comercio que en la sala de operaciones el equipamiento está sin usar y continúan laborando con material antiguo porque no se realizó el período de prueba de los nuevos aparatos.

“Aún no podemos usar las mesas de anestesia, las torres de laparoscopía, porque no fueron probadas y no sabemos si funcionan óptimamente. Hubo un apresuramiento para inaugurarlo cuando no todo estaba listo”, agregó el médico.

-Personal insuficiente-

El inaugurado hospital, tres veces más grande que el anterior, continúa atendiendo con el mismo personal (442 trabajadores). Su director ejecutivo, Carlos Gámez Bernabé, dijo que para atender óptimamente a la población moqueguana requieren 843 profesionales más.

El presidente Martín Vizcarra se comprometió a cubrir esa brecha. “Se realizará en tres tramos. Al primer año de funcionamiento nos asignarán 566 trabajadores. Nosotros hemos pedido que se contraten 197 especialistas este mes, pues de lo contrario el hospital no será sostenible”, explicó el director.

El Banco de Sangre luce desierto. El director sostiene que es por falta de personal, principalmente tecnólogos. Se espera la llegada de una docena de estos profesionales. El presupuesto asignado al hospital era de S/8 millones, ahora con la nueva infraestructura se necesitan S/60 millones. El requerimiento ya fue presentado al Ministerio de Economía y Finanzas.

-Deficiencias en la infraestructura-

Sobre la advertencia de los médicos de que existieron 700 observaciones a la nueva infraestructura, como filtraciones de agua en el techo, Gámez sostuvo que se trató de deficiencias que ya fueron subsanadas por el consorcio hospitalario.

"La infraestructura fue entregada en octubre de 2018 y con las lluvias de febrero y marzo hubo filtraciones. Se le informó a la empresa y esta lo impermeabilizó. Realizamos varias pruebas e incluso se hizo inundar todo el techo hasta que todo quedó bien. Ahora cada tres meses se tiene que realizar pruebas de impermeabilidad del techo. Y si en algún punto aparece un filtrado llamamos a la empresa para que haga su trabajo”, manifestó Gámez Bernabé.

El director indicó que desde el mes de julio la empresa empezó a subsanar todas las deficiencias, empezando por las más graves, aquellas que podían poner en peligro la vida del paciente, y ahora están corrigiendo las leves.