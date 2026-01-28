¿El número de policías por cada 10,000 habitantes en el Perú es “de los más bajos que pueden existir”? Es falsa la afirmación del candidato Enrique Valderrama

El pasado 18 de enero, el candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, señaló -en una entrevista para Latina- que “el número que tenemos de policías por cada 10,000 habitantes, creo que es de los más bajos que pueden existir”.

Sin embargo, la revisión de cifras oficiales del Estado peruano y de organismos internacionales muestra que esta afirmación no se ajusta a la evidencia disponible.

Número de policías en el Perú

El Perú cuenta con un total de 135,318 policías, según el reporte ‘Estado Situacional del Personal Policial – Diciembre 2025’ al 1 de enero de 2026. Este total está compuesto por cerca de 10,000 oficiales y más de 125,000 suboficiales.

Captura de pantalla tomada el 20 de enero de 2026 del reporte del Estado Situacional del Personal Policial a Diciembre 2025 (pág. 5).

Esta dotación equivale a una tasa nacional de 394 policías por cada 100,000 habitantes, es decir, 39.4 policías por cada 10,000 habitantes, de acuerdo con la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Captura de pantalla tomada el 20 de enero de 2026 de reporte del Estado Situacional del Personal Policial a Diciembre 2025 (pág. 5).

A nivel regional, Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de policías (48,116), con una tasa de 461 por cada 100,000 habitantes. En contraste, Tumbes registra la tasa más alta del país, con 637 policías por cada 100,000 habitantes.

Tasas a nivel internacional

En 2023 el Perú alcanzó una tasa de 390.01 policías por cada 100,000 habitantes, según el portal de datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta cifra ubica al país por encima de varios otros, entre ellos Finlandia (138.52), Brasil (244.59), Bolivia (303.29) y México (379.40), e incluso ligeramente superior a España (379.40).

En el ranking internacional disponible en la base de datos de la UNODC, Perú ocupa el puesto 14, superando a más de 30 países en la proporción de policías por población.

Asimismo, esta cifra se encuentra por encima de la “proporción internacional sugerida por las Naciones Unidas [ONU]” de 2.2 policías por cada 1,000 habitantes mencionada en una carta oficial de 2022 firmada por António Guterres, secretario general de la ONU, en el contexto de la situación de violencia en Haití.

De hecho, el Perú está dentro del rango europeo en cuanto al tamaño de su fuerza policial medida por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con el informe ‘Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe’, publicado por el Banco Mundial en abril de 2025.

Captura de pantalla tomada el 22 de enero de 2026 del informe Organized Crime and Violence in Latin America and the Caribbean, Latin America and the Caribbean Economic Review (April) en 2025 elaborado por el Banco Mundial (pág. 69).

El propio Banco Mundial aclara que no existe un número ideal de policías por persona, y señala que “la forma en la que se despliega el personal policial sobre la geografía de un país o una ciudad puede jugar un papel crítico”. Además, advierte que la mayoría de las fuerzas policiales de América Latina y el Caribe fallan en el cumplimiento de sus funciones, más allá de su tamaño.

En esa línea, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) también analizó la dotación de fuerzas policiales en América Latina. En su informe ‘Los cuerpos de policía en América Latina’, publicado en 2021, el centro señala que la región registraba hacia 2020 un promedio aproximado de 3.7 policías por cada 1,000 habitantes, es decir, 37 policías por cada 10,000 habitantes.

Para CELAG, esta tasa es mayor que la de Estados Unidos y Canadá, y similar a la de varios países europeos, aunque inferior a la de Italia, España y Grecia, que superan los 4 policías por cada 1,000 habitantes.

Captura de pantalla tomada el 22 de enero de 2026 del informe “Los cuerpos de policía en América Latina” del CELAG.

Según la Tabla 4 del documento, el Perú registraba aproximadamente 339 policías por cada 100,000 habitantes, una cifra superior a la de países como Chile (278), Ecuador (274) y Paraguay (252) y comparable a México (316) y Colombia (315). En contraste, países como Argentina (614) y Bolivia (345) presentaban tasas más elevadas dentro del grupo analizado.

Cuadro comparativo del CELAG sobre la cantidad de efectivos policiales según 8 países de América Latina.

No obstante, el propio documento advierte que una mayor cantidad de efectivos no garantiza, por sí sola, mejores resultados en seguridad ciudadana, ya que factores como la organización institucional, el despliegue territorial, la formación y el control interno de las fuerzas policiales resultan determinantes.

En esa línea, de acuerdo al Observatorio Interamericano de Seguridad de la OEA, Perú registró 390,01 policías por cada 100,000 habitantes en 2023, una cifra que lo ubica por encima de países como Estados Unidos (221), Canadá (181.87) y Honduras (168.34).

Descargos

PerúCheck intentó contactar al candidato presidencial Enrique Valderrama para recoger sus descargos o precisiones sobre la afirmación realizada. Se le escribió a través de su cuenta oficial de Facebook. Hasta el cierre de esta verificación, no se obtuvo respuesta.

Conclusión

El Perú no está entre los países con las tasas más bajas de policías por habitante, ni a nivel regional ni internacional. Por el contrario, las cifras oficiales del Estado peruano y los datos de organismos internacionales ubican al país por encima de decenas de naciones y dentro de rangos comparables a países europeos. Si bien la inseguridad ciudadana y los problemas en la eficacia policial están documentados, atribuirlos a una de las tasas policiales “más bajas que pueden existir” no es consistente con los datos disponibles. Por tanto, PerúCheck califica la afirmación del candidato Enrique Valderrama como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.