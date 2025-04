El Papa Francisco falleció este lunes 21 de abril en la Ciudad del Vaticano. El Sumo Pontífice, en vida, se reunió con una serie de autoridades y políticos peruanos y en enero de 2018 realizó una histórica visita al Perú, donde recorrió Lima, Madre de Dios y Trujillo.

En mayo de 2013, a solo dos meses de que fuera elegido como Papa, Francisco tuvo un encuentro con el entonces ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien se encontraba en Italia en el marco de una visita oficial.

De acuerdo con la agencia Andina, el primer Santo Padre latinoamericano envió su bendición para el pueblo peruano y también para las Fuerzas Armadas, en especial para los militares que enfrentan al narcoterrorismo en el Vraem.

“Fue en la plaza San Pedro. ¿Qué había ocurrido? Cuando lo eligen como Papa, yo le hice la advertencia al presidente Humala que estaban viajando jefes de Estado de varios países para la ceremonia y que el Perú no estaba enviando a ningún representante. Me ofrecí a ir. Pero me negó el viaje y terminó yendo el canciller”, contó Cateriano a El Comercio.

“Luego, yo hice un viaje a Italia para hacer gestiones para el Ministerio de Defensa, como estaba en Roma hice las coordinaciones para tener ese encuentro. Me acompañaron Carlos Tejada, (entonces) comandante general de la Marina; y Jaime Figueroa, comandante general de la Fuerza Aérea”, agregó.

Cateriano Bellido refirió que ese tipo de encuentros “son breves, de minutos” y que priorizó pedirle que bendiga a los soldados peruanos destacados en el Vraem.

“Y cuando se estaba yendo, le dije al Santo Padre que soy ex alumno jesuita. Entonces, él retornó a mí y me dijo ‘tienes el virus’, mientras se reía. Le malogré la foto al comandante general de la Marina por eso. El Papa era un hombre formado en la Compañía de Jesús, esa anécdota sirvió para estar con él unos minutos más”, sostuvo.

El ex primer ministro subrayó que fue “un privilegio y honor” haber sido recibido por el Papa. “Es una historia imborrable y que perdura”, acotó.

La escoba de San Martín

Un año y medio después, Ollanta Humala se convirtió en el primer presidente del Perú en tener una audiencia con el Papa Francisco. Fue el 14 de noviembre de 2014 [ver recuadro]. Tras la cita oficial, el nacionalista remarcó que se sintió “como en casa” y señaló que el Santo Padre, al ser argentino, “tiene ese calor latinoamericano”. [El miércoles 15 de abril, el exmandatario fue condenado, en primera instancia, a 15 años de prisión por lavado de activos]

Humala Tasso, además, reveló pasajes de la conversión que sostuvo con Jorge Mario Bergoglio. Por ejemplo, según sus palabras, el Sumo Pontífice le dijo que “no podemos seguir con la política de descarte de los adultos mayores, de los niños y ahora de los jóvenes”. Por ello, lo exhortó a “luchar” por el empleo digno y “por el derecho a la vida”.

Uno de los momentos anecdóticos se produjo, cuando el Papa Francisco relacionó a San Martín de Porres con la política.

“Entre sus milagros, [San Martín de Porres] hizo comer al perro, al gato, y a un ratón. Y el Papa me ha recomendado que cuando tengamos problemas en el gobierno con alguno que no funcione bien, que le barramos con esa escoba”, relató Humala Tasso.





Durante el año y ocho meses que duró su mandato, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tuvo la oportunidad de reunirse en dos oportunidades con el Papa Francisco. La primera vez fue en setiembre de 2017 en el Vaticano, y la otra en Palacio de Gobierno, en Lima, durante la histórica visita que realizó el Santo Padre al país en enero de 2018.

A su salida de la cita inicial, PPK comentó que la conversación fue muy amena y que se centró en la lucha contra la pobreza, el combate contra la corrupción y la situación política del país. Incluso, dijo que le contó sobre los recientes cambios ministeriales que había realizado entonces.

El economista refirió que al final de la audiencia le obsequió al Papa un varayoc (bastón de mando incaico) y un cuadro de la Virgen Desatanudos, imagen que se venera de 1706 en Augsburgo, en Alemania. Y, además, le entregó una camiseta de la selección de fútbol con el nombre de Francisco impreso en la espalda.

En el segundo encuentro, que se realizó en la Casa de Gobierno, el Santo Padre definió a la corrupción que afecta al Perú y a América Latina como un “virus social”.

“Cuanto mal le hace a nuestros pueblos y a la democracia de este bendito continente la corrupción, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados”, criticó.

Los presidentes Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo no se llegaron a reunir con el Papa. El primero sí tuvo una conversación telefónica con Francisco en julio de 2020, en medio de la primera ola de la pandemia de Covid-19.

El fenómeno de las migraciones

En octubre de 2023, la presidenta Dina Boluarte tuvo una cita con el Papa Francisco durante unos 25 minutos, donde dialogaron sobre la situación sociopolítica de Latinoamericana, “con particular atención al fenómeno de las migraciones y al impacto del cambio climático”.

“Durante los cordiales coloquios en la Secretaría de Estado, se ha expresado satisfacción por las buenas relaciones entre Perú y la Santa Sede, subrayando la positiva colaboración entre la Iglesia y el Estado en vista de la promoción de los valores morales, del bien común, del diálogo y de la construcción de la paz social”, explicó el Vaticano en una nota.

Según la oficina de prensa de la Santa Sede, Francisco le obsequió a la mandataria peruana una figura de bronce que representa una flor, con la inscripción: “La paz es una flor frágil”.

Boluarte Zegarra, por su parte, le entregó al Pontífice una bandeja de plata y una imagen también con un marco de plata de la Sagrada Familia y algunos dulces peruanos como el tradicional turrón de Doña Pepa.

En enero de ese mismo año, el Papa Francisco pidió el cese de la violencia en el Perú, tras más de un mes de protestas que exigían el adelanto de elecciones generales.

“Me uno a los obispos peruanos al decir no a la violencia, venga de donde venga, no más muertes”, pidió el Papa tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

“Le preocupaba mucho la extendida corrupción y la violencia”

De otro lado, uno de los últimos políticos peruanos en sostener una audiencia con el Papa fue el excanciller Javier González Olaechea, quien el 30 de diciembre pasado fue recibido por Francisco.

“El Papa Francisco me recibió en audiencia privada, junto con mi esposa. Fue una reunión muy cordial, estaba sonriente y abordamos la crítica coyuntura regional. Le preocupaba mucho la extendida corrupción y la violencia”, manifestó en diálogo con este Diario.

González Olaechea recordó que antes de que Bergoglio sea elegido Papa, él se lo encontró en un avión rumbo a Roma, donde se sentaron uno al lado del otro.

“Yo sabía que era jesuita y le conté un chiste sobre la Compañía de Jesús. Se río muchísimo, me dijo que lo contaría y le repliqué que no podía salvo que citara la fuente. Se volvió a reír”, mencionó.

Una serie de discursos aún vigentes

En los tres días que duró su visita al Perú, el Papá Francisco brindó una serie de discursos marcados no solo por la esperanza y fe, sino también por la política y que al día de hoy aún están vigentes. Por ejemplo, en Madre de Dios, el Santo Padre se refirió a la minería ilegal y la “devastación de la vida” que este mal genera a través de la trata de personas.

“La violencia contra las adolescentes, contra las mujeres, es un clamor que llega al cielo. Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las diversas formas de trata de personas”, manifestó.

El Sumo Pontífice también remarcó que la Amazonía “es tierra disputada desde varios frentes”: por el neoextractivismo y “la fuerte presión de los grandes intereses económico que dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro”.

“Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonía como una dispensa inagotable de los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes”, complementó.

En Trujillo, una ciudad que ya estaba siendo azotada por el crimen organizado, Francisco rechazó la violencia y fustigó las “tormentas” del sicariato y la inseguridad.

“Otras tormentas pueden estar azotando estas costas y, en la vida de los hijos de estas tierras, tienen efectos devastadores. Se llaman violencia organizada como el sicariato y la inseguridad que esto genera: la falta de oportunidades educativas y laborales, especialmente en los más jóvenes”, sostuvo.

El Papa indicó que el crimen organizado les “impide” a los jóvenes “construir un futuro con dignidad”.

“La falta de un techo seguro para tantas familias forzadas a vivir en zonas de alta inestabilidad y sin accesos seguros, así como tantas otras situaciones que ustedes conocen y sufren, que como los peores huaicos destruyen la confianza mutua tan necesaria para construir una red de contención y esperanza”, complementó.

Durante un diálogo con obispos peruanos, en la Catedral de Lima, Francisco afirmó que la política en América Latina “está en crisis”, a raíz de la “corrupción.

“Hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia debido en parte a la corrupción. El caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita”, subrayó en su último día en suelo peruano.

En este contexto, preguntó: “¿Qué le pasa a Perú que cada vez que sale un presidente lo meten preso? (Ollanta) Humala está preso, (Alejandro) Toledo está preso (prófugo de la justicia en Estados Unidos), (Alberto) Fujimori estuvo preso, Alan García cuestionado; y presos con rabia ¿no? El sistema llama la atención”.

El Papa Francisco sostuvo que “la política está muy enferma”, al recalcar que “hay excepciones”.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo sostuvo que la realidad que el Papa Francisco describió del Perú en el 2018 ha variado “en relación a la intensidad, pero no en los tipos de problema”.

“Desde la época en la que el Papa estuvo aquí, los problemas se mantienen vigentes, pero han crecido. La minería ilegal era acotada a Madre de Dios, con todos sus problemas y sus vicios era una actividad ilegal circunscrita a una región, hoy está desplegada en la zona sur y norte. Y lo mismo pasa con el sicariato y la trata de personas”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Castillo indicó que en la actualidad el Perú tiene “más minería ilegal, más sicariato y más corrupción” que hace siete años.

“Lo más grave es que estos problemas [a los que hizo referencia el Papa] no solo han crecido, sino que el Estado ha sido incapaz de hacerlos retroceder”, remarcó.

El también periodista dijo que la relación que tuvo Francisco con el Perú fue “protocolar” y que el idioma ayudó mucho.

“Lo más cercano y reciente ha sido el cierre del Sodalicio, una decisión papal que ha generado la desaparición de una congregación nacida en el Perú. Y lo otro han sido los cambios en el episcopado peruano que pueden ser cuestionados y discutidos, pero que son cambios que se han producido teniendo en cuenta la línea de Francisco. Ha tenido influencia en el Perú”, finalizó.