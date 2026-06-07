Al menos cinco de los elegidos por el nuevo director tuvieron cargos claves entre el 2019 y 2021 cuando estaba como director de Provías, Carlos Revilla, quien es investigado actualmente junto con otros funcionarios llamados ‘Los Moqueguanos’ por coordinar con empresarios chinos y peruanos para hacerse de licitaciones a cambio de un 3.5% del costo directo de la obra.

Testigos protegidos y colaboradores eficaces señalaron como responsables de esta red criminal, conocida como ‘Los Intocables de la Corrupción’, a Revilla, Alcides Villafuerte, gerente de obras y Elizabeht Ugarte, de la gerencia de Administración, además de otros que integraron los comités de selección que decidían la buena pro.

—Muy cercanos—

Entre los servidores que tuvieron funciones o trabajaron al lado de los investigados, y que ahora aparecen en el nuevo directorio de Provías, está Janina Espinoza Torres que, en 2019, era la administradora de contratos en esa entidad.

Espinoza participó como miembro suplente en el comité de selección de la licitación No. 01-2020-MTC/21 en el distrito de Samegua (Moquegua) por más de S/ 70 millones, obra que en la que funcionarios se habrían coludido para beneficiar al Consorcio Samegua, integrada por Corporacion Imaginación S.A.C. y China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú.

Marisol Martínez Gambini está como jefa de Recursos Humanos desde mayo pasado. Martínez trabajó en la Oficina de Recursos Humanos en la gestión de Revilla, entre el 2019 y 2020. Por esa área se canalizó el ingreso de la mayor parte de personas que habían trabajado junto con Revilla y con Vizcarra cuando este último fue gobernador regional de Moquegua.

César Alcalá, colocado por el nuevo director de PVD como coordinador del programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS), fue jefe de la Oficina de Administración de PVD, bajo la gestión de Revilla. Mientras que Nelson Loarte Ramírez fue gerente de la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial cuando estaban ‘Los Moqueguanos’ controlando PVD. Desde mayo, ha pasado a ser el nuevo gerente de esa área.

Por órdenes del actual director de PVD, Carolina Rivera ha vuelto a ser la coordinadora general de ProRegión, un programa de PVD creado por Vizcarra cuando era titular del MTC y que contó con un presupuesto de casi S/ 2 mil millones para ejecutar obras. Rivera laboró junto con Yuri Ramos, otro moqueguano investigado.

En setiembre de 2025, el ahora desactivado Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder envió un oficio a PVD para solicitar el legajo de 28 funcionarios que trabajan en PVD, personas que estarían mencionadas en la carpeta fiscal ‘Los Intocables de la Corrupción’. El nombre de la nueva coordinadora de ProRegión aparece allí. Intentamos consultar a Rivera sobre esto, pero no respondió a nuestros mensajes.

Fiscalía envío oficio solicitando información sobre servidores que trabajaron con investigado Carlos Revilla

Según fuentes consultadas, el oficio del Ministerio Público generó que el entonces secretario técnico de la entidad, Víctor Mendoza Cadenillas, solicitara que no se brinden cargos a personas relacionadas con investigados por corrupción. Dicha solicitud no fue tomada en cuenta.

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