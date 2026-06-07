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Resumen

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En mayo de 2026, apenas días después de que Segundo Castillo Álvarez asumiera la dirección ejecutiva del Provías Descentralizado (PVD), una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este comenzó a retirar a los gerentes y servidores de las diferentes áreas para colocar personal de su confianza.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.