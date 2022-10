Estas Elecciones Municipales y Regionales 2022 no han sido la excepción para estos partidos que tienen entre 20 y cinco años de formados.

Si bien, ha sido una campaña electoral municipal tardía y fría en cuanto a propuestas electorales, las candidaturas de Elizabeth León (Frente de la Esperanza), Omar Chehade (APP), Gonzalo Alegría (JP), María Elena Soto (Avanza País) y Yuri Castro (Perú Libre) no lograron alzar vuelo pese a sus esfuerzos.

Según las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 82.663% solo Elizabeth León, del Frente de la Esperanza, alcanzó los dos dígitos en el porcentaje de votación en Lima: 11.064%, superando a postulantes con mayor recorrido político, incluso a Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo al poder.

Fernando Olivera, fundador del Frente de la Esperanza, acompañó a León en los últimos tramos de la campaña, pero no fue suficiente para escalar más. La imagen que ha tratado de proyectar a lo largo de los años -tras publicitar el primer “Vladivideo” que mostraba los actos de corrupción del régimen fujimontesinista- no tuvo el arrastre necesario para el partido, fundado en el 2020.

Alianza para el Progreso

El caso de Alianza Por el Progreso (APP), partido con representación en el Congreso y liderado por César Acuña, tampoco fue el mejor en estas elecciones al sillón municipal de Lima.

Los resultados oficiales de la ONPE al 82.663% de las actas procesadas, le otorga a su candidato, Omar Chehade, excongresista y exprocurador anticorrupción, el 6.973% de los votos.

APP inició su participación en las elecciones municipales de la capital peruana en 2010 postulando al excongresista Luis Iberico (quien ahora intentó sin éxito ser alcalde de La Molina).

Los resultados de esta justa electoral ubicó en el octavo lugar al partido fundado por César Acuña. En las siguientes elecciones del 2014 y 2018 quedaron lejos de los resultados esperados.

Proceso culminado, investigaciones en curso

Los primeros resultados oficiales le otorgan a Gonzalo Alegría, de Juntos por el Perú (JP), el 6.973% de los votos por lo que se ubica -por el momento- en el sexto lugar.

Una derrota más en las elecciones municipales desde que participaron en los comicios para Lima, en 2018, con Gustavo Guerra García. En aquella oportunidad quedaron en el décimo tercer lugar y no alcanzaron ni el 1% de los votos (Según la Onpe registraron el 0.75% de los votos válidos).

Al inicio de la campaña electoral había logrado un poco de notoriedad junto a los rostros conocidos de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Daniel Urresti (Podemos Perú) y George Forsyth (Somos Perú).

No obstante, tras conocerse la denuncia que presentó su hijo por violencia psicológica, física y sexual, su camino hacia el sillón municipal de Lima se fue desvaneciendo.

Por ahora, el Vigésimo Primer Juzgado de Familia de Lima ha otorgado medidas de protección a favor del hijo del ahora excandidato a la espera de que haya un pronunciamiento sobre la denuncia que presentó en marzo del 2021.

Avanza País

No es la primera vez que los resultados electorales del partido por el que postuló a la Presidencia el economista Hernando de Soto, le son esquivos. Avanza País, probó la derrota en las Elecciones Generales del 2021, ocupando un cuarto lugar en las justas presidenciales con el 11.626% de los votos. No obstante, logró obtener siete escaños para el Parlamento.

En esta oportunidad, su candidata María Elena Soto, quien pasó de integrar su lista a regidores a ser la cara visible de la campaña, se ubica en el séptimo lugar con el 3.737% de los votos.

En el 2018, un año después de haber sido refundado y recuperar su inscripción partidaria, los resultados tampoco fueron buenos tras su participación en las elecciones en Lima. Su entonces candidato a la Municipalidad Metropolitana, el excongresista de Fuerza Popular Julio Gagó (actualmente en el equipo de Rafael López Aliaga), solo obtuvo el 0.75% de los votos válidamente emitidos.





Perú Libre, el último de la tabla...

En el caso de Perú Libre, es la primera vez que participa en las eleciones municipales de Lima y también el mayor perdedor de estas justas.

Y es que, el partido fundado por Vladimir Cerrón, creyendo cosechar los votos de las elecciones presidenciales, lanzaron a Yuri Castro para las justas municipales de Lima luego de una polémica elección interna en el partido que llevó a Pedro Castillo al sillón presidencial.

El resultado no les pudo ser más esquivo. Según el reporte de la ONPE, apenas logra el 1.518% . Esta cifra está lejos del 50.13% que obtuvo la agrupación del lápiz a nivel nacional en el 2021 y de los más de dos millones de votos que los respaldaron en Lima en dichas elecciones generales.

Castro, quien fue asesor de comunicaciones en la campaña de Castillo, fue denunciado ante el Ministerio Público por sus correligionarios Zaira Arias Berrocal y Noel Jaimes, quienes lo acusan de haber sido incluido sin su consentimiento y haber falsificado sus firmas con la finalidad de inscribir la lista de postulantes a regidores de la Municipalidad de Lima.

Por ello, culminado el proceso electoral municipal, el candidato de Perú Libre deberá seguir afrontando la investigación que se abrió en su contra por presunta falsificación de documentos.

La fiscal Susana Cuentas Jara del Tercer Despacho Provincial penal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Lima recogerá la declaración de Arias y Jaimes el 10 de octubre; mientras que Castro fue citado para el 11 de octubre.

Partidos “atrápalo-todo” y “sin ideal”

El director del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (Inicam), José Tello atribuye esta constante derrota de los partidos como Alianza Por el Progreso, Avanza País y Juntos Por el Perú en las elecciones municipales de Lima, como un fenómeno de “los partidos atrapalo-todo”.

Es decir, que se trata de partidos “sin ideología o visión programática en Lima” o, en algunos casos, a nivel nacional.

“Son partidos que normalmente tienen un fin meramente electoral, lo único que buscan es ganar elecciones. Es decir, eligen personas que les permiten ganar elecciones y nada más que eso. Estos partidos no tienen vida orgánica, no generan bases sólidas. Por tanto, el éxito de las elecciones no las construyen; sino que juegan al azar. O sea, alegarle a un candidato que les permita lograr un triunfo”, explicó el abogado y especialista en temas municipales.

Además, consideró que los partidos que quedaron con los resultados más adversos estuvieron con “una desigualdad notoria” frente a los excandidatos presidenciales.

Explicó que estas candidaturas “protagónicas” lograron una empatía con el electorado y además dieron “de qué hablar”. “Ha sido una suerte de nueva elección o elección de repechaje”, agregó.

En esa línea, consideró que Lima se está comportando todavía bajo el ruido de las elecciones del 2021.

“Estas elecciones regionales municipales, particularmente en el distrito electoral de Lima Metropolitana ha sido muy, muy a la sombra de las elecciones generales del 2021, porque coincidentemente los tres candidatos del 2021 han marcado un derrotero en la etapa final de la elección municipal”, sostuvo.

A través de sus redes sociales, el analista político Gonzalo Banda también se refirió a Perú Libre al sostener que, tras las elecciones presidenciales del 2021, su vigencia en el sentir ciudadano habría desaparecido.

“No recuerdo un populismo latinoamericano que haya fracasado tanto en poco más de un año” sostuvo.

