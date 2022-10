Los candidatos a la alcaldía de Lima George Forsyth, del partido Somos Perú, y Daniel Urresti de Podemos Perú, cuestionaron que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) haya enseñado su cédula.

Momentos antes de ingresar a su local de votación, dentro del colegio Isabel La Católica, en La Victoria, Forsyth respondió cuando se le consultó sobre la denuncia que hizo Rafael López Aliaga ante los medios de comunicación y la fiscalía.

“Es la única persona que se ha quejado en toda la ciudad de entre todos los candidatos que han ido a votar. Ha mostrado su voto, ha nombrado su partido, ha mostrado su logo, lo mismo el otro candidato, faltando el respeto a las normas que corresponden”, mencionó.

George Forsyth acudió a votar a un colegio en La Victoria. (RPP)

“Si hoy no respetan las normas, imagínense lo que harán. Pero no nos van a arruinar la fiesta democrática electoral, que todos vayan a votar, por favor”, concluyó Forsyth antes de entrar a emitir su voto.

Similar tono tuvo la crítica de Daniel Urresti quien, luego de votar, conversó con la prensa.

“Me he acercado al JNE para preguntarle si en todo Lima están los logos igual y ‘sí' me ha dicho. Todo está perfecto, la P de Podemos está perfecta, llevar el color, el tamaño. Yo no sé este señor por qué ha salido a quejarse y a mostrar su cédula cuando eso no se puede hacer”, indicó.