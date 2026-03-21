Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los candidatos presidenciales Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) han empezado a figurar en las encuestas y se vienen presentando en distintos espacios públicos como opciones “diferentes”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.