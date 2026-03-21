Sin embargo, sus listas congresales muestran una escena cada vez más repetitiva en las elecciones: filtros poco rigurosos. En total, ambos partidos suman más de 20 candidatos al Congreso con antecedentes (nueve de Integridad Democrática y 12 del Partido del Buen Gobierno).

En el caso del Integridad Democrática, el partido de Grozo, cuatro candidatos declararon tener sentencias, mientras que otros cinco fueron excluidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al detectarse que habían omitido declarar sus condenas. Mientras que, en el caso del Partido del Buen Gobierno, liderado por Nieto, seis aspirantes declararon antecedentes, y otros seis fueron retirados de contienda por intentar ocultar los fallos en su contra.

Wolfgang Grozo, candidato presidencial de Integridad Democrática. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

—Las perlas de Grozo—

En la lista de Integridad Democrática, el descuido en la selección de candidatos es notorio. El JNE detectó y excluyó a los candidatos a senadores, Daniel Martínez Melchor (Ica) y José Manuel Rojas Gonzales (Apurímac), por ocultar sentencias por el delito contra la vida y lesiones, respectivamente. La candidatura de Manuel Rojas resulta particular, no solo por sus antecedentes sino porque buscaba representar a Apurímac habiendo nacido en Loreto, y domiciliar a la fecha en Lima. Su hermana, Lita Rojas Gonzales, también buscaba postular como senadora por San Martin, pese a domiciliar en Lima, registrando que su centro de labores está en Surco, pero el JNE declaró improcedente su candidatura.Lo mismo sucede en la lista de diputados. Luis Ayala Marchan, candidato a diputado por Pasco, resultó excluido por esconder una sentencia por peculado de uso. Según el JNE, el candidato no declaró esta condena por mal manejo de recursos públicos.Diferente es el caso de Cleofe Monzón Camacho, candidata a diputada por Apurímac), quien se mantiene en carrera pese a declarar una sentencia por peculado. Respecto a este caso, el equipo de prensa de Integridad Democrática nos remitió documentación alegando que no cuenta con sentencia firme, sino que el caso “está en investigación”.

—El ‘buen gobierno’ de Nieto—

El escenario de omisiones y patrones irregulares se repite en el Partido del Buen Gobierno. Entre los excluidos aparecen Diego Gonzales Sánchez, candidato a diputado por Lima, quien no declaró una sentencia por lesiones graves; y Hugo Quispe Mamani, candidato a senador por Moquegua, quien quedó fuera de carrera por ocultar una condena por peculado. La hermana de este último, Yesica Quispe Mamani, se mantiene en carrera como diputada en la misma región.

Jorge Nieto Montesinos es candidato a la presidencia por el Partido del Buen Gobierno. (Foto: Violeta Ayasta/photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

Otro caso es el de Juan Ccora Rivera, candidato a senador por Huancavelica, quien fue excluido por no declarar sus antecedentes por estafa y apropiación ilícita. Sigue en la lista Rodolfo Zuleta Chaupis, candidato a senador nacional, quien omitió mencionar en su hoja de vida una sentencia el delito de seducción. Otros candidatos de las listas congresales de Nieto se mantienen en carrera. Entre ellos figura el caso Arévalo Beltrán Torres, candidato a senador por Paso, quien declaró contar con una condena por asalto y robo; así como Juan García Quispe, candidato a diputado por Lima, con antecedentes por el delito contra la fe pública, estafa y omisión a la asistencia familiar.

Este Diario llamó y dejó mensajes al candidato Nieto y su equipo de prensa respecto a estos casos, pero hasta el cierre de este informe, no brindaron respuestas.

Herramienta sin uso

La Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral es la plataforma digital del JNE que permite a los personeros legales de los partidos políticos conocer el historial judicial de sus posibles candidatos antes de inscribirlos. Todas las agrupaciones políticas tienen acceso permanente.