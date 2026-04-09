Resumen
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En vivo | Candidatos presidenciales cierran hoy sus campañas en Lima y otras regiones del país
15:34
Los candidatos presidenciales tienen plazo hasta hoy, jueves 9 de abril, para realizar sus mítines y cierres de campaña, debido a que desde este viernes 10 se encuentra restringida cualquier tipo de manifestación política de carácter público.
Es por esta razón que los candidatos al sillón presidencial se presentarán este jueves ante sus simpatizantes, en diferentes partes de Lima y regiones, para dirigirse por última vez a sus simpatizantes con miras a las elecciones del domingo 12 de abril.