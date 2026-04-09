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Por Redacción EC

En vivo | Candidatos presidenciales cierran hoy sus campañas en Lima y otras regiones del país

15:38

Es por esta razón que los candidatos al sillón presidencial se presentarán este jueves ante sus simpatizantes, en diferentes partes de Lima y regiones, para dirigirse por última vez a sus simpatizantes con miras a las elecciones del domingo 12 de abril.

15:34

Los candidatos presidenciales tienen plazo hasta hoy, jueves 9 de abril, para realizar sus mítines y cierres de campaña, debido a que desde este viernes 10 se encuentra restringida cualquier tipo de manifestación política de carácter público. 

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