El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) archivó la denuncia que había presentado un ciudadano contra la encuestadora CPI por haber incluido en un sondeo de mayo de este año al expresidente Martín Vizcarra, pese a que se encuentra inhabilitado de participar políticamente en las elecciones generales del 2026.

En su resolución de 4 de agosto, los cuatro miembros del JEE encabezados por Hugo León Manco resolvieron que no había mérito en abrir un proceso sancionador contra la empresa Compañía Peruana de Estudios, Mercados y Opinión Publica (CPI) por presuntamente haber vulnerado las normas que regulan las encuestas electorales.

Además de disponer el archivo, el JEE instó a la empresa CPI para que, en lo sucesivo, se abstenga de incluir en sus encuestas electorales a Martín Vizcarra Cornejo “en tanto no cambie su situación jurídica para efectos electorales”.

El denunciante, Luis Miguel Caya Salazar, exconsejero regional de Moquegua, acusó a la encuestadora de presuntamente haber infringido la normativa por incluir en sus resultados un porcentaje de voto a favor de Vizcarra pese a que se encuentra inhabilitado.

El JEE Lima Centro 1 precisó que el exmandatario se encuentra inhabilitado hasta el año 2031 para ejercer cargos públicos, lo que según la normativa implica que no puede ejercer el el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participación y el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, alianza o movimiento, sentencia que tiene efectos vinculantes para todos los Poderes y organismos públicos del Estado.

La encuestadora CPI, sin embargo, precisó que no incluyó entre sus opciones el nombre de Martín Vizcarra sino que dejó una opción abierta para que los encuestados incluyan al político de su preferencia.

Por esto, la autoridad electoral determinó que no había mérito para investigar o sancionar a la encuestadora, pero sí procedió a pedirle que no incluya a Vizcarra Cornejo como parte de sus resultados en las encuestas electorales que realice en tanto su inhabilitación se mantenga vigente.