Desilusión generalizada

La fragmentación social por la que atraviesa el Perú y la confrontación vivida durante los últimos procesos electorales ha debilitado el sistema democrático. Solo un tercio de la población confía en las autoridades electorales, tema que la ONPE y el JNE deberían estar abordando. La credibilidad de las autoridades es base fundamental para que las elecciones sean consideradas limpias y justas; es decir, para evitar que estas sean cuestionadas y con ello se respeten los resultados y las autoridades electas gocen de legitimidad.

Pero no solo las autoridades electorales tienen tarea pendiente, los políticos también. La reforma política no ha tenido el impacto esperado. Más allá de los cambios puntuales que se hayan aprobado, el que se haya realizado por partes, que no se haya explicado la importancia e impacto y no se tenga claro cuál es la visión sobre la que se está trabajando hace que la población aumente su desaprobación y crea que han primado los intereses propios por encima del país.

El resultado es que a la mayoría de los peruanos le interesa poco o nada la política. Esto resulta grave si pensamos en las próximas elecciones, pues la consecuencia es que el ciudadano no se informe ni vote con base en propuestas. La desilusión generalizada ha llevado a que la mayoría de los peruanos no vea un beneficio directo en participar en la política y mucho menos en involucrarse en lo que implica una elección. Esto explicaría de alguna manera la fuerza que tiene la figura del candidato en las contiendas electorales en el Perú. Esto genera un círculo vicioso en el que los políticos continúan alejándose de las necesidades reales de la población, reforzando la percepción de que la política no tiene un impacto tangible en la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, se tiene una ciudadanía menos crítica, más vulnerable a discursos populistas y susceptible a la desinformación.

Esta última encuesta de Datum-El Comercio confirma que la población aún no piensa en las próximas elecciones y más bien la prioridad es trabajar para recuperar la confianza y el interés en la política. Para romper con esta dinámica, es crucial fomentar una mayor educación cívica y generar espacios de participación activa que motiven a los peruanos a involucrarse más allá del día de las elecciones, impulsando una democracia más robusta y participativa.