Los atentados perpetrados por el MRTA poco antes de que su cabecilla sea llamado “luchador social” por López-Chau

A medida que la controversia crecía tras la difusión del texto en redes sociales el último miércoles 10, el aspirante al sillón presidencial mantenía absoluto silencio y recién se pronunció el jueves por la noche, a través de un breve mensaje en las redes sociales.

Más temprano, desde la interna de la agrupación se indicó a este Diario que se venía preparando un pronunciamiento para “aclarar” la situación y consideraron que no había “nada irregular” ni cuestionable. El mensaje fue corto y López-Chau aseguró que su condena al terrorismo “ha sido y es absoluta”, al tiempo que citaba una parte de su escrito.

“‘Cuyo programa no comparto’ esta frase define mi posición ante el MRTA. En los 80s, mientras el terrorismo buscaba destruir la democracia, nosotros combatíamos sus causas desde las instituciones. Mi condena al terrorismo ha sido y es absoluta. El MRTA jamás creyó en la construcción de la Nación y nunca creyó en nuestra propuesta de dar todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo. Ya es un clásico en tiempos electorales recurrir al terruqueo”, dijo en la red social X.

López-Chau no respondió a mensajes ni llamadas de este Diario.

Polay, el “luchador social”

El artículo de López-Chau en cuestión apareció publicado en el semanario “Cambio” el 16 de febrero de 1989, el mismo semanario que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) calificó de “órgano oficioso” de la organización terrorista MRTA, siendo utilizado —entre otros fines— para reivindicar la masacre de Las Gardenias en mayo de ese año, apenas semanas después de la columna en cuestión.

En su publicación, hace un extenso recuento desde su primer contacto con Polay en la Juventud Aprista del Callao a los 15 años y la aproximación de ambos a distintos grupos de izquierda. En uno de los pasajes, narra un encuentro con Polay en un restaurante cuando este ya se había convertido en “un activo militante del MRTA” tras su retorno de Europa.

López-Chau rememora que, en esa conversación, le comentó a Polay que “nosotros intentábamos hacer, desde las bases, desde Izquierda Unida, desde la democracia, aquello que el MRTA, desde nuestra comprensión, intenta por otra vía”.

“Creo que la historia dirá quién está en lo correcto y quién en lo incorrecto. Salvo que la historia, por lo convulsionado del país de repente, haga que estas dos visiones se hermanen en el futuro” , escribió en ese entonces.

Reflexiona además que, ante conversaciones como esas, “uno se despoja del cálculo y simplemente habla con el corazón”, pues de por medio está una persona con la que se compartió luchas y dudas “y de quien se niega a aceptar el epíteto de delincuente común”.

“Víctor Alfredo no es un delincuente común. Creo que es un hombre, cuyo programa no comparto totalmente, pero creo que no sólo es un luchador social, sino luchador político” , expresa.

Acto seguido, también sostiene que se debe comprender que el país “puede legítimamente provocar desesperaciones y rebeldía”.

“Creo que la desesperación y la rebeldía es un derecho en el país de hoy, y que, por lo tanto, existe una motivación legítima. Uno puede discrepar sobre la oportunidad, el método, y de muchas cosas, pero me niego al calificativo de delincuente común”, insiste.

El contexto que no se puede borrar

Más allá de las posturas actuales que aún no son sinceradas, lo cierto es que en aquella época ya el MRTA —germinado en 1982— había efectuado varios ataques y mantenía en zozobra a la población, hechos que quedan documentados en el informe de la CVR y en donde se atribuye a esta organización violaciones de derechos humanos entre 1980-2000.

El 31 de mayo de 1982, Polay y otros cuatro subversivos del MRTA realizaron su primer ataque a un banco en La Victoria, en Lima, donde murió uno de ellos. Tras su I Comité Central en enero de 1984, el grupo subversivo cambió su estrategia hacia “acciones guerrilleras urbanas”, iniciando así su lucha contra el Estado, en un intento de ganar mayor notoriedad y posicionamiento. De ahí en adelante, los ataques fueron incrementándose y radicalizándose.

Ese enero de 1984, el MRTA atacó un puesto policial en Villa El Salvador, mientras que en marzo del mismo año se atentó con metralletas y revólveres la casa del exministro Carlos Rodríguez Pastor, en Monterrico. En diciembre, se secuestro a un equipo de prensa del noticiero ‘90 segundos’ para transmitir un mensaje. Justamente, entre las acciones desplegadas en esa época incluyeron las “tomas” de medios de comunicación.

En julio de 1985, se atacaron siete puestos policiales en distintos puntos de la capital hasta que el 25 de ese mes un coche bomba fue detonado en la sede del Ministerio del Interior. Tenía aproximadamente 50 cartuchos de dinamita. Asimismo, en abril de 1986, se colocó otro coche bomba en la residencia del embajador norteamericano.

Por otro lado, también se perpetraron secuestros de empresarios nacionales para financiar sus gastos de “guerra”, siendo el primero de ellos el ocurrido en septiembre de 1987. Además, en el informe de la CVR se recoge que durante el primer semestre de 1988 se produjo el primer “ajuste de cuentas” por parte del MRTA a exmilitantes, llevándose a cabo varias ejecuciones y “ajusticiamientos”, no solamente en Lima.

Punto de vista

En redes sociales, quien dio a conocer la publicación fue José Luis Gil, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dircote. En diálogo con El Comercio, remarcó que para 1989 el MRTA ya era claramente una organización terrorista que había cometido muchos crímenes.

“En esos momentos, el Estado peruano y los ciudadanos teníamos absolutamente claro que eran terroristas salvajes. Quienes no lo tenían claro eran quienes tenían una afinidad ideológica, política, personal y que podían darse incluso el lujo de romantizarlo, minimizarlo y de relativizarlo, a pesar que sabían que cometían crímenes execrables”, aseveró.

En esa misma línea, incidió en que todos los candidatos tienen la obligación moral “de tener un poco de honestidad intelectual” y transparentar al público cuál ha sido su posición ideológica y política. “Eso lo merece el pueblo que está confiando en alguien. Entonces, veremos si el señor López-Chau tiene honestidad intelectual”, aseveró.