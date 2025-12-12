Alexander Villarroel Zurita
Alexander Villarroel Zurita

Los atentados perpetrados por el MRTA poco antes de que su cabecilla sea llamado "luchador social" por López-Chau
Los atentados perpetrados por el MRTA poco antes de que su cabecilla sea llamado “luchador social” por López-Chau

Los atentados perpetrados por el MRTA poco antes de que su cabecilla sea llamado “luchador social” por López-Chau

En un artículo de opinión que acaba de volver a ver la luz, el actual candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, calificaba en 1989 al cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, como un “luchador social” y un “luchador político”, mientras hacía una reconstrucción sobre su relación y su recorrido. Sin embargo, para la fecha en que fue escrita la columna, la organización subversiva ya había perpetrado una serie de atentados en Lima y otras regiones del país, pero también aniquilamientos.

