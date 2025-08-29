El Gobierno formalizó la transferencia de una partida presupuestaria de más de S/ 38 millones a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que financie gastos preliminares este año con miras a las elecciones generales del 2026.

El Decreto Supremo 182-2025-EF, firmado por Dina Boluarte y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, aprueba la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor de la autoridad electoral.

En total, el Ejecutivo aprobó la transferencia de S/ 38′075.679 a favor del JNE para financiar los gastos preliminares 2025 con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.

El documento precisa que el jurado envió un oficio para solicitar la transferencia correspondiente, ante lo cual la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF remitió el costo para financiar al personar transitorio conforme a los periodos de contratación requeridos por el JNE.

“Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos”, precisa el decreto.