Elecciones 2026: Tribunal de Honor exhortó a las organizaciones políticas preservar el respeto en sus debates

Tribunal de Honor pide que partidos políticos mantengan debates respetuosos. Foto: captura / Exitosa
Por Redacción EC

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, en el marco de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas al suscribir el Decálogo de Compromisos del Pacto Ético Electoral, informó que ha tomado conocimiento de expresiones desafortunadas vertidas por la candidata Paola Martínez del partido Renovación Popular, en el contexto de un debate en televisión con la candidata Gahela Cari, del partido político Juntos por el Perú.

