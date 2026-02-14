Elecciones 2026: Tribunal de Honor exhortó a las organizaciones políticas preservar el respeto en sus debates

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, en el marco de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas al suscribir el Decálogo de Compromisos del Pacto Ético Electoral, informó que ha tomado conocimiento de expresiones desafortunadas vertidas por la candidata Paola Martínez del partido Renovación Popular, en el contexto de un debate en televisión con la candidata Gahela Cari, del partido político Juntos por el Perú.

Martínez realizó comentarios transfóbicos contra Cari al solidarizarse con Johanna San Miguel. “Con todo respeto para mí es Guillermo”, señaló sin reconocer la identidad de Gahela Cari.

El Tribunal también se refirió al intercambio de palabras de Richard Cisneros del partido Demócrata Verde, en el marco de un debate con el candidato Luis Miguel Caya del Partido Aprista Peruano.

“Ambos intercambios difundidos a través de medios de comunicación nacionales, en los cuales, fuera de privilegiarse la presentación de propuestas y argumentos, se profirieron expresiones lesivas a la dignidad y bienestar personal y a la observancia de los principios de tolerancia y no discriminación”, indicó la entidad.

Además, expresan su rechazo hacia las declaraciones del candidato al senado Carlos Tubino, del partido Fuerza Popular, que minimizan la gravedad de una problemática tan prevalente en nuestro país, como es el embarazo infantil producto de la violación sexual de menores.

Carlos Tubino (Foto: Andina) / archivo

Al respecto, el Decálogo del Pacto Ético Electoral establece de manera expresa el deber de conducir la participación política conforme a los valores democráticos y principios constitucionales, rechazando toda forma de agresión, descalificación personal o manifestación que pueda afectar la dignidad de las personas, así como cualquier expresión que pueda ser percibida como discriminatoria o excluyente.

Ante estos antecedentes, el Tribunal exhortó a las organizaciones políticas, candidatas y candidatos a tomas las siguientes acciones:

1. Preservar un diálogo respetuoso, inclusivo y digno en todas las instancias de la contienda electoral, evitando expresiones o actitudes que puedan menoscabar la dignidad de las personas o generar confrontación innecesaria en el espacio público.

2. Reafirmar el compromiso ético asumido en el Pacto, absteniéndose de conductas que puedan vulnerar los valores democráticos, los derechos fundamentales o la convivencia pacífica durante la discusión de propuestas y asuntos de interés nacional.

3. Promover la deliberación pública basada en argumentos y propuestas, privilegiando el intercambio técnico y programático por encima de la confrontación personal, contribuyendo así a un voto informado y responsable.

4. Fomentar entre afiliados, simpatizantes y equipos de campaña una conducta acorde con los principios del Pacto, garantizando que la discrepancia política se ejerza dentro de los límites del respeto mutuo y el reconocimiento de la dignidad humana.

5. Reconocer el rol fundamental de los medios de comunicación en la promoción de espacios de diálogo plural, respetuoso y constructivo, que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y eviten la amplificación de expresiones que puedan afectar la convivencia social.