Entre los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público para solicitar prisión preventiva contra los involucrados en el caso de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, se encuentra la transcripción de dos audios que serían protagonizados por la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, cercana al conductor de televisión e investigada por tráfico de influencias y cohecho.

En ambas conversaciones, consignadas en el pedido presentado por el fiscal Alcides Chinchay, a cargo del caso, se identifican dos voces. Una femenina, que correspondería a la magistrada, y otra masculina, que no ha sido precisada.

Uno de los diálogos revela cómo se coordinó una supuesta ayuda en una investigación a Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular (FP). De acuerdo con el documento, Peralta habría aceptado apoyarlo y habría buscado evitar que la entonces fiscal de lavado de activos, Tania Liñán, separara los casos de Ramírez y de la lideresa de FP, Keiko Fujimori.

La otra comunicación está relacionada al desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (entidad que fue reemplazada por la Junta Nacional de Justicia), que evaluaba a jueces y fiscales. En el diálogo se comenta sobre la venta de exámenes a magistrados y el nombramiento de Elizabeth Peralta como fiscal, el cual se habría concretado tras el apoyo de “San Martín”.

Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

De acuerdo con la transcripción presentada por el Ministerio Público, Peralta fue contactada para intervenir en un caso que involucraba a Joaquín Ramírez.

“Tengo entendido que ese caso [el de Joaquín Ramírez] va a pasar a tu mano”, le comenta el interlocutor. Ella lo afirma. Cuando le consulta si “puede ayudar ahí”, responde: “Se le puede ayudar, pero escúchame, justo quiero hablar mañana con Tania Liñán [exfiscal de lavado de activos] porque quieren juntarlo todo y no conviene. Mañana primero le voy a decir a Tania Liñán porque ella tiene lo de Keiko, que mate de una vez eso, porque quieren juntarlo todo, pero cuál es la ventaja de Keiko, que la Keiko no es nada en el partido, es solamente la candidata, la Keiko no es nada”.

En otro momento de la comunicación, se detalla el mensaje que le daría a la entonces fiscal de lavado de activos Tania Liñán: “Le voy a decir: mira, oye, tú eres provisional. La Keiko te puede ayudar, mátalo eso aparte, antes que los otros pidan acumulación y tú te quedes al aire. El favor lo vas a hacer tú, porque si ella lo termina con eso, ya no se puede acumular. Keiko es una cosa, Ramírez Joaquín es otra cosa. La investigación de Joaquín [se] tiene hacer [sic] dos años, quieren juntar las últimas con todo. No, no conviene, así que vayan matando. Quiero eso. Mañana voy a ir a hablar con...”.

La otra persona insiste: “Entonces, doctora, ¿sí se le puede ayudar a Joaquín?”. “Por supuesto, claro”, responde.

Ante la duda, el interlocutor pregunta si con “ayudar” se está refiriendo a “archivar” el caso. Peralta habría confirmado que se trataba del archivo.

Para la fiscalía, esta comunicación revela “la capacidad para delinquir de la investigada”, en referencia a Elizabeth Peralta.

En mayo del 2023, El Comercio informó que Peralta, como fiscal superior de lavado de activos, tenía el encargo de defender al Ministerio Público en la apelación que miembros y personas jurídicas vinculadas al clan Ramírez presentaron tras el megaoperativo del Caso Alas Peruanas, en el que Joaquín Ramírez está involucrado.

Comunicación revela ayuda para archivar una investigación que involucraba al alcalde de Cajamarca Joaquín Ramírez.

El nombramiento y los exámenes

En el otro audio, Peralta le habría comentado a su interlocutor sobre su nombramiento como fiscal.

“Yo me fui a agradecer al doctor San Martín porque cuando yo estaba postulado él estaba en Estados Unidos, pero su embajador a mí me ayudó. O sea, cuando le fui a agradecer yo le dije muchísimas gracias que no sé cuanto, ta, ta, ta. El secretario general me dijo, quién es el otro, ah, doctor, es Marco Villalta, y el doctor dijo cómo nos ha ayudado si ese nos ha ajustado, ese nos ha ajustado”, se lee en la transcripción.

Con ‘Marco Villalta’ se haría referencia al fiscal Marcos Villalta Infante, quien fue involucrado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto luego de que un colaborador de esa investigación lo mencionara.

En esa conversación, el interlocutor menciona: “Mira, te voy a decir la verdad: yo le vendo el examen a una tal Judith y parece que ella le vende al pata [Marcos Villalta]”. Luego dice: “Ya, mira, te voy a contar. Parece que Julio pendejo, quiso meter a la Judith y a Villalta, y a ti te ha querido sacar porque yo le dije bien claro: solamente hay dos plazas. Dame las dos plazas. No, no te puedo dar las dos plazas porque la otra plaza la tengo para una amiga”.

“El examen no decidía. El examen es la mitad”, menciona la mujer, quien sería Peralta, en relación a las pruebas que debían rendir ante el CNM.

“Exacto, pero escúcheme, doctora. Oe loco, le digo, solamente hay dos plazas y me dice: quién es, me dice. Ya sé quién es, me dice. La doctora Elizabeth Peralta. Sí, le digo, por qué te voy a negar, loco. Ella quiere porque mi tía me está pidiendo que le ayude. Y me dice: entonces dame el otro, y este pendejo me hace escribir a Judith y, pum, saca el celular, de tal forma que la Judith está recontra palteada con Julio, como amigo”, explica el interlocutor.

Transcripción del audio sobre irregularidades en el CNM

Transcripción de audio sobre irregularidades del CNM

Para la fiscalía, esta comunicación demuestra que “el acceso de Elizabeth Peralta Santur como titular a la función fiscal habría provenido también de un acto de corrupción ante los miembros del CNM”.

Este Diario llamó y envió mensajes a Benji Espinoza, abogado de la fiscal Peralta, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

Los audios pasarán por un peritaje de homologación para corroborar la identidad de los participantes, según se señala en el documento fiscal. En tanto, la audiencia del pedido de prisión preventiva del caso de Andrés Hurtado se retomará el lunes 30 de setiembre.