Rosa María Montero, esposa de Eloy Espinosa-Saldaña, denunció que el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) la maltrató psicológicamente, de manera sistemática, durante varios años.

Según un reportaje de ‘Panorama’, Montero indicó que Espinosa-Saldaña ejerció sobre ella un “trato degradante” y en algunas oportunidades le pidió “cosas” que iban en contra de sus valores y que “lindaban con lo ilegal”.

“Yo había guardado todo esto por varios años, he vivido un calvario. Si he salido es porque no aguanto más, porque tengo miedo. Estoy muy asustada, tengo miedo”, dijo la mujer al dominical.

“Tengo miedo porque él tiene poder, tiene contactos, yo no tengo nada de eso. Lo que estoy diciendo es mi verdad desde el fondo de mi corazón y con eso me quedo”, agregó Montero, quien señaló que también presenta secuelas físicas por las agresiones.

Eloy Espinosa-Saldaña se casó con Rosa María Montero hace seis años y medio. La mujer indicó que los maltratos se iniciaron durante la convivencia por la cuarentena debido al COVID-19, en el 2020 y aumentaron cuando el exmagistrado dejó el TC.

Al respecto, el segundo despacho de la Primera Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer dispuso –el pasado 2 de febrero- iniciar diligencias preliminares contra el exmagistrado del TC por el plazo de 60 días por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud - agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

Sin embargo, Espinosa-Saldaña dijo que no está al tanto de ninguna denuncia o investigación en su contra, y aseguró que se está separando de Rosa María Montero “en buenos términos”.

“No estoy al tanto de lo que habla. Si bien nos estamos separando, lo estamos haciendo en buenos términos y hasta hoy no he recibido denuncia alguna en mi contra, por lo que mal puedo hablar sobre su contenido, el cual no conozco”, señaló.

Cabe indicar que Espinosa-Saldaña ya tiene otras acusaciones en su haber. En el 2019 fue denunciado por malos tratos por Susana Távara, entonces secretaria general del TC, y por Milagros Morales Soto, otra funcionaria de la institución.

Esposa denuncia a Eloy Espinosa-Saldaña por maltrato psicológico. (Video: Panorama)