La Embajada de China en el Perú anunció que la celebración por el Día de la Confraternidad Peruano-China se realizará este domingo 1 de febrero, en la explanada del Ministerio de Cultura, en San Borja.

Cuando se reveló que el presidente José Jerí acudió la noche del 26 de diciembre al chifa propiedad de su amigo, el empresario chino Zhihua Yang, el mandatario señaló que se trató sobre las actividades para dicha celebración.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

A través de sus redes sociales, la embajada recordó que el 2024, el Congreso del Perú aprobó la ley que declara el día 1 de febrero como el Día de la Confraternidad Peruano-China.

Para este año, junto con el Ministerio de Cultura, dicha sede diplomática anunció la organización de una Feria Tradicional del Año Nuevo Chino en la Explanada de la sede de dicho portafolio “para compartir y reafirmar la amistad entre ambos pueblos”.

Embajada de China anunció la celebración del Día de la Confraternidad Peruano-China en la explanada del Ministerio de Cultura y no en Palacio de Gobierno, como había señalado el presidente José Jerí. (Foto: @ChinaEmbPeru / X)

Cabe recordar que el presidente José Jerí, tras revelarse que el pasado 26 de diciembre acudió encapuchado a una reunión en el restaurante del empresario chino Zhihua Yang, en San Borja, justificó inicialmente la misma por el Día de la Confraternidad Peruano-China.

Jerí Oré aseguró que en la cita se abordaron las actividades que se llevarán a cabo el 1 de febrero en Palacio de Gobierno, donde supuestamente se iba a celebrar oficialmente esa fecha.

“[No se registró la reunión] porque era 26 y principalmente, a la hora que fui, fui a cenar. Es una serie de actividades que se están haciendo, algunas han sido en Palacio de Gobierno y ello se va a ver plasmado el primero de febrero, cuando él [Zhihua Yang] -espero- todavía quiera estar presente en el Día de la Amistad Perú-China”, expresó el pasado 12 de enero.

Posteriormente, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y al referirse a la reunión en el chifa, el 26 de diciembre, Jerí afirmó que también recibió una invitación a China, pero no aceptó el viaje.

“Fue una conversación circunstancial, (de temas) entre ellas la celebración de la Amistad Perú China. Y también se me invitó nuevamente a China (...) no pude aceptar el viaje por distintos motivos”, narró el pasado 21 de enero.