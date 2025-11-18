La Embajada del Perú en los Estados Unidos expresó su rechazo a la proyección de imágenes en la fachada de su edificio en la ciudad de Washington D.C., en el país norteamericano.

“La Embajada del Perú en los Estados Unidos rechaza la proyección no autorizada de mensajes políticos en la fachada de su local, desde la calle y fueras de hora de oficina. Lo ocurrido ha sido notificado a las autoridades locales correspondientes”, señalaron en sus redes sociales este martes.

Por redes sociales, este lunes se difundieron grabaciones de la proyección de imágenes y fotografías de Inti Sotelo y Bryan Pintado, los dos fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino en Lima.

Ante esto, la embajada aseguró que ya notificó a las autoridades locales correspondientes, e hizo mención a la Cancillería peruana..

“La Embajada es un espacio dedicado a la promoción de los intereses del Perú en los Estados Unidos”, reiteraron en su comunicado.