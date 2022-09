Unidad de Investigación

En su declaración a la fiscalía del 14 de agosto pasado, el empresario Hugo Espino respondió sobre los S/10.000 que destinó a la campaña presidencial de Pedro Castillo, pero que no reportó oficialmente ante las autoridades electorales. El dinero, según su confesión, salió de un soborno de S/800.000 que el Consorcio 5 Localidades le entregó al ahora detenido alcalde de Anguía, José Medina, uno de ‘Los Chiclayanos’, el grupo cercano al mandatario.

Este Diario constató que Irza Ingenieros S.R.L., una de las empresas que formó el consorcio, obtuvo contratos por más de S/11 millones en total con el Ministerio de Vivienda y con la municipalidad de Colasay (Cajamarca), a través del ahora cuestionado Decreto de Urgencia 102-2021, aprobado en octubre del año pasado.

—La confesión sincera—

En su testimonio a la fiscalía como parte de su confesión sincera por la investigación de una red criminal en el sector Vivienda, Espino señaló: “[A José Medina] le consulté por la obra de las cinco localidades, pues yo sabía que él estaba buscando alquilar una empresa para que ejecute esa obra, preguntándole cuánto le habían dado los contratistas que iban a ejecutar esa obra, cuyo nombre me enteré después y sé que se llama Consorcio 5 Localidades, que conforman las empresas Dwar y otra empresa que no recuerdo, a lo que él me respondió que le habían dado S/800.000″, se lee en el acta fiscal a la que El Comercio accedió.

Testimonio de Hugo Espino ante la fiscalía.

La compañía, cuyo nombre Espino no recordaba, era Irza Ingenieros, que en el 2020 conformó el Consorcio 5 Localidades Anguía junto con Corporación Dwar S.A.C. Irza Ingenieros, constituida por los hermanos Edisson y Alex Zavaleta Cadenillas en Cajamarca, contó con el 90% de participación en la asociación.

Durante los primeros meses del gobierno de Castillo, Irza Ingenieros logró que le adjudicaran proyectos en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y Programa Nacional de Saneamiento Rural, adscritos al Ministerio de Vivienda. En esta etapa, el sector era dirigido por Geiner Alvarado, uno de los altos funcionarios que firmó el Decreto de Urgencia 102-2021, norma que posibilitó el financiamiento de otra obra otorgada a Irza.

—El punto de partida—

En noviembre del 2020, la municipalidad de Anguía adjudicó un proyecto de saneamiento al Consorcio 5 Localidades Anguía. El contrato, por S/5′927.754, se firmó en diciembre de ese año.

El alcalde Medina recibió S/800.000 por parte del contratista, según Espino, quien recibió un porcentaje de esa cantidad por elaborar el informe técnico de la obra en cuestión.

“Me dijo: ‘¿Cuánto es lo que tú quieres?’. Yo le respondo: ‘Nenil, yo he elaborado ese expediente de cinco localidades y eso mínimo no te baja de S/150.000′, por lo que me respondió que es demasiado y que lo que me puede dar es S/100.000 […] con la condición de que lo siga apoyando”, indicó el empresario, según el acta fiscal.

Posteriormente, ese dinero, entregado en fajos de S/10.000, fue utilizado por Espino como aporte a la campaña de Castillo, por pedido del alcalde de Anguía.

“Quiero precisar que S/10.000 aproximadamente los destiné a financiar gastos de la campaña presidencial de José Pedro Castillo Terrones, comprando volantes, afiches, pago a las camionetas que hacían propaganda, a una persona que manejaba la camioneta y yo semanalmente le pagaba S/800 por tres semanas aproximadamente”, declaró.

–Adjudicaciones en el actual gobierno–

Entre octubre y diciembre del 2021, ya durante el gobierno de Castillo, Irza Ingenieros obtuvo tres contratos que fueron adjudicados o viabilizados por Vivienda.

El primero, por S/4′460.814, lo ganó en consorcio el 28 de octubre. La obra consistía en la instalación de sistemas de agua potable y saneamiento en el centro poblado de Ajachín, en el distrito de Manseriche (Loreto). Fue adjudicada por el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Por primera vez, la empresa ganaba una obra con esta entidad.

El segundo proyecto lo obtuvo a inicios de noviembre en consorcio con Huayra Contratistas S.A.C., conformada por empresarios chotanos. El contrato, por S/2′751.798, era para ejecutar una obra de saneamiento en el distrito de Catacaos (Piura). Sin embargo, este se resolvió en enero último por “incumplimiento de obligaciones contractuales”, según una carta notarial remitida al consorcio.

La última obra, adjudicada en diciembre del 2021, se dio a través del D.U. 102. Se trata de un proyecto de saneamiento en los caseríos de La Palma y Colapón, en el distrito de Colasay (Jaén, Cajamarca), por S/4′129.204.

El 20 de octubre, días antes de publicarse el D.U. 102, mediante el cual se financió la obra, el alcalde de Colasay, Hermis Ugaz, visitó por cerca de media hora a Salatiel Marrufo, entonces asesor de Alvarado.

Las consorciadas

Irza Ingenieros S.R.L. se constituyó en el 2014 en Cajamarca por los hermanos Edisson y Alex Zavaleta Cadenillas. Tuvo el mayor porcentaje de participación en los consorcios que integró para ganar los proyectos descritos en este informe.

Corporación Dwar S.A.C. tiene como gerente a Walter Agip Alarcón, de Chota. El padre del empresario es el alcalde de Tacabamba, Walter Agip Flores. Ambos visitaron Palacio de Gobierno el 22 de octubre. Fueron recibidos por Irma Rojas, quien trabaja en la oficina de Lilia Paredes, según el registro oficial.

Descargos: Irza rechaza irregularidades

En comunicación con El Comercio, el gerente general de Irza Ingenieros S.R.L., Edisson Zavaleta, confirmó haber sido parte del consorcio Cinco Localidades Anguía, pero dijo que no estaba enterado de la presunta coima al alcalde José Medina.

“Yo solo di la empresa por la experiencia y aumento de capacidad. Sobre el resto, no sé nada […] Tengo mis documentos legalizados”, afirmó.

Además, negó que haya habido irregularidades en las adjudicaciones que ganó con el Ejecutivo.

“Yo concurso a todas las obras y muchas veces he perdido. […] No tengo relación con nadie. No conozco ni al alcalde de Anguía ni a Castillo. Nunca en mi vida he tenido una reunión con ellos”, remarcó Zavaleta.

Este Diario intentó comunicarse con Corporación DWAR S.A.C., pero no obtuvo respuesta.