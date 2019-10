A una semana de que el presidente Martín Vizcarra decidiera disolver el Congreso de la República representantes de Fuerza Popular en la Comisión Permanente afirmaron que el mandatario tuvo esa intención desde el inicio de su gobierno.

Rosa Bartra, Mario Mantilla y Karina Beteta insistieron, además, en que la medida es inconstitucional y que el jefe del Estado encabeza un régimen de facto.

Precisamente, en una entrevista con El Comercio publicada ayer, el mandatario expresó: “Después de toda la forma en que ha actuado la señora Rosa Bartra, no merece que se le responda nada. Estamos en esta decisión porque ella archivó el proyecto de adelanto de elecciones”. Esto al referirse a los calificativos emitidos días atrás por la integrante de la Comisión Permanente.

Las declaraciones del presidente generaron reacciones en el fujimorismo. Bartra, quien presidió la Comisión de Constitución, sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo se envió al archivo porque “lo único que buscaba” era la permanencia de Vizcarra en el cargo y la interrupción del período congresal. “Buscaba quedarse él y sacar el poder fiscalizador, el poder que tiene el deber de controlar el poder. Quería quedarse sin control”, acotó en declaraciones a este Diario.

“Él ha disuelto el Congreso y se queda hasta el 2021. ¿No era que nos íbamos todos? Si eso quería, la vía constitucional era que él y la vicepresidenta renuncien para que se convoque a elecciones generales”, indicó.

Sobre lo que Vizcarra dijo sobre ella, Bartra respondió que él no tendría que responderle a ella por sus acciones, sino a la población. “El señor Vizcarra se ha presentado tal cual es: soy yo y se hace lo que mi voluntad manda y, si no, no merece ser respondido. Cuando alguien discuta que esto no es una dictadura, habría que recordar sus palabras”, sentenció.

Por su parte, Mantilla aseveró que Vizcarra es el único responsable de lo ocurrido, pues Bartra solo presidía la Comisión de Constitución, donde no solo Fuerza Popular votó por el archivo. “Desde que asumió el cargo, siempre ha tenido la predisposición para tomar esta decisión. Esto lo ha venido trabajando de una forma planificada, premeditada. Lo único que ha hecho es prolongarla”, aseveró.

A su turno, Beteta, integrante de la Mesa Directiva de la Permanente, consideró que lo que hace Vizcarra, al que calificó de golpista, es “trasladar su incapacidad e irresponsabilidad a la congresista Bartra”.

En tanto, Gino Costa (Bancada Liberal) respaldó la postura del presidente y cuestionó el accionar de Bartra en la Comisión de Constitución.

“Aquí no se trata de Rosa Bartra. En realidad, es Keiko Fujimori quien desde el 2016 se propuso gobernar desde el Congreso”, opinó Marco Arana (Frente Amplio).

-Demanda ante el TC-

Mientras tanto, los parlamentarios fujimoristas consultados dijeron que desconocen cuándo presentará Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, la anunciada demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Aunque confían que será en estos días.

Inquirida sobre si está colaborando en la elaboración del documento, Bartra manifestó: “Hay un trabajo en equipo”.

El analista político Enrique Castillo consideró que la no existencia de una oposición es una ventaja para el Gobierno, pero una desventaja para el país porque no habrá control a la legislación que se pueda emitir.

“El gran reto es demostrar a quienes hemos dicho que la mala gestión no pasa por la relación con el Congreso, que sí pasaba por ahí”, opinó el politólogo Eduardo Dargent.