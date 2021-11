Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

A pesar de que la obra aún no estaba terminada, un consorcio integrado por Constructora Yenlu S.A.C., empresa vinculada a una pariente del suboficial PNP Carlos Zárate Villalobos —cercano a Vladimir Cerrón y que le brindaba resguardo de forma irregular—, recibió el pago de S/300 mil de parte de la municipalidad provincial de Concepción (Junín), cuyo alcalde Benjamín de la Cruz es militante de Perú Libre.

Según un informe de la Contraloría, ese abono al consorcio Quicha fue en relación al contrato por S/ 1.044.817, que se firmó el 21 de agosto del 2020, por el servicio de mantenimiento vial en el distrito de Aco, en Concepción. El grupo empresarial no cumplió con ejecutar el mantenimiento en 5 kilómetros de la vía establecida. Por el contrario, los ejecutó en un área departamental que no correspondía.

Contrato firmado por la municipalidad provincial de Convención y el consorcio Quicha, integrado por Constructora Yenlu SAC

Contrato por servicio de mantenimiento vial entre la municipalidad provincial de Convención y el consorcio Quicha, integrado por Yenlu SAC

Constructora Yenlu S.A.C., que conforma el mencionado consorcio junto a Pérez Constructora y Servicios Generales S.R.L., tiene como gerente general a Yeny Estrada Velazco, cuñada del policía Carlos Zárate, investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Junín por presunto cobro indebido y supuestas irregularidades en contratos adjudicados a sus familiares.

Además, el órgano de control halló que en un tramo de la vía se incluyó material de un espesor de 5 centímetros, cuando este debía alcanzar los 15 centímetros. En otro punto, entre los kilómetros 8 y 12 de la ruta definida, el consorcio Quicha colocó piedras mayores a 2 pulgadas, cuando estas debían tener menor tamaño.

Informe de la Contraloría sobre ejecución de mantenimiento vial por el consorcio Quicha, integrado por Yenlu SAC

En la cláusula décima del contrato, sobre la conformidad de la prestación del servicio, se lee lo siguiente: “Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda”.

Pese a que la compañía a cargo del servicio incumplió con lo estipulado, tal como consta en el informe de la Contraloría, el pago le fue entregado. En tal sentido, el órgano de control concluyó que existe una posible afectación “del objetivo del servicio y el correcto uso de los recursos públicos”.

En comunicación con El Comercio, la gerente general de Yenlu S.A.C., Yeny Estrada, dijo que no estaba informada sobre las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría. Alegó que la responsable de esta obra es la empresa Pérez Constructora y Servicios Generales S.R.L., integrante del consorcio Quicha.

De otro lado, la compañía de la pariente del suboficial Zárate Villalobos, también ha firmado contratos con el Gobierno Regional de Junín por S/ 2.837.246, entre los años 2019 y 2020, es decir durante la gestión de dirigentes de Perú Libre al frente de esa entidad.

Como se recuerda, Zárate Villalobos recibía una bonificación mensual del gobierno regional y brindaba, además, resguardo policial irregular a Vladimir Cerrón, cuando este ya había dejado de ser gobernador de la región Junín.

Familiares del policía fueron beneficiados con diversos contratos por más de S/ 25 millones en diferentes entes públicos de Junín, según la denuncia que interpuso la procuradora anticorrupción Nora Flores en setiembre pasado. Con apenas 22 años, su hijo, Óscar Zárate, obtuvo contratos por S/ 56 mil entre 2017 y 2020. Lo mismo sucedió con su madre, Gregoria Villalobos Cerrón, quien obtuvo contratos por más de S/ 2.5 millones.

Los diversos contratos de la familia Zárate Villalobos con el Estado y sus vínculos con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, son investigados por el fiscal Carlos Mera, a cargo del primer despacho de la Fiscalía Especializada Contra Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín.

