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Resumen

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Comisión de Constitución del Senado sesiona este jueves desde las 11 de la mañana (Foto / Congreso)
Comisión de Constitución del Senado sesiona este jueves desde las 11 de la mañana (Foto / Congreso)
Por Erik Rivera

La Comisión de Constitución del Senado, que preside Carlos Mesía (Fuerza Popular) debate y votar este jueves el nuevo predictamen sobre el pedido del Gobierno de facultades especiales para legislar. El texto incorpora 8 puntos, entre elos agrega la denominación de “grupos hostiles” a organizaciones criminales y el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

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