La Comisión de Constitución del Senado, que preside Carlos Mesía (Fuerza Popular) debate y votar este jueves el nuevo predictamen sobre el pedido del Gobierno de facultades especiales para legislar. El texto incorpora 8 puntos, entre elos agrega la denominación de “grupos hostiles” a organizaciones criminales y el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Se trata de dos de los pedidos planteados por los ministros cuando sustentaron su posición ante el Senado, tras la decisión de Diputados de retirarlos del texto.

El dictamen aprobado, primero por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y luego por el pleno de dicha instancia, incluye 20 de los 66 puntos solicitados por el Gobierno de Keiko Fujimori solo sobre lucha contra la criminalidad y fenómeno de El Niño.

La sesión ha sido convocada desde las 11 de la mañana.

Uno de los subtemas que no fueron incluidos en el reciente predictamen de la Cámara del Senado es la creación de la carrera del servidor público para los centros de rehabilitación juvenil. Fue excluido de las modificaciones al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Uno de los subtemas que no fueron incluidos en el reciente predictamen de la Cámara del Senado es la creación de la carrera del servidor público para los centros de rehabilitación juvenil. Fue excluido de las modificaciones al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes @Politica_ECpe — Erik Rivera (@ErikRivera__) October 14, 2026

El propio presidente de la Comisión de Constitución del Senado ya había adelantado que la solicitud del Gobierno iba a ser debatida este jueves para que pueda ser elevada y analizada por el pleno de la Cámara Alta el lunes.

¿Quiénes son los miembros titulares de la comisión?