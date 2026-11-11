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Resumen

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Papa León XIV da su primer discurso tras su llegada al país, luego de visitar Uruguay y Argentina. La expectativa está puesta en los temas que aborda. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Papa León XIV da su primer discurso tras su llegada al país, luego de visitar Uruguay y Argentina. La expectativa está puesta en los temas que aborda. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Martín Calderón

El papa León XIV se reúne este miércoles con las principales autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil e integrantes del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

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