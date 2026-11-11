El papa León XIV se reúne este miércoles con las principales autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil e integrantes del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

Allí da su primer discurso tras su llegada al país, luego de visitar Uruguay y Argentina. La expectativa está puesta en los temas que abordará.

En Uruguay y Argentina se refirió, entre otros asuntos, a la dignidad humana, la vida en democracia, la responsabilidad de quienes ejercen el poder, la economía, la familia, los jóvenes y la inteligencia artificial.

León XIV sostuvo que las diferencias políticas no deberían convertirse en obstáculos para la construcción de acuerdos. Señaló que la democracia se fortalece mediante la disposición a escuchar y el cuidado de la palabra.

A las autoridades les recordó que el poder debe ejercerse como un servicio, con prudencia y dentro de los límites de las responsabilidades que les han sido confiadas.

En materia económica señaló que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

El papa también se ha referido a las dificultades de las familias que no logran cubrir sus necesidades, las personas que buscan empleo y los jóvenes que deben abandonar sus países para desarrollar sus proyectos de vida.

Robert Prevost, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, conoce de cerca la realidad del país, pues fue misionero en Chulucanas (Piura), obispo de Chiclayo y administrador apostólico del Callao.

La reunión en el Gran Teatro Nacional se realiza después de la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y del encuentro privado con la presidenta Keiko Fujimori.

La llegada de León XIV a Lima se produce en condiciones físicas de especial atención. Semanas antes de emprender su gira sudamericana se sometió a una cirugía para la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. No obstante, se le ha visto en buen estado físico y viene cumpliendo su agenda sin contratiempos.

La visita del papa al Perú se inició este miércoles 11 y culminará el lunes 16 de noviembre. Incluye recorridos en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Frente a la concurrencia esperada en misas, vigilias y otras actividades, las autoridades han dispuesto un despliegue de seguridad a escala nacional que contempla la participación de más de 37 mil policías, además de vehículos, ambulancias y vigilancia aérea.