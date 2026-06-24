Los 60 senadores electos para el período 2026-2031 reciben este jueves sus respectivas credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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