Los 60 senadores electos para el período 2026-2031 reciben este jueves sus respectivas credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Seis agrupaciones lograron un escaño en el nuevo Congreso bicameral: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.

Desde las 11 de la mañana, uno a uno, los nuevos miembros de Senado (30 elegidos por distrito único nacional y 30 por distrito electoral múltiple) serán llamados para que el JNE le entregue los documentos oficiales que los acreditan como representantes del nuevo Parlamento bicameral.

En la misma ceremonia se hará lo propio con a los cinco parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes.

En una resolución del JNE, publicada este miércoles 24 en el Diario Oficial El Peruano, se oficializó la proclamación de los escaños obtenidos por los seis partidos, acto que ya se realizó en una ceremonia el viernes 19 de junio.

En dicha norma se incluye a Rafael López Aliaga (quien obtuvo 29.0782 votos) como senador de Renovación Popular. Como se sabe, el ex alcalde de Lima y ex candidato presidencial envió un oficio al JNE desistiendo de asumir el cargo.

Además, busca postular como teniente alcalde de Lima. Sin embargo, su inscripción ha sido observada hasta que presente documentos que acrediten su situación como senador electo.

Mira aquí el detalle de los votos de 30 senadores:

Resolución del JNE

“Como resultado de los cálculos correspondientes a las dos condiciones que exige la norma para acceder a la distribución de escaños, se tiene como resultado que las siguientes organizaciones políticas superaron la barrera o valla electoral: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación”, indica la resolución.

La ceremonia especial se realiza en la sede del Colegio Médico, en el distrito de Miraflores.

Este viernes, el JNE entregará las credenciales a 130 diputados (28 elegidos por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción).