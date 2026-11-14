El Poder Ejecutivo encarga el despacho de la Presidencia de la República al primer vicepresidente, Luis Galarreta, desde el 15 de noviembre. Esta medida responde a la salida del país de la presidenta Keiko Fujimori para participar en reuniones en China y Japón.

La decisión figura en la Resolución Suprema 315-2026-PCM, publicada en el diario El Peruano. La mandataria asistirá a la 33.° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen el 19 de noviembre, y sostendrá un encuentro con la primera ministra Sanae Takaichi en Tokio el 20 de noviembre.

El dispositivo legal también dispone el encargo de la Presidencia del Consejo de Ministros al ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa. El funcionario asumirá la conducción del gabinete ministerial a partir del 15 de noviembre y mientras dure el impedimento del titular.

Encargan despacho a Luis Galarreta.

Autorizan viaje del canciller Carlos Espá a China y Japón

Mediante la Resolución Suprema 316-2026-PCM, el Ejecutivo autoriza el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, a China y Japón. El canciller se desplazará a las ciudades de Shenzhen y Tokio del 16 al 21 de noviembre para integrar la comitiva en las sesiones de APEC y las reuniones bilaterales.

La norma establece que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, asume la atención del despacho de Relaciones Exteriores durante la ausencia del titular. El documento precisa que la autorización no otorga liberación de impuestos ni de derechos aduaneros.