Luis Galarreta asume el despacho presidencial por viaje de Keiko Fujimori. (Foto PCM)
Luis Galarreta asume el despacho presidencial por viaje de Keiko Fujimori. (Foto PCM)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo encarga el despacho de la Presidencia de la República al primer vicepresidente, Luis Galarreta, desde el 15 de noviembre. Esta medida responde a la salida del país de la presidenta Keiko Fujimori para participar en reuniones en China y Japón.

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