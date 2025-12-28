Encuesta Datum: Boluarte encabeza el rechazo del 2025 y el 51% cree que el 2026 será mejor

Como una confirmación del nivel de impopularidad que llegó a acumular en apenas dos años y diez meses en el poder, la exmandataria Dina Boluarte es ubicada por los peruanos como el personaje negativo del 2025. A ello se suma que su vacancia, gatillada en octubre pasado por el Congreso y que puso fin a su gobierno, es calificada como el hecho más positivo del año que se va, según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

Con esta valoración negativa, Boluarte se impone frente a otros personajes políticos con mayor recorrido y, además, su vacancia llega a obtener incluso una mejor calificación que otros episodios destacados del año, como las condenas a expresidentes por corrupción, la inauguración del nuevo aeropuerto o el propio reconocimiento mundial de la gastronomía peruana.

De otro lado, la encuesta revela que los peruanos no identifican a ningún personaje positivo en 2025. Y el aumento de la delincuencia es señalado como el hecho negativo más relevante del año, seguido por la extorsión a transportistas.

“Las cifras son el sustento de una percepción generalizada. No recuerdo un caso en el que una antipatía haya sido tan consensual como en el caso de Boluarte. Ya las cifras tan altas de desaprobación que presentaba, por encima del 90%, evidenciaban eso. Y ya con la mirada retrospectiva de evaluar el año y que salga este resultado, es una confirmación de todo ese consenso”, expresó al respecto el analista político José Carlos Requena.

En su mirada, el hecho de que ninguna persona surja entre la opinión pública como un personaje positivo “es consistente con la apatía que ya se puede ver en el ánimo ciudadano hacia las elecciones, en el desencanto y en el tedio que, en general, causa la política”. En ese marco, incluso figuras reconocidas como Julio Velarde —acotó— terminan siendo arrastrados por este desánimo que se genera.

En tanto, el analista político Enrique Castillo remarcó la catalogación de Boluarte no sorprende, pues había construido una imagen de una presidenta “incapaz”, con un gobierno “sin rumbo” y “con una imagen de frivolidad que ningún otro presidente ha tenido en la historia del Perú”. En ese sentido, responde al “alivio” que siente la población frente a un personaje que se tornó “antipático” y cuya relación con la ciudadanía se volvió “nociva y tóxica”.

Y aunque la mayoría de los peruanos considera que el 2025 fue un año regular (51%) e incluso malo (43%), las expectativas para el 2026 son un poco más optimistas: el 51% cree que su situación y la de sus familias mejorará, un 36% que se mantendrá igual, y apenas un 7% espera que empeore. Esto refleja un ánimo de esperanza, a pesar de la percepción negativa del año que termina.

A opinión de Castillo, la gente distingue muy bien el escenario político de su esfuerzo propio para buscar su bienestar económico, familiar y personal. A pesar de la situación política y la grave crisis de inseguridad, la esperanza hacia el próximo año se centra en lo que cada persona puede hacer con su propio esfuerzo, incluso cuando las condiciones externas no son las mejores.

“La gente cree en sí misma, en buscarse oportunidades, que va a ser mejor porque va a tratar de trabajar mejor y tiene fundadas esperanzas en sus propios emprendimientos o ideas. Esa mitad del país que dice que va a estar mejor tiene que ver con ese comportamiento y esa fe en que el Perú va a crecer más de lo que creció este año”, expresó Castillo.