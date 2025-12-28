Escucha la noticia
Encuesta Datum: Boluarte encabeza el rechazo del 2025 y el 51% cree que el 2026 será mejor
Como una confirmación del nivel de impopularidad que llegó a acumular en apenas dos años y diez meses en el poder, la exmandataria Dina Boluarte es ubicada por los peruanos como el personaje negativo del 2025. A ello se suma que su vacancia, gatillada en octubre pasado por el Congreso y que puso fin a su gobierno, es calificada como el hecho más positivo del año que se va, según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio.
Con esta valoración negativa, Boluarte se impone frente a otros personajes políticos con mayor recorrido y, además, su vacancia llega a obtener incluso una mejor calificación que otros episodios destacados del año, como las condenas a expresidentes por corrupción, la inauguración del nuevo aeropuerto o el propio reconocimiento mundial de la gastronomía peruana.
De otro lado, la encuesta revela que los peruanos no identifican a ningún personaje positivo en 2025. Y el aumento de la delincuencia es señalado como el hecho negativo más relevante del año, seguido por la extorsión a transportistas.
“Las cifras son el sustento de una percepción generalizada. No recuerdo un caso en el que una antipatía haya sido tan consensual como en el caso de Boluarte. Ya las cifras tan altas de desaprobación que presentaba, por encima del 90%, evidenciaban eso. Y ya con la mirada retrospectiva de evaluar el año y que salga este resultado, es una confirmación de todo ese consenso”, expresó al respecto el analista político José Carlos Requena.
En su mirada, el hecho de que ninguna persona surja entre la opinión pública como un personaje positivo “es consistente con la apatía que ya se puede ver en el ánimo ciudadano hacia las elecciones, en el desencanto y en el tedio que, en general, causa la política”. En ese marco, incluso figuras reconocidas como Julio Velarde —acotó— terminan siendo arrastrados por este desánimo que se genera.
En tanto, el analista político Enrique Castillo remarcó la catalogación de Boluarte no sorprende, pues había construido una imagen de una presidenta “incapaz”, con un gobierno “sin rumbo” y “con una imagen de frivolidad que ningún otro presidente ha tenido en la historia del Perú”. En ese sentido, responde al “alivio” que siente la población frente a un personaje que se tornó “antipático” y cuya relación con la ciudadanía se volvió “nociva y tóxica”.
Y aunque la mayoría de los peruanos considera que el 2025 fue un año regular (51%) e incluso malo (43%), las expectativas para el 2026 son un poco más optimistas: el 51% cree que su situación y la de sus familias mejorará, un 36% que se mantendrá igual, y apenas un 7% espera que empeore. Esto refleja un ánimo de esperanza, a pesar de la percepción negativa del año que termina.
A opinión de Castillo, la gente distingue muy bien el escenario político de su esfuerzo propio para buscar su bienestar económico, familiar y personal. A pesar de la situación política y la grave crisis de inseguridad, la esperanza hacia el próximo año se centra en lo que cada persona puede hacer con su propio esfuerzo, incluso cuando las condiciones externas no son las mejores.
“La gente cree en sí misma, en buscarse oportunidades, que va a ser mejor porque va a tratar de trabajar mejor y tiene fundadas esperanzas en sus propios emprendimientos o ideas. Esa mitad del país que dice que va a estar mejor tiene que ver con ese comportamiento y esa fe en que el Perú va a crecer más de lo que creció este año”, expresó Castillo.
La última encuesta del año de Datum–El Comercio revela un cambio relevante en el ánimo de los peruanos. Tras dos años consecutivos dominados por el pesimismo, 2025 cierra con señales de un optimismo moderado, que revierte la tendencia reciente de evaluaciones negativas tanto del año que termina como de las expectativas para el siguiente.
Este giro no implica que 2025 haya sido percibido como un gran año. La mayoría de los encuestados lo califica como regular, una valoración muy distinta a la de 2024, cuando más de dos tercios de los peruanos consideraban que había sido un mal año. El cambio es significativo porque marca el fin de una narrativa predominantemente negativa y abre espacio a una lectura menos sombría del presente.
Algo similar ocurre con las expectativas hacia el próximo año y los ingresos familiares. Hoy, la mayoría cree que estos serán iguales o mejores que los actuales. Este optimismo moderado convive, sin embargo, con una de las principales preocupaciones del país: la inseguridad ciudadana. Aunque se mantiene el porcentaje de personas que cree que esta aumentará, resulta llamativo que el grupo que piensa que la inseguridad se reducirá haya crecido del 8% al 22%. Se trata de un cambio importante en las percepciones, poco habitual en los últimos años, y que probablemente esté asociado al alto nivel de popularidad de José Jerí, quien aparece como una figura que genera expectativas de mejora.
Las preguntas sobre los hechos y personajes del año también reflejan el clima político. La vacancia de Dina Boluarte es señalada como el acontecimiento positivo del año, mientras que la propia Dina Boluarte aparece como el personaje negativo, lo que evidencia un fuerte rechazo ciudadano y una lectura crítica del período político reciente. Mantener —o incluso fortalecer— estas expectativas será un desafío central para el gobierno actual. Según se lee en la encuesta, los peruanos esperan resultados concretos, especialmente en seguridad ciudadana y crecimiento económico. El optimismo existe, pero es frágil. Convertir esta tregua emocional en confianza sostenida dependerá, más que de discursos, de resultados visibles.
*Urpi Torrado es CEO de Datum Internacional.