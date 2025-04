—De hecho, no se puede leer “Conversación en La Catedral” sin entender la política peruana.

El poder, la política, el individuo, la libertad son elementos que están presentes en toda la obra de MVLl y ni mencionar los ensayos o los artículos periodísticos que son discusiones de circunstancias vinculadas al poder. Cuando Mario fue político militante era un hombre ordenado, meticuloso, obsesivamente, disciplinado y con principios por encima de sus intereses. Él creía en ciertas cosas, aunque le costaran la elección, prefería decir su punto de vista, aunque fuera crítico, aunque estuviera equivocado sostenía sus banderas. En un proceso democrático se pueden producir paradojas: puedes tener una derrota electoral, pero también una victoria política. Esto pasó con Vargas Llosa en el año 90: tuvo una victoria política. Fue un político con convicciones muy fuertes, no cedió.

—¿Se equivocó cuando dijo que elegir entre Ollanta y Keiko era elegir entre el sida y el cáncer?

Yo no seguí su criterio, yo no voté por Ollanta. En ese momento, él tuvo esa convicción y como siempre fue honesto; decía las cosas como las pensaba.

—Él fue responsable de que Ollanta ganara.

Teóricamente. No estoy muy seguro de que eso haya sido decisivo. Creo que Keiko tiene un problema con el ‘rush’ final en las campañas y ese es un tema personal.

—¿No sabe rematar?

No sabe rematar y Humala en ese momento hizo una magnífica campaña. Keiko tiene un tema y eso es algo que uno puede desarrollar en su vida política. Saber ganar no es fácil, requiere una dosis de gran convicción y vitalidad personal.

—¿Qué habría declarado MVLl tras saber que Humala está preso y que Nadine se ha fugado usando la figura del asilo político?

Mario hubiera sido muy prudente, hubiera expresado su gran preocupación por el hecho de que un presidente del Perú y la primera dama de la historia hayan sido condenados por un delito grave como lavado. Sin duda hubiera deplorado el hecho de que las primeras dignidades de un país estén hundidas en una discusión criminal. En segundo lugar, hubiera hecho un llamado al respeto exclusivo del debido proceso. Mario era democrático, constitucionalista. Hay una crítica en estos momentos a la jueza y a los fiscales por su activismo político y eso le ha facilitado al gobierno de Lula darle asilo a Nadine por una aparente falta de neutralidad en la justicia.

—¿No es un asilo pensando más en la política que en la justicia?

Son razones políticas. Humala y Lula eran socios y Lula no ha traicionado a ninguno de sus partidarios. Lula no es Tabaré. Lula ha sido bien leal con su gente, lo hemos visto en su acción política. De otro lado, Brasil es un país en serio, es una potencia regional igual que México, y ahora tenemos un problema: las dos potencias regionales consideran que no hay administración de justicia independiente; eso, a largo plazo, va a ser un grave problema diplomático para el Perú [...] Estoy seguro de que Lula tenía ya la decisión tomada, pero la cancillería brasileña –en documentos que nunca veremos porque eso no se publica– debe haberle dado todas las motivaciones necesarias para justificar.

—¿En serio cree que Nadine es una perseguida política?

No, pero le han dado posibilidades de argumentarlo. El asilo político de Nadine va a durar y no me extrañaría. Lula ya no puede cambiar de opinión. Debe haber valorado que los aportes de campaña no eran delitos hasta el 2019 y el caso de Humala es por aportes del 2006 y 2011.

—Pero el fiscal Juárez Atoche ha demostrado cómo lavaba el dinero que ingresaba a través de asociaciones y empresas que no existían.

Pero tenía que ser delito el lavado y no puedes tipificar por sentencia ni por analogía. Aquí hay un problema tipológico. Tiene que estar tipificado el delito y no puedes aplicar para atrás. Si aplicas retroactivamente llegarás a una anulación de la sentencia. No tengo dudas.

—¿Entonces Humala quedará libre?

Humala va a estar libre. Están aplicando para atrás un tipo legal que no existía, entonces es muy fácil para el doctor Pedraza explicar a un embajador extranjero que ve las cosas con otra órbita. Y si encima en la foto de los fiscales, está José Domingo Pérez todo se complica. ¿Por qué tenía que meter su carota? Él está suspendido.

—Pero no le importa.

Pero sí les importa a los gobiernos extranjeros; esa foto te garantizo que la han volteado en la cancillería brasileña. Ahí está la prueba de la politización. Si es evidente que Lula tiene una simpatía por los Humala, no les des pretextos. Si hubiera sido el doctor Vela, yo le decía a Pérez retírate, no tienes que estar aquí. Parecían un club de fútbol festejando la condena de una persona. El fiscal tiene que ser severo, pero discreto. Moderado. Ese es su trabajo y no puede estar haciendo teatro. [...] Va a llegar un momento que la Corte Suprema tiene que fallar y no me extrañaría que revise esta sentencia por un tema de garantías constitucionales.

—¿A qué juega Dina Boluarte? ¿El asilo de Nadine es un globo de ensayo?

Dina Boluarte está mirando qué pasa y qué puede pasar con ella. Después del golpe de Castillo murieron 50 personas y Dina tiene un problema, hay una investigación penal en camino y es un asunto bastante delicado. Si le aplican la tesis de la autoría mediata, obra del doctor San Martín, va a la cárcel. Dina debe estar pensando dónde se asila y puede aprovechar esto perfectamente y acabar en Brasil el 28 de julio a las 2 de la tarde. El asilo la blinda contra la extradición.

—¿Y cómo entender el silencio de la izquierda y de los caviares? Con Alan gritaron ante Uruguay, hoy están mudos.

Ellos no pueden criticar a su jefe Lula. A mí me llamó tremendamente la atención que una congresista como la señorita Sigrid Bazán, que es un poco inteligente, saliera a apoyar el asilo, dijo que era su derecho. ¿Alan García no tenía ese derecho? El silencio de la izquierda es estruendoso porque es Lula. Imagínate qué hubiera sido Novoa, ¿te imaginas el escándalo? Estaría subido en el techo y ya habrían hecho una marcha. No se atreven con el papacito Lula que es el jefe de la izquierda de América Latina, el protector de Maduro.

—Acaba de fallecer Alejandra Landers Carpio. Ella es la séptima víctima de este mal suero que Medifarma puso en el mercado y que causó tanto daño y usted es el abogado.

Nosotros hemos entregado toda la información detallada a la fiscalía, inclusive con un software de seguridad que es una caja negra de la maquinaria y que no se puede borrar. Está paso a paso lo que ha ocurrido exactamente con este lote. Se parece a la caja negra de un avión, se indica exactamente dónde ocurrieron las faltas en el protocolo, ya lo hemos entregado a la fiscalía y lamentablemente involucra a dos extrabajadores de la empresa. Medifarma está cooperando con la investigación.

—Alex Gamarra, quien ha sido acusado por Medifarma como el responsable, dijo que el aparato tenía fallas graves y que hubo negligencias sistemáticas de sus jefes que ordenaban a los trabajadores romper los protocolos.

Sin entrar en una polémica con el señor Gamarra, porque eso corresponde a la investigación de la fiscalía, te puedo decir sobre sus afirmaciones lo siguiente: toda la información entregada contradice exactamente con lo que ha dicho el señor Gamarra; él miente.

—Usted dijo que los directivos de Medifarma no tenían responsabilidad penal, ¿pero es consciente de que se contrató a gente sin título de asistente químico?

Para esos trabajos el protocolo no demanda un asistente químico, basta el de técnico y las personas estaban debidamente capacitadas para la manipulación de esas máquinas.

—Chávez no tenía ni siquiera título, ni siquiera era técnico; ascendió porque le caía bien a la gente.

Fue capacitado y lo que me dices son argumentos de su defensa. Él fue debidamente capacitado en su momento. La fiscalía abrió una investigación que se está llevando a cabo por el delito contra la salud pública y eso es un delito doloso. Eso implica voluntad, intención. Obviamente los directores de Medifarma no han actuado dolosamente.

—Contrataron gente sin título.

Puede haber responsabilidad civil, responsabilidad laboral o administrativa.

—¿Pero qué pasa si ese líquido que va a ingresar a nuestro cuerpo es manipulado por gente que no ha terminado su carrera? Hay un tipo de dolo.

Medifarma no aplica el suero a las personas. Los niveles de responsabilidad son diferentes.

—No puede decir que el culpable es el médico. Si el suero tiene 70% de sodio, usted no puede decir que el culpable es quien lo administra.

Hubo un producto que no cumplía con el protocolo y por eso fue retirado de inmediato. Estamos llanos a la investigación fiscal y asumiremos nuestras responsabilidades.

“La política peruana siempre ha sido caníbal”

— Hernando de Soto se vuelve a lanzar. ¿Algo que decir?

Hernando debió haber intentado ser candidato hace 20 años. Uno no es candidato a su edad, pues el 2 de junio cumple 84 años. Si sale elegido, va a tener 85 y terminaría su período a los 90 años. Es el Biden peruano y no ha ganado. Yo creo que no puede ser presidente y debería honestamente retirarse.

— ¿En dónde están sus afectos?

Carlos Espá, amigo mío de toda la vida. Hemos trabajado juntos en “La Prensa” en 1981 y sería el mejor presidente, pero es muy difícil. No es además un tipo de candidato que sea popular. En cuanto a capacidad, honestidad, dedicación, capacidad de trabajo: 100 puntos.

— ¿No cree que gane?

No creo, sí pienso que el fujimorismo y César Acuña son realidades. Puede ser que no nos guste, pero existen. El fujimorismo es una realidad nacional y el acuñismo es una realidad local. A Rafael López Aliaga le tengo muchísimo aprecio. Es político y creo que está haciendo cosas. Está haciendo actos de gobierno concretos, específicos, obras dirigidas a demostrar que sí puede ser un buen administrador. Al que yo le veo subjetivamente condiciones es a Carlos Álvarez. Acuérdate cómo es el Perú. Juan Carlos Tafur, otro amigo de toda la vida, solía decir que en el Perú se vota por joder. Por eso, Carlos Álvarez puede ser una sorpresa.

— ¿Y la izquierda que se está juntando?

La izquierda está haciendo un trabajo unitario más responsable que la derecha. Si la centroderecha democrática no hace algo y va fragmentada a la elección, cuidado que pasan dos candidatos de izquierda. Sería un drama.

— ¿Qué pasará con Vizcarra?

No descarto que Vizcarra pueda ser candidato ni que Antauro pueda ser candidato si el JNE toma la decisión de inscribirlos en base al principio de participación. Cerrón sería un hombre mucho más difícil, pero no es carismático en absoluto para ganar una elección. Se habla mucho de López Chau y sinceramente no creo que gane una elección. Eso sí, es un profesor universitario muy destacado y respetado.

— ¿Y Rafael Belaunde Llosa?

No es el tiempo de Rafael. Me parece que su discurso busca demasiado el centro y el centro en el Perú ya no existe. El Perú se polarizó.

— No creo que busque el centro, está al lado de Colchado.

¡Y de Gino Costa! O sea, está en la izquierda. ¿Cómo entender su centro? Se lo he dicho a Rafael y también a Pedro. Le he dicho que busquen una alianza. Así como han fragmentado, se van a morir todos, no pasan la valla del 6%. Eso es lo que nadie se da cuenta. ¿Quiénes si pasarán la valla? Keiko y Acuña. Por eso, tienen que darse las alianzas. Si todo se fragmenta, te sacan de la segunda vuelta. Tiempos turbios que se nos vienen. Muy complejos. La política peruana siempre ha sido caníbal, todos están contra todos y después conviven cínicamente en el mismo sitio. La política peruana siempre ha sido compleja.