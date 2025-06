El objetivo de instalar una capellanía religiosa en Palacio de Gobierno, así como su presunta cercanía a la presidenta Dina Boluarte han otorgado visibilidad mediática al joven pastor evangélico Anthony Lastra Velarde en los últimos días.

Lastra, de 26 años, intenta consolidarse como un interlocutor clave entre la comunidad evangélica y el poder político desde el 2021, primero durante el gobierno de Pedro Castillo y ahora con Dina Boluarte. Su influencia no proviene de una militancia partidaria, sino de su rol pastoral.

A pesar de que no ostenta un cargo formal en el Ejecutivo, ha sostenido reuniones con altas autoridades. Él asegura que su función es estrictamente espiritual.

“ Yo no ostento ningún cargo en el Ejecutivo. Nunca he pretendido tenerlo. Lo único que Dios nos ha permitido es, de manera externa, darle una consejería espiritual. Es lo único que nosotros hemos hecho. Quienes tienen influencia son los que están todos los días allí con la señora presidenta: sus asesores, el jefe de gabinete, el secretario general o los ministros”, dijo en diálogo con El Comercio.

Lastra señala que su participación en espacios oficiales se ha limitado a convocatorias puntuales: “Nosotros solamente participábamos cada vez que se nos convocaba para una actividad eclesiástica o para una opinión por la defensa de la libertad religiosa, la familia, la vida”, afirma.

Cercanía con el poder

El joven pastor lidera el Centro Cristiano Vida de Dios, una comunidad cristiana ubicada en Lima. Además, articula acciones de una agrupación denominada Movimiento Nacional de Asistencia y Asesoría Espiritual Eliseo (Movinaes), con la que busca tener presencia nacional.

Su nombre ha circulado por diversas instituciones del Estado: en 2022 visitó ocho veces Palacio de Gobierno, tres de ellas para reunirse con el entonces presidente Pedro Castillo. En 2023, trabajó como auxiliar en el despacho congresal de la legisladora Katy Ugarte (Bloque Magisterial).

En lo que va del 2025, Lastra registra una visita al Ministerio de Justicia (14 de febrero) y dos al Ministerio de la Mujer (ambas en marzo).

La polémica por la capellanía

Uno de sus principales frentes es la instauración de una capellanía evangélica en el Estado, particularmente en Palacio de Gobierno.

Según contó Lastra al programa “Punto Final”, la presidenta le expresó su respaldo inicial, al afirmar que se sentía “más cómoda con los evangélicos que con los católicos”. Sin embargo, ahora la iniciativa enfrenta resistencia institucional.

El ministro de Justicia, Enrique Alcántara, descartó públicamente su viabilidad.

“La capellanía, por ley, es exclusiva de la Iglesia Católica. Entonces, nosotros desmentimos que en Palacio de Gobierno o en cualquier otra institución pública se quiera instalar una capellanía de una religión que no sea la católica”, dijo recientemente en diálogo con la prensa.

El 29 de mayo, el Ministerio de Justicia emitió el siguiente comunicado:

#COMUNICADO | Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú reconoce solamente capellanías católicas en entidades estatales. pic.twitter.com/VeaGjImdau — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 30, 2025

Lastra, en declaraciones para El Comercio, cuestiona la postura del ministro: “Verbalmente el ministro ha dicho que esto no puede ser realidad, que la capellanía es exclusiva para la Iglesia Católica. Pero el ministro está en la obligación de fundamentar en un documento porqué esto no es viable”, señala.

El joven pastor menciona que “el Ministerio de Justicia ya sacó un documento favorable para el proyecto de capellanía religiosa, diciendo que sí es factible. Entonces, ahora, ¿cómo el Ministerio de Justicia sacará otro documento refutando el primero? Es algo absurdo. Por eso decimos que el ministro le mintió al país y por ello debería renunciar a su cargo”.

Además, acusa al titular de Justicia de discriminar a los evangélicos: “Nos ha sorprendido su discurso discriminatorio, prácticamente ninguneando y menospreciando a los evangélicos. El ministro es un mentiroso y por dignidad debe renunciar”, afirma.

Lastra remitió a El Comercio un informe del Ministerio de Justicia que señala que la propuesta de capellanía resulta “compatible con la Ley de Libertad Religiosa y con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en lo referente al derecho a la asistencia religiosa”.

No obstante, el mismo documento precisa que sería necesario solicitar la opinión técnica de otras entidades del Estado, como el Despacho Presidencial, los ministerios de Defensa, Interior y Salud, así como el Instituto Nacional Penitenciario, dado el impacto directo que tendría en estas instituciones.

La propuesta formal para la instalación de la capellanía fue presentada por la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú —inscrita en el Registro de Entidades Religiosas (RER). No solo plantea la creación de una capellanía en la Presidencia de la República, sino también en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario.

El objetivo sería brindar asistencia espiritual, moral y emocional a los trabajadores de estas entidades y a sus familias.

ESTAS SON LAS CONCLUSIONES DEL INFORME EN MENCIÓN:

Críticas a la presidenta y advertencia

Para Lastra, Dina Boluarte aún tiene la oportunidad de corregir el rumbo, pero si no cumple su promesa de instalar la capillanía, la calificará de mentirosa.

“Hoy en día, lamentablemente, tenemos una presidenta que está en silencio, que no dice nada, que se está escudando en sus ministros que son incapaces. […] Si ella firma este decreto supremo de la capellanía religiosa, pues vamos a ver algo justo. Pero si no cumple su acuerdo y en julio no firma, una vez más la presidenta le mintió al país, nos engañó a la comunidad evangélica, no solamente a la comunidad evangélica, sino engañó a toda la ciudadanía con promesas vacías y falsas esperanzas”, señaló.

En tanto, Lastra no ha ocultado su rechazo a las políticas de género. En una publicación en Facebook del 2023, afirmó haber influido en la salida de Diana Miloslavich como ministra de la Mujer en 2022: “Dios me envió a Palacio de Gobierno y adentro había oposición a mi postura, pero jamás doblegué. […] Le dije al presidente que la saque porque si no, venía el juicio de Dios a su vida. Y el presidente Castillo la sacó del ministerio”.

Consultado al respecto, reafirmó su postura en términos religiosos: “Toda persona que atenta contra la defensa de la familia y de la vida la consideramos que viene de parte de satanás. […] Aquella ministra estaba atentando en contra de la familia y de la vida”.

Ante estas declaraciones, organizaciones como Flora Tristán y Manuela Ramos emitieron un comunicado acusándolo de incurrir en acoso político: “Los actos de Lastra configuran acoso político al usar términos peyorativos contra su gestión y persona, promoviendo el odio y la cultura de la cancelación”.

Camino político por definir

Aunque no ocupa actualmente un cargo partidario, el joven pastor ha militado en dos agrupaciones: Fe en el Perú, de Álvaro Paz de la Barra, y Perú Moderno, que tuvo a Carlos Añaños como figura principal. Renunció a ambas y asegura que ha dialogado con otros partidos conservadores.

“Renuncié a Fe en el Perú en buenos términos porque tuve un diálogo con Carlos Añaños y me sentí más identificado con su propuesta en ese momento, que con la de Paz de la Barra”, explicó.

Precisó que luego renunció a Perú Moderno debido a la salida de Añaños.

Además, dijo que evaluará postular al Congreso en 2026, aunque aseguró que, en estos momentos, su prioridad sigue siendo la capellanía.

“Ahora estoy con el interés de que se logre la capellanía religiosa en el Perú. No estoy pensando en candidaturas políticas por el momento, pero no descarto más adelante si se abre una oportunidad, si Dios me lo permite, candidatear como diputado en las próximas elecciones”.

Y agregó: “Hemos tenido conversaciones con casi todos los partidos: con Renovación Popular, con el partido de Carlos Álvarez [País para Todos], con APP, con Podemos Perú; más que todo partidos que son conservadores, pro familia y pro vida. Pero aún estoy en evaluación si voy a candidatear o no”.

Influencia sin respaldo formal

Pese a su activa presencia en redes sociales, donde aparece junto a autoridades y políticos, el primer ministro Eduardo Arana marcó distancia: “Rechazo que tenga algún tipo de vinculación o influencia con la señora presidenta de la República”, dijo.

Aun así, Lastra continúa promoviendo su agenda, buscando convertir su influencia espiritual en incidencia institucional.