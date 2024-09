Sumado a esto, cinco partidos políticos han conseguido afiliar a congresistas, consiguiendo tener representación parlamentaria pese a no haber ganado en los comicios 2021. Este es el panorama de movidas electorales en el Parlamento al 2024.

Somos Perú tiene una bancada de siete miembros, pero deberían ser nueve. En julio -mes clave donde se definía la repartición de las presidencias de las comisiones- la bancada del corazón logró concretar las incorporaciones de Jorge Morante (desde Fuerza Popular) y Luis Cordero (quien renunció a Fuerza Popular pero tuvo un paso por el bloque de Acción Popular). A ellos se le sumaba la consolidación de Héctor Valer, el congresista que fue elegido por Renovación Popular, pero que tuvo paso por otras bancadas como Perú Democrático y hasta fue primer ministro en el gobierno de Pedro Castillo.

Si bien el legislador José Jerí habló de más incorporaciones, estas nunca se llegaron a concretar. Al menos no de manera formal en el Congreso, porque a nivel partidario sí ocurrieron. Según los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los congresistas Alex Paredes y Elizabeth Medina firmaron su ficha de afiliación a Somos Perú el 11 de julio pasado . Ambos ingresaron al Parlamento con el logo de Perú Libre, pero renunciaron y crearon una nueva bancada, en la cual se mantienen hasta la fecha: el Bloque Magisterial.

“Estábamos esperando que se oficialice en el sistema [del JNE] después de todo el proceso interno. Mientras tanto, acordamos que mantendríamos nuestros espacios, porque no estábamos apurados. [...] Es un escenario que se incorporen [a la bancada], ya que están afiliados; pero lo tenemos que conversar. La visión es al 2026, así que es solo un tema de formalidad”, explica José Jerí, congresista y dirigente de Somos Perú, al ser consultado sobre la incorporación de Paredes y Medina.

La demora también puede tener otras explicaciones, más legales que políticas. Hace dos semanas, la Fiscalía allanó inmuebles de la legisladora Elizabeth Medina, y ahora acaba de pedir 36 meses de prisión preventiva para su esposo por presunto cobro de coimas a alcaldes.

Fuera de los cálculos que puedan tener en Somos Perú, existe un detalle a tener en cuenta y es que están faltando al reglamento del Congreso. El artículo 37, inciso 3, estipula que “en ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado los congresistas que pertenezcan a un mismo partido”.

1 El caso de María Cordero Suspendida con partido El pleno del Congreso acordó suspender a María Cordero Jon Tay mientras duren las investigaciones fiscales en su contra por recortar sueldo a sus trabajadores parlamentarios. Cordero llegó al Congreso en 2021 de la mano de Fuerza Popular, pero en julio pasado se afilió al nuevo partido PRIN. Dado a que el Congreso rechazo inhabilitarla, Cordero puede regresar al Congreso en 2026.

Las bancadas ocultas

El cumplimiento del reglamento del Congreso es algo que parece importarle a pocas bancadas. Lo de Somos Perú se repite en otros grupos parlamentarios de izquierda, donde congresistas de un mismo partido representan a bancadas diferentes.

Nuevo Perú es el flamante partido que ha logrado inscribir la excandidata presidencial Verónika Mendoza después de dos intentos fallidos. En sus filas ha incorporado a dos actuales congresistas: Sigrid Bazán y Lucinda Vásquez.

La primera ingresó al Parlamento en 2021 con Juntos por el Perú, y la segunda con Perú Libre. Pero hoy ocupan dos bancadas distintas: Bazán está en el Bloque Democrático Popular y Vásquez en el Bloque Magisterial.

Antauro Humala también ha logrado reclutar en su partido A.N.T.A.U.R.O a un actual congresista. Se trata del legislador ayacuchano Alex Flores , quien integra la denominada Bancada Socialista. En el Parlamento se vocea que la legisladora Esmeralda Limachi también se habría incorporado a las filas ‘antauristas’, pero en los registros del JNE aún no figura su afiliación.

En Juntos por el Perú -el partido izquierdista que tiene bancada y ha anunciado alianza con Antauro Humala- han logrado afiliar a Víctor Cutipa y Elías Varas , ambos exmiembros de Perú Libre.

Otros partidos que no ganaron en 2021, pero que tienen representación parlamentaria son: Primero La Gente, Perú Moderno y Progresemos.

En Primero La Gente han afiliado a las legisladoras Susel Paredes y Flor Pablo, aunque cada una camina por sendas diferentes dentro del Parlamento. Mientras que Paredes se mantiene en el Bloque Democrático Popular -junto a Sigrid Bazán de Nuevo Perú-, Pablo se mantiene como no agrupada.

Otro no agrupado con inscripción partidaria es Carlos Anderson. El legislador, que llegó al Congreso de la mano de Podemos, se incorporó a Perú Moderno, el partido al que se encuentra vinculado Carlos Añaños. Anderson reconoció a este Diario que le interesaba participar en las elecciones internas del partido con miras a postular a la presidencia de la República en los comicios 2026.

Por último, el parlamentario Óscar Zea, quien integra el Bloque Magisterial, se afilió al partido Progresemos, que tiene como candidato presidencial a Hernando de Soto y que fue fundado por Paul Jaimes. Jaimes ha sido asesor de Zea, tanto en el Congreso como en el Ministerio de Desarrollo Agrario.

El libro de pases partidarios aún está abierto y se podrían dar novedades en las siguientes semanas. La legisladora Patricia Chirinos renunció a Avanza País y en el Hall de los Pasos Perdidos se dice que ha recibido invitación de Renovación Popular.

Segundo Quiroz, otro congresista que llegó de la mano de Perú Libre al Congreso, se afilió a Podemos en junio pasado, pero no duró ni dos meses. Hoy se mantiene como parte del Bloque Magisterial. Podemos -al igual que Somos Perú- registra cinco nuevos afiliados entre los congresistas que hoy integran su bancada: Luis Picón (exAPP), Heidy Juárez (exAPP), Francis Paredes (ex Perú Libre) y los investigados Kira Alcarraz (ex Somos Perú) y José Arriola (ex Acción Popular). Fuentes de la bancada indicaron que también se afiliará Edgar Tello (ex Perú Libre).

