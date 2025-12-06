Phillips Butters: el detrás de cámaras de su renuncia a Avanza País ante la inminente candidatura de José Williams

Butters no logró una reunión con el presidente del partido, Aldo Borrero, después de que este último revelara diferencias con su accionar político.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

A través de una carta notarial dirigida al mismo Borrero, Butters renunció al viernes al partido buscando anticiparse a una salida anunciada.

Esta es la carta de renuncia de Butters.

Si bien la caída de su candidatura empezó con la declaración del presidente de Avanza País, Aldo Borrero, en una entrevista con El Comercio, existe una historia que empezó desde antes del episodio en Puno donde Butters acabó agredido.

La primera señal de alerta para Avanza País vino desde una entrevista de Butters en Bethel, donde tuvo declaraciones -en evaluación de Avanza País- “poco atinadas” en contra el sector evangélico.

Luego vendría el episodio en Puno, a donde Butters viajó sin coordinación con la dirigencia del partido del tren que cobijó su aspiración presidencial.

Desde el partido consideran que Butters, junto a su equipo de asesores, quiso demostrar que no necesitaba del partido para su recorrido de campaña.

Cuando todo era felicidad. Philip Butters y los integrantes de su anunciada fórmula presidencial: Fernán Altuve y Karol Paredes

Tras el suceso de Puno, donde fue agredido y estuvo encerrado en el local de una radio por el rechazo de ciertos manifestantes, Butters tuvo que volver a coordinar sus recorridos con el partido.

El siguiente destino fue Picota, en San Martín, donde la dirigencia de Avanza País logró congregar a más de 2 mil personas con los candidatos regionales y provinciales del partido. Pero dicho evento, lejos de la reconciliación, marcó un nuevo episodio de desencuentros.

A pesar de la buena convocatoria, Butters se quejó, aludiendo poca seguridad ante tantas personas. Tras el discurso, todos bajaron del estrado a recorrer, pero nadie siguió a Butters. Está situación generó su malestar: era la ratificación de que lo de Puno, a cuenta del candidato y su equipo, fue un desastre.

Algo se había roto en la relación que se sumaba a un tercer hecho de desencuentro: el acercamiento de terceros a Butters -especialmente de un dirigente minero- buscando una reconciliación con Rafael López Aliaga.

En una reunión de Butters con la dirigencia, este había asegurado que a él no le costaba nada volver a hablar con López Aliaga. Eso fue interpretado como una mala señal por la dirigencia.

Esta es la resolución del secretario de organización de Avanza País aceptando la renuncia de quien era su precandidato presidencial.

— Cuestión de negocios —

Aldo Borrero, presidente de Avanza País

“Me parece que Butters, a veces, está más preocupado por su negocio que por su devenir político”. Esa fue la frase de Aldo Borrero, presidente de Avanza País, en una entrevista a El Comercio, la cual esconde lo que se puede considerar como el detonante de la pérdida de confianza del partido en el precandidato.

Las fuentes consultadas indican que Butters ha recibido financiamiento de diversas fuentes, que se entendía era para su campaña, pero que finalmente terminaban destinado para su medio de comunicación.

“Me refiero a que le ha faltado financiamiento a su empresa, no al partido”, aseveró Borrero en la misma entrevista a El Comercio, cuando se le consultó sobre los problemas con el candidato presidencial.

Borrero brindó las explosivas declaraciones desde China, y Butters intentó comunicarse con él sin éxito a lo largo de una semana.

El presidente de Avanza País no contestó ni sus llamadas, ni sus mensajes al WhatsApp. Butters solo logró contactarse con el secretario general, Luis Flores, a quien le pidió una reunión con Borrero.

“¿Tú crees que Williams puede sacar más votos que yo?”, increpó Butters en dicha conversación, una frase que ha repetido a varias personas del partido.

Algo de esto termina reconociendo Butters en su carta de renuncia aunque buscando culpar al partido: “Me resulta evidente que, en el transcurso del tiempo y desde mi adhesión al partido, no se ha logrado implementar ni mucho menos consolidar temas mínimos de organización, de control, financiamiento y de desarrollo político, que son elementales para poder enfrentar una responsabilidad de la naturaleza que el partido me delegó”.

La carta de Butters también buscó anticiparse a lo que cada vez sonaba con mayor fuerza: el nombre de José Williams como la principal carta de Avanza País para su reemplazo.

El congresista José Williams ha sido presidente del Parlamento (Foto: Congreso) / Victor Vasquez

El congresista está en la lista de accesitarios y es una opción que la dirigencia empezó a estudiar después del viaje a Picota.

La primera vez que se puso el tema sobre la mesa fue en un restaurante en Jesús María, en un diálogo entre Aldo Borrero y Luis Flores.

Lo que ambos no sabían es que, semanas después, la declaración de Borrero sobre la mala situación con Butters lograría activar una serie de llamadas a los altos dirigentes de Avanza País y empresarios expresando su respaldo a una candidatura de Williams.

Las llamadas no solo ofrecieron apoyo de palabras, sino que vinieron acompañadas de promesas de financiamiento, bajo dos frases repetidas: no tiene antecedentes y es un héroe de la Nación.

Cuando este Diario consultó al secretario general del partido, Luis Flores, sobre la situación de Butters, respondió: “Avanza País es un partido institucional y se viene preparando desde el 2022 para pasar la valla electoral, con o sin Phillip Butters”. Esta es una frase que el mismo partido le había hecho llegar a Butters y fue lo que finalmente apresuró su carta de renuncia.