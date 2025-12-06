Martin Hidalgo
Phillips Butters: el detrás de cámaras de su renuncia a Avanza País ante la inminente candidatura de José Williams
Lo que se vendía como una candidatura de alta velocidad, parece que terminó con una parada anticipada. Avanza País se alista para la candidatura presidencial de José Williams, después de la renuncia de Phillip Butters.

