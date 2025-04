En una entrevista con El Comercio, Tudela refirió que “ya no hay nada” que el Perú pueda hacer y cuestionó que el Ejecutivo haya consentido el asilo a favor de la esposa del expresidente Ollanta Humala sin plantear sus objeciones.

-Brasil le ha otorgado un asilo diplomático a la ex primera dama Nadine Heredia, luego de su condena a 15 años de cárcel por lavado de activos. ¿Correspondía?

En derecho internacional, este asilo es irregular, es un asilo que se otorga a una persona que no califica para ser asilado, pero como el privilegio de calificar es el Estado asilante, este puede pasar por alto esto, que es lo que sucedido en este caso. Este es un asilo irregular, porque la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954 de la OEA establece claramente que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren procesadas, con mayor razón cuando están condenadas. El artículo tercero [de este mecanismo] remarca que más aún cuando no han cumplido las penas respectivas. El asilo [de Nadine Heredia] es ilícito, de acuerdo con la convención de 1954. Lo que ha hecho Brasil es calificar a Nadine Heredia como asilada, pero es ilegal.

-¿Fue un error del gobierno de Dina Boluarte dar el salvoconducto de manera célere?

Si no daba el salvoconducto, el camino tendría que haber sido ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Lo más probable es que Brasil hubiera seguido el mismo camino de Colombia con el asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre, es decir demandar al Perú, eso hubiera significado un proceso. Y existiendo la convención y siendo ilegal [el asilo a Heredia], probablemente se precipitaron [en dar el salvoconducto].

-¿El Perú ganó la causa sobre Haya de la Torre? ¿Tenía ese antecedente a favor?

Sí, el Perú ganó el proceso sobre Haya de la Torre, no era un juicio en contra [del líder aprista]. Haya se asiló no estando aún perseguido, ahí la irregularidad. Colombia solicitó un salvoconducto invocando la Convención de La Habana de 1928 y las costumbres regionales. La Corte dijo que no era aplicable la costumbre regional y que no se adaptaba a la figura del asilo. Le dio la razón al Perú, en el sentido de que no estaba obligado a otorgar un salvoconducto.

Luego, Colombia inició un nuevo caso. Al no haber derecho internacional para el caso, la Corte dijo que, por un lado, Colombia no estaba obligada a entregar al asilado al Perú y que el Perú tenía el derecho de exigir que el asilo termine, un laberinto. Esto se resolvió políticamente, ambos gobiernos acordaron el exilio de Haya de la Torre.

En este caso [el de Nadine Heredia] es más simple, hay legislación, el artículo III de la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954 señala textualmente: “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas”. Más claro que eso ni el agua.

-¿El gobierno de Boluarte al dar el salvoconducto ha priorizado la relación bilateral con Brasil?

Correcto, [el Ejecutivo] ha priorizado las relaciones políticas entre el Perú y Brasil, que no son muy buenas, a raíz del intento de golpe de Estado de Castillo. Brasil no condenó este intento de golpe.

-¿Cabe una moción de censura en contra del canciller Elmer Schialer?

La Constitución dice que es el presidente de la República el que dirige la política exterior, es Boluarte la responsable [del otorgamiento del salvoconducto a Heredia].

-¿Cuáles han sido los motivos del gobierno para dar este salvoconducto a Heredia de manera tan célere? En el Gabinete hay exministros humalistas como Adrianzén y Maurate.

No puedo saberlo, lo que han tratado de evitar es una confrontación política con la izquierda si es que negaba el salvoconducto. Lula es muy poderoso, es el presidente de Brasil, es el fundador del Foro de Sao Paulo, negar el salvoconducto [a Heredia] implicaba una confrontación política que el gobierno peruano no quería asumir.

“Lo que ha hecho Brasil es calificar a Nadine Heredia como asilada, pero es ilegal”, afirmó Tudela. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | Archivo El Comercio)

-¿Qué acciones puede adoptar el Perú ahora?

Ya ninguna, la asilada se encuentra el Brasil. Para el Estado que califica, las cosas están claras, el Perú ha consentido [el otorgamiento de asilo], ya no hay nada que hacer.

Lee también: Las dos caras de Nadine

-¿El Perú ha aceptado que Heredia es una perseguida política?

El Perú ha consentido la calificación que el gobierno de Brasil ha hecho del asilo. Si se aplica la convención de 1954, no lo es.

-¿Faltó un mejor manejo de la situación por parte del gobierno de Boluarte?

Probablemente, se ha debido hacer un pronunciamiento que informe a la opinión público qué es lo que estaba ocurriendo. La vía diplomática era el camino para dejar las cosas claras con Brasil [sobre la situación legal de Heredia]. Ignoro el porqué de la celeridad, no soy miembro del gobierno.

-¿La polémica generada en torno a Nadine Heredia puede afectar la relación con Brasil?

No, para nada, el Perú ha consentido [el otorgamiento del asilo], Brasil está encantado, porque su calificación ha sido aceptada, no hay ninguna fricción entre los dos países.

-Con Nadine Heredia, son dos las exprimeras damas con asilo político y tres que afrontan investigaciones que están fuera del país. ¿Cómo se puede interpretar esta situación?

La interpretación de esta situación resulta de que todas estas personas [Heredia, Karp y Paredes] están casadas [con los expresidentes recluidos], pero el caso de Nadine Heredia es diferente a los otros, porque ella tiene una condena, tras un proceso judicial ordinario, dada por un tribunal competente.

-¿ Que Heredia se haya refugiado en Brasil constituye un acto de impunidad?

Ese es un término que se utiliza en otro contexto del derecho internacional. ¿Si ha escapado de la justicia peruana? Eso, sí se puede decir.

— ¿El presidente de Brasil es cómplice de este escape?

Evidentemente, existía una relación pública entre Humala, su señora y el presidente Lula, eso no es ningún secreto. No hay complicidad cuando el Estado que emite el salvoconducto consiente a la calificación del Estado que pide al asilado.

-¿Entonces, fue un error político del gobierno de Boluarte?

Eso el tiempo lo dirá, habrá que ver cuál es la reacción en el Congreso.

-Desde hace varias semanas, se sabía la fecha de la lectura de sentencia a Humala y Heredia. ¿Fallaron los órganos de inteligencia?

Este es un tema judicial, quienes debieron actuar fueron los fiscales y los jueces, preventivamente.

-¿No hay responsabilidad en el Ejecutivo?

Hay responsabilidad política, la Constitución establece que es la presidenta la que dirige la política exterior, con la decisión de consentir el asilo [de Heredia], esa responsabilidad recae sobre la señora Boluarte. El canciller en este caso es un ejecutor y en su caso también habría responsabilidad.

-Para concluir, ¿cómo se debió manejar esta situación? ¿Cuál era la ruta por seguir?

Es difícil decirlo por las circunstancias del Poder Judicial y del propio gobierno. Otro gobierno habría determinado cierta vigilancia respecto a la persona, [y el sistema de justicia] una orden de impedimento de salida del país.