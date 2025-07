El tiempo suele darme la razón, pero soy como la Casandra griega, a la que nadie le hacía caso. Hoy es más que evidente que me echaron de Correo por mi campaña a favor de la revocatoria de Villarán, lo que colisionaba con los intereses de los brasileños. Recuerda que antes Raimundo Serra de Odebrecht me buscó para ofrecerme prebendas y las rechacé. Así firmé mi salida. No me hizo gracia salir elegido el “periodista más poderoso”. Nunca creí en medallitas. Además, destacar en el Perú solo te trae problemas. ¡Solamente en el Perú el dueño de un diario bota a su director después de ese título! Sobre Villarán, creo que su eterna ambición por el poder y la desesperación por retenerlo la perdió. Su primer año edil había sido muy malo, oponiéndose infantilmente a “sembrar cemento” y promoviendo tonteras rojas. Eso la había hecho vulnerable a la revocatoria. Le llegó la tentación brasileña y todo ese discursete sobre la superioridad moral de la izquierda se derritió. Fueron iguales de corruptos que el resto.

—¿Por qué cree que ha demorado tanto el caso Susana Villaran si incluso ella misma confesó que había recibido dinero de Odebrecht y OAS?

Porque es de izquierda y es amiga del todopoderoso Gorriti. También de ese abogado penalista que manda en el PJ y otros de esos. A los caviares nunca les pasa nada o muy poco. Son casi impunes. Tienen mucha fuerza en el MP y el PJ.

—Ha dicho que con Villarán hay un pacto infame de defensa indirecta o de silencio en la izquierda. ¿Tan difícil es condenar la corrupción?

A la izquierda le encanta chillar moralina y ser cruel con sus enemigos, pero si se trata de ellos se quedan callados, buscan distraer con otra cosa y ayudan al camarada por lo bajo. Además, esa plata brasileña circuló después entre muchos periodistas, artistas, opinólogos, publicistas, etc. ¿O crees que salían gratis a apoyarla públicamente?

—Justamente este sector de la izquierda que apoyó a Villarán ha salido prácticamente sincronizado a apuntalar la teoria del suicidio de José Miguel Castro. ¿Cuál es la estrategia que subyace?

Rebajar responsabilidades y marcar “la narrativa”. Idiotas no son y saben perfectamente que lo degollaron. ¡Fíjate que hasta han insinuado que López Aliaga tuvo algo que ver!

—¿Existe alguien que dicte las consignas o se ponen de acuerdo entre ellos?

Son una red. El mismo juez César San Martín los describió así en febrero del 2014 en la radio del IDL. Es obvio que un testigo muerto no pesa igual que uno vivo, eso ayuda a Villarán.

—Abogados penalistas aseguran que igual se puede usar la información, aseguran que Villarán va presa por la gravedad de las pruebas.

En un país normal, Villarán y Vizcarra hace rato que estarían condenados. Son los dos casos más fáciles. Pero mira el MP y el PJ que tenemos. Politizados e ineptos.

—Después de la muerte de Castro se ha recordado el caso de Emerson Fasabi. Al ex empleado de los Humala se le echó la culpa de haber extraido las agendas de Nadine y apareció muerto en su habitación. ¿La muerte de Castro es un modus operandi de la izquierda?

Está claro a estas alturas que no ha sido un crimen pasional o familiar. Fue lo típico: Castro sabía mucho o estaba chocando con alguien y lo “suicidaron”. Con Fasabi parece que se les pasó la mano con la golpiza.

—¿Qué piensa hoy del fiscal Pérez y de todo el equipo lavajato?

¡Hace rato que los han debido relevar por politizados e inútiles! Peor aún con lo que contó Villanueva sobre como Gorriti los mangoneaba así. Han inventado, con mucha maldad, el delito de “lavado de activos” y han tenido así al país envenenado y a mucha gente afectada en sus vidas con miedos, gastos inmensos en abogados, honras afectadas. Lo de Ricardo Briceño es un ejemplo terrible. Mínimo, a Pérez debieron apartarlo inmediatamente tras el rechazo judicial del pésimo expediente acusatorio que presentó para el caso Cocteles.

—¿Por qué cuando Jaime Villanueva revela cosas de la fiscal Benavides, su testimonio es 100% válido, pero cuando narra sobre Gorriti, Palacios, Vela y Pérez es un charlatán? ¿Qué indica este doble rasero?

¿De verdad te extraña? ¡Siempre han sido así! ¡Los caviares son maestros de la hipocresía! El MP actual no es confiable con esa cúpula. Pablo Sánchez y Zoraida carecen de cualquier credibilidad y Delia Espinoza resultó un fiasco. Hasta han resucitado de vocero del MP a Cubas Villanueva, el fiscal que libró a Ollanta del caso Madre Mía. Que te cuente la colega Heidi Grosman como Cubas Villanueva parecía más el abogado defensor de Ollanta.

—¿Le cree a Villanueva cuando asegura que con Alan García hubo un cerco fiscal teledirigido y que Gorriti brindó cuando el ex presidente murió?

¡Lo primero, absolutamente! Lo segundo aún me cuesta porque he tratado a Gorriti y no parecía que sea así de tan bajo, aun con esas maldades suyas que han salido después. Pero la versión es demasiado creíble...

(Foto: Archivo El Comercio)

—Hoy la fiscalia pide nuevamente 35 años de carcel para Keiko Fujimori y sus abogados y congresistas le dicen al fiscal que se deje de payasadas. ¿Si Humala está preso y Nadine logró escapar con la figura de asilo por los aportes de campaña, quiere decir que a Keiko tambien le espera la prisión?

Todos, todos, todos los acusados así por lavados de activos van a ganar en las instancias superiores. No existe ese delito en esos casos. Así sea el Perú, no creo que terminen condenados. Pero Ollanta y Nadine tienen el gasoducto. Y ya saldrá Talara.

—¿Debe ser reformado el ministerio público?

¡Absolutamente! Hasta reemplazarlos por Inteligencia Artificial o sino que contraten fiscales de afuera, españoles, argentinos, lo que sea. Cualquier cosa menos seguir igual. Están demasiado desprestigiados y no quieren admitirlo o, peor aun, darse cuenta.

—¿Qué ocurrirá con el caso Benavides? ¿El fallo que la suspende será revocado en segunda instancia? Si es así, ¿Cuál crees será la reacción de Espinoza?

Esa pelea de gatos encerrados dentro de una bolsa tiene para rato…

—¿Qué sabes del juez supremo Segismundo León Velasco que suspendió a Patricia Benavides. En una columna usted dijo que había sido lobotomizado por IDL.

Es que fue “capacitado” por ellos. El IDL es una especie de bufete de abogados que “capacita” jueces, se hace cercanos así a ellos, los ideologiza y después… ¡Litiga con ellos! ¡Un tremendo conflicto de interés! Segismundo admitió el caso y falló en 24 horas, en tiempo récord. ¿Qué puedo pensar de él?

—Hizo popular el término caviar para esa casta de izquierda que dice trabajar para los pobres, pero le gusta vivir como burgués. ¿Son los caviares los responsables de estos años perdidos?

Los caviares no son los de antes. El club ha admitido nuevos socios, se han “democratizado”. Ya no son todos como Dieguito García Sayán. Los caviares le han hecho mucho daño al Perú con todo el odio que han sembrado, son nefastos. Mohme y Gorriti han sido los peores. Unos enfermos. Vizcarra fue el ídolo caviar y apoyaron al fronterizo de Castillo sabiendo lo que era. Boluarte está allí por culpa de ellos. Tampoco olvidemos que el difunto Vargas Llosa y su corte jugaron mucho en pared con ellos.

—Actualmente las fichas caviares son López Chau y Rafael Belaunde Llosa, ¿les ve opción para las elecciones del 2026?

He dicho muchas veces que hasta el Pato Donald tiene opción en el Perú. Hasta un débil mental como Castillo acaba de ser presidente. Pero a esos dos los veo demasiado livianos.

—Hablemos del actual gobierno. En medio de la impopularidad Dina Boluarte retrocedió y ya no hará su programa dominical, pero si logró aumentarse el sueldo cumpliendo con la promesa de Castillo: “no más pobres en un pais rico”. ¿Qué piensas de esta decisión?

Que tiene poca vergüenza e inteligencia. Y mucha frivolidad y codicia.

—¿Cree que llega al 2026?

No si sigue provocando con disparates como subirse el sueldo al doble siendo tan aborrecida. Está esquiando con nitroglicerina encima.

—Arana ha demostrado que no hay separación de poderes, que por intromisión del ejecutivo PPK no pudo salir del Perú y eso que no tenía impedimento.

El Perú es una mezcla de sainete con esperpento, con los espectadores intoxicados con LSD. Por eso pasa cada cosa.

—¿Cómo terminará el caso PPK?

Creo que llegará a los 90 años sin sentencia...

—¿Piensa como Carlos Espá que Vizcarra es lo peor que nos ha pasado?

Sí. Traicionó a quien pudo. Envenenó al país. Fue un golpista. Mató a miles y nos arruinó con su pésima política contra el Covid. Un asco de tipo.

—¿Espá puede ser el outsider que siempre se espera?

Es demasiado inteligente, soso y decente como para que lo elijan en el Perú. Debió nacer en Costa Rica o Uruguay.

—¿Cuál es la estrategia de Vizcarra?

Es posible es que se fugue o que este PJ increíble no lo condene. Ahora pretende que la CIDH lo habilite. Si es así, el “electarado” fácil que lo pone en segunda vuelta. Hay muchos que aun lo idolatran. Regaló mucha plata con los bonos.

—¿Cómo vamos a recordar el quinquenio de Perú Libre? Has dicho que hasta hoy te cuesta creer que Pedro Castillo haya podido ser presidente.

Como un cataclismo, que pudo ser peor. Se fueron US$ 22 mil millones del país. Dice muy poco del Perú que hayamos podido elegir a alguien así. Tenemos más de ocho millones de tarados que votaron por este Chauncey Gardener. ¡Es triste comprobar lo grande que es el “electarado” peruano! Igual, yo sí creo que hubo fraude. Tanto en el 2016 como en el 2021. A Keiko no la iban a dejar ganar.

—¿Cuáles son tus expectativas sobre el senado y la cámara de diputados?

Mínimas. Será un “supersenado” y un “minidiputados” porque al primero lo han fortalecido muchísimo en desmedro del segundo. El Perú ya no es un regimen presidencialista sino uno semiparlamentario de facto y encima con la ilegalidad metida en la política. Estamos entrando en una dimensión desconocida.

—¿Keiko Fujimori deberia evitar presentarse por el bien del país?

Debería, pero se va a presentar. La política es su modo de vida, los naranjas no sacan votos sin ella y a ella fuera de la política la meten presa. Los fiscales la deberían dejar en paz para que se vaya a vivir feliz afuera.

—¿Te sorprende la candidatura de Carlos Alvarez?

Ya nada me sorprende. Toda cera es buen pabilo hoy.

—¿Phillip Butters tiene posibilidades?

Reitero que hasta el Pato Donald tiene posibilidades. Phillip las tiene. Es rápido en la réplica, cachaciento, calibra bien al público, ya es conocido, da mensajes claros, sabe pegar, maneja información. En la costa le puede ir muy bien.

—Lopez Aliaga ha dicho que buscará dias de reflexión con Dios para decidir su candidatura. ¿Le ves futuro o Brookfield, los peajes y el endeudamiento le pasarán factura?

¿Tú crees que el 99% de los electores está enterado de esos temas o que los entiende?

—¿Si logra instalar los trenes ‘Porky’ pasa a segunda vuelta?

A ver si lo dejan. Pero el impacto sería limeño. Tiene que trabajar más provincias, sobre todo el norte.

—¿En donde colocas al PPC?

El PPC ya una especie ya en extinción, como el pájaro Dodo.

—¿Y el Apra?

Son una especie que tal vez podría salvarse de la extinción, como el oso panda.

—¿Chiabra se ha desinflado?

¿Estuvo inflado? A mí se me cayó desde que elogió a Velasco.

—¿Acuña va frito despues de casarse con Boluarte?

Acuña siempre tendrá alguna presencia política porque tiene plata y la maquinaria de las universidades que es su aparato político clientelista.

—¿Y la izquierda? Está Vicente Alanoca con Verónica, están Pedro Castillo y Roberto Sánchez y en la otra esquina Vladimir Cerrón que ya se cree presidente. ¿Después de este quinquenio es posible que los peruanos vuelvan a tropezar con la misma piedra?

¡Son capaces! Hay mucho “electarado”. En el sur ni entienden hoy al desastre boliviano. Alanoca es una creación del embajador cubano y su esposa, que son dos agentes de inteligencia conocidos. Cuba está apostando a una nueva versión de Pedro Castillo, pero pensante. Le ordenaron a la incinerada Verónika Mendoza retirarse y pusieron a este señor. Esta Casandra ya lo advirtió, pero nadie hace caso.

—¿Cuánto extrañas vivir en el Perú?

“Mi Perú” ya casi no existe. Todo es decadencia, violencia y pacharaquerío barato.

—Desde que murió MVLL le pregunto a los entrevistados cuándo se jodió el Perú. ¿Tienes una respuesta?

No son uno, sino varios momentos. En 1934 cuando su madre no abortó a Abimael Guzmán. En 1962 cuando los militares no dejaron que Haya sea presidente. En 1963 cuando el cura MacGregor llega al rectorado de la PUCP y repotencia a la caviarada. El peor en 1968 con el golpe de Velasco, un tipo que deshizo al país. En 1980 y 1985 cuando eligieron a dos inútiles en vez de Bedoya. En 1983 cuando se creó el maldito IDL. En 1995 cuando el reelecto Fujimori paró todas las reformas, no privatizó Petroperú y Sedapal y se dejó mandar por un gangster. El 2000 cuando Fujimori fue neciamente a la reelección. El 2001 cuando comienza a crecer el tumor caviar gracias a Paniagua y Toledo. El año 2002 cuando el inteligente pueblo arequipeño mató a las privatizaciones por los cuatro fierros viejos de EGASA. El 2011 cuando el “electarado” eligió a Ollanta Humala, cortó el entusiasmo económico y aupó a la caviarada. El mismo 2011 cuando la maldita izquierda frustró Conga y frenó a la minería. El 2016 cuando lo más racional era elegir a quien tenía una amplia mayoría parlamentaria y no a un octogenario con solo 17 congresistas, desunidos y con cuatro caviares infiltrados. El 2016-18 cuando Keiko asedió a un PPK que tampoco puso mucho de su parte por frívolo, torpe, bocón y ocioso. El 2018 con la llegada de Vizcarra al poder y la cereza Castillo en el 2021, con su coeficiente intelectual de 70 puntos.