―¿Qué significa para Acción Popular tener un presidente después de tantos años de estar descabezados y a puertas de entrar a un proceso electoral?

Es la oportunidad de volver a tener un liderazgo formal. No solo de fijar la línea política del partido, sino de proponer las posturas oficiales del partido. De tal manera que se oriente no solo a la militancia, sino también a a nuestra representación parlamentaria respecto de cuál es la posición de Acción Popular referente a los temas de coyuntura y los temas que nosotros queremos plantear al país.

―¿Acción Popular no tiene una una línea clara en la actualidad?

No. Porque lamentablemente el desgobierno que había en el partido por muchos años, por el enfrentamiento de los grupos, ha imposibilitado que el partido tenga dirigencia. Al no tener dirigencias, no había quien marque el rumbo del partido. Y frente a esa anarquía, surgió el libertinaje de aquellos que han pensado que pueden actuar sin depender y sin dar ninguna respuesta al partido . Eso va a cambiar porque ya el partido hace unos meses tiene una dirigencia reconocida en el Jurado Nacional de Elecciones, que la encabeza el doctor Juan José Abad, y se ha podido ya completar la organización con la elección del presidente.

―Pero aún no pueden, por ejemplo, expulsar a a congresistas que le iniciaron proceso, como es el caso de Darwin Espinoza.

Darwin Espinoza ya ha sido expulsado del partido. El señor Darwin Espinoza ha sido sometido a un proceso respetando todo el debido proceso que establece la ley y que recoge también nuestro estatuto y los reglamentos del partido. De tal manera que él ha sido sometido a las dos instancias. Él ha participado en ese proceso, se ha defendido, ha hecho sus descargos y con todo ello ha sido sancionado en dos instancias del Tribunal de Disciplina que ha solicitado su retiro del padrón de afiliados.

―¿Entonces cómo es que el señor Darwin Espinoza continúa en la bancada de Acción Popular?

Lo que pasa es que la bancada, como consecuencia de esta acefalía dirigencial, hoy no está respondiendo a la línea del partido. Entonces, una de las cosas que voy a plantear en el plenario, que vamos a convocar en los próximos días, es justamente revisar la situación de la bancada. No solo el proceso disciplinario, que es una cuestión más administrativa y que está a cargo pues de los órganos autónomos del partido, sino que la posición política. Nosotros no podemos, por ejemplo, tener dos representaciones parlamentarias, sino una sola representación. Pero esta representación parlamentaria tiene que estar alineada a los postulados del partido, a las posiciones del partido. Si alguien no se quiere alinear, obviamente va a representar una sanción que también podría ser de expulsión o de separación . Eso existía antes, porque lamentablemente no había un órgano que pueda determinar una posición, entonces no había quien genere una decisión vinculante que ellos estarían obligados a acatar. Hoy, eso va a cambiar.

―A la fecha, Acción Popular tiene dos grupos en el Congreso. Uno controlada por ‘Los Niños’ y otro de disidentes que se mantienen como no agrupados. ¿Usted va a plantea que se unan las dos representaciones?

No hablaría en términos de unificación o reunificación. Para nosotros es una vergüenza tener dos representaciones parlamentarias. Esto solo evidencia, una vez más, la ruptura interna que tiene el partido. Nosotros debemos tener una sola representación parlamentaria, y ya estoy conversando con algunos congresistas, de los llamados disidentes de la bancada, para plantearles mi posición de que tiene que haber una sola representación parlamentaria en la que personajes como Darwin Espinoza no pueden estar. Eso no es negociable. Esta posición que le planteo, se las estoy manifestando para que sea vinculante, y tiene que someterse a una decisión del plenario Nacional. [... Es una cuestión más política.

―¿Qué va a pasar si los congresistas señalados como ‘Los Niños’ no quieren plegarse a esta unificación o a los parámetros que se plantean dentro de dicha propuesta?

Si el partido adopta un acuerdo en que la representación parlamentaria tiene que estar alineada a las posturas del partido y alguien no quiere acatarlo, entonces la consecuencia es la separación. Así de sencillo. No hay otra cosa.

―¿Cuánto daño le ha hecho el caso de ‘Los Niños’ al partido Acción Popular?

Ha comprometido gravemente la imagen del partido. No solo ellos, sino también algunas otras autoridades subnacionales. No es que queramos poner eso como excusa, pero el no tener dirigencia, no ha permitido que podamos establecer filtros, candados, para, por lo menos, minimizar los riesgos del comportamiento de los representantes que tenemos. De cara a los eventos electorales del año 2026, esperamos poder corregir eso, tratar de minimizar esos riesgos, establecer ciertos filtros, ciertos candados que nos permitan, por lo menos, no pasar la vergüenza que hoy hemos pasado.

―¿Y qué tipo de filtros piensan establecer para evitar lo que usted menciona?

Algunos filtros de conocimiento del partido. No basta solo con la afiliación, sino de repente haber ejercido algún cargo dirigencial que demuestre que hay una vinculación, un sentimiento de pertenencia con la organización política. De acorde con la ley, ninguna persona sentenciada, puede ser candidato o aspirar a ser candidato con nosotros. Ningún filtro va a asegurarte que en el poder un representante pueda alejarse de la postura del partido y traicionar a sus electores, pero, por lo menos, debemos tratar de minimizar esto y evitar en lo posible que volvamos a caer en esta situación.

―¿Y qué va a pasar con el congresista Luis Cordero, quien se sumó a la bancada de Acción Popular sin estar afiliado al partido? ¿Lo van a reclutar a las filas del partido?

No tengo el gusto de conocer al congresista, no hemos conversado con él. Creo que es una de las cosas que tengo que sentarme a hablar con los congresistas. Si él entró en la bancada solo por una situación administrativa para tener un número determinado de congresistas que permita acceder a más comisiones, o si en verdad comparte con nosotros un programa, si defiende las posiciones del partido. Entonces, en la medida que alguien pueda alinearse a nuestras posiciones, nosotros no podríamos ser ajenos a incorporarlo. Siempre y cuando, esté exento de problemas y segundo, que pueda estar alineado a la línea de política Acción Popular.

―La congresista María del Carmen Alva, quien renunció en oposición a la postura de ‘Los Niños’, en algún momento impulsó la creación de un nuevo grupo parlamentario denominado Fernando Belaunde Terry. ¿Lo ve como una opción?

El reglamento del Congreso y nuestro estatuto no lo permiten. Como le digo, nuestro objetivo no es tener dos representaciones parlamentarias. Eso es una vergüenza. El objetivo es tener una sola (representación), esa es la línea del partido, ese es el mensaje vamos a dar.

Julio Chávez junto a su esposa Leslye Lazo (de verde), excongresista y actual parlamentaria andina.

La lampa apuesta por alianzas regionales

―En el terreno electoral, ya se viene hablando sobre nuevas incorporaciones y posibles alianzas ante el número elevado de partidos políticos. Tenemos como 28 partidos. ¿Qué es lo que vislumbra Acción Popular para el proceso electoral que se viene? ¿Es posible una alianza electoral?

No nos estresa tanto el plazo para los jales que vence en los próximos días, porque tenemos cuadros al interior del partido que tranquilamente podrían representarnos en una campaña. Sin perjuicio de ello, algunos personajes se han acercado al partido. La idea es sondear si existen cosas en común para ver la posibilidad de establecer algún planteamiento con miras a las elecciones que se vienen. Pero aún no tenemos nada cerrado, solo conversaciones. Con respecto a la situación de las alianzas, mi postura, que además la he transmitido como candidato -y hoy ya como presidente- y voy a someter a consideración del Plenario Nacional, es que Acción Popular no participe de alianzas con otros partidos nacionales. Voy a proponer que se busque consolidar alianzas y entendimientos con movimientos regionales, movimientos independientes, sectores representativos de la sociedad civil. Si bien es cierto tenemos una fragmentación de la oferta electoral que va a llegar a casi 30 partidos, la verdad que de esos 30 partidos podemos reconocer que dos o tres pueden tener una organización que pueda entenderse con Acción Popular. El resto de los partidos, con el respeto que se merecen, nos parecen más que todo franquicias, partidos que se han creado con un fin netamente electorero . No vemos detrás un programa, no demuestran una ideología clara, vemos la pretensión de individualidades o grupos de personas que se juntan para buscar algún tipo de participación en las elecciones del 2026, que son válidas, pero no es lo que nosotros quisiéramos como para un aliado. Lo que sí creemos es que la mayor fragmentación de la oferta electoral más bien está en las regiones, porque tenemos casi dos centenares de movimientos regionales...

―Bajo su propia lógica, no tiene sentido hacer alianzas con movimientos regionales que adolecen del mismo problema de fragmentación en regiones.

Nosotros podríamos, de alguna manera, canalizar la demanda, podríamos representar esas tendencias y hacer una propuesta más orgánica con esas fuerzas regionales que existen, pero que están pululando, y existe la posibilidad de que se confirme la posibilidad de que no participen en las elecciones, que sean eliminados. Entonces, mi postura es que el partido debería tratar de entenderse con fuerzas regionales porque son sectores que están buscando ser representados, pero tienen un techo porque solo están participando a nivel de elecciones regionales o municipales. [...] Hemos tenido acercamientos de varios grupos en varias regiones con esa intención, y vamos a tomar un acuerdo para que esto se formalice para conformar una plataforma electoral.

―¿Con qué líderes regionales se han reunido hasta el momento?

No quisiera dar nombres porque eso podría afectar las negociaciones, pero sí tenemos entendimientos en Huancavelica, Apurímac, Ica, Piura, Moquegua, en algunas regiones de la Amazonía . Venimos haciendo ese trabajo.

―Mencionó que algunas personas se han acercado a Acción Popular para explorar las posibilidades de las elecciones 2026. ¿Se puede saber de quiénes está hablando?

En algún momento tuvimos un acercamiento con el señor Carlos Añaños. Conversamos un par de oportunidades y nos manifestó sus ideas. Nosotros también le compartimos lo que pensamos para el país y lo que quisiéramos hacer. Añaños nos planteó en esa oportunidad que él deseaba liderar una suerte de de alianza de partidos, y nosotros veíamos un poco lejana esa posibilidad, así que creo que no logramos llegar a ningún entendimiento. La semana pasada anunció su inscripción en otro partido.

―¿Qué le parece la posible candidatura del señor Añaños dentro del partido Perú Moderno?

El partido no lo conozco, la verdad. No sé que hay detrás del partido, pero con Añaños sí hemos tenido que conversar. Creo que es saludable que gente que ha tenido éxito empresarial, como el señor Carlos Añaños, participe en política. Eso es importante. Mientras los actores sean gente idónea, es bueno. Pero a veces la experiencia es amarga, porque una cosa es ser un empresario exitoso y otra es saber cómo es el manejo de la cosa pública. Entonces creo que él va a tener que prepararse porque es totalmente diferente lo uno con lo otro. L a prueba más tangible de eso es la pésima gestión que hace el señor López Aliaga al frente de la Municipal de Lima.

―¿Por qué le parece pésima la gestión del alcalde López Aliaga?

La inacción, la falta de ejecución, de inversión. La falta de respuestas asertivas a la problemática de la ciudad es clara. Me parece que una persona, que seguro es exitosa en sus empresas y en sus negocios, no necesariamente es exitosa en el plano político.

―¿Considera que la gestión de Jorge Muñoz, elegido con Acción Popular, fue exitosa?

Jorge Muñoz no fue empresario, no es empresario. Jorge Muñoz tenía una trayectoria de haber sido regidor, dos veces alcalde de Miraflores. Había sido gerente municipal. Digamos que Jorge tenía una formación municipalista. Es un gestor público.

―¿Considera que la gestión de Jorge Muñoz fue mejor que la de López Aliaga?

Hasta el momento sí. Entendiendo que la gestión del de de Jorge Muñoz dejó mucho que desear, porque la verdad no logró resolver los grandes problemas de Lima. No logró ni siquiera cumplir sus propios objetivos. Pero bueno, le tocó también enfrentar la pandemia, pero creo que hasta hoy, López Aliaga no ha logrado superar a Muñoz.

―¿Hay algún candidato que que se perfile en Acción Popular para la elección presidencial del 2026?

Tenemos tres correligionarios que han sido candidatos a la Presidencia de la República, como Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaúnde, el propio Raúl Diez Canseco. Tenemos a otros cuadros también, pero aún no hay nadie que haya manifestado su deseo de ser candidato.

―Usted fue alcalde y ahora asume la presidencia de un partido. ¿Ha pensado si va a asumir algún rol de candidato en el 2026?

Aún no, te lo digo con sinceridad. Primero debemos generar condiciones mínimas para que el partido esté en la posibilidad de ser una oferta atractiva de cara a ser gobierno en el 2026. Creo que podemos tomar algunas acciones que nos permitan demostrar que hay un liderazgo en el partido, mostrar que hay una propuesta orgánica, limpiar un poco la imagen del partido y volver a hacer política. Una de las cosas que el partido no ha hecho en los últimos años es política y hacer política es plantear una agenda, entrar en el debate público, hablar de temas de los cuales el partido tiene total autoridad moral, autonomía energética, vivienda social, infraestructura vial, educación, salud. Lamentablemente en los últimos tiempos solamente hemos sido noticia por los problemas internos que tenemos, por los malos representantes que nos ha tocado. Pero no somos noticia porque planteemos una agenda para el país [...]

―Pero la bancada actual está alejada de la agenda que usted menciona.

Eso lo vamos a alinear, porque al final, si la representación parlamentaria no quiere alinearse a los objetivos del partido, el partido tendrá que tomar la decisión drástica. Si es necesario, el partido puede prescindir de la representación parlamentaria. Quiero dejar algo bien claro, soy el presidente del partido y no voy a permitir de ninguna manera que los congresistas no estén alineados a las posiciones del partido. Si alguien no quiere responder a su partido es mejor que no sea parte del partido. ¿Me dejo entender? Esa es la posición que nosotros vamos a sostener.

―¿Está en las condiciones para prescindir de la representación parlamentaria?

Por supuesto. El partido toma una decisión que es vinculante para todos, y eso incluye a los congresistas. Todos los militantes, sobre todo aquellos que ejercen la representación pública, están obligados a acatarlo. No hacerlo constituye una falta grave que puede venir en su separación. Entonces, a nosotros no nos sirve de nada tener congresistas que no le responden al partido.

―Eso lo entiendo, pero ¿Pueden decidir no tener una bancada y esperar hasta el 2026? Porque los congresistas pueden rebelarse y atrincherarse con el nombre del partido como lo han hecho hasta ahora, ¿no?

El partido toma la decisión de no tener representación parlamentaria, y finalmente es el que tiene la titularidad del registro de la marca.

―Ese es un debate interesante que no tiene antecedentes. ¿Cómo le quitas el nombre de la marca partidaria a la bancada?

Eso lo podemos discutir. Ya será un tema de abogados. Pero te estoy diciendo la postura. La postura política.