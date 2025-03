—En una entrevista que concedió a El Comercio en octubre pasado, usted dijo que Juan José Santiváñez debía adelantar su salida antes del plazo de 60 días que se había dado si no había resultados del estado de emergencia declarado por entonces. No solo no cumplió eso, sino que tomó mucho más tiempo en dejar el gabinete…

Nosotros, como CCL nos pronunciamos y dijimos que el ministro cumpla su palabra. Él dijo que iba a dar un paso al costado si no funcionaba y, como todos vimos, no tuvieron éxito los estados de emergencia. Creo que ahora el Congreso ha tomado una decisión correcta, porque responde al pedido de la ciudadanía. Toda la ciudadanía estaba pidiendo su salida y por el lado empresarial también, sobre todo las Mypes, los pequeños empresarios y organizaciones sociales, que son los más afectados por la delincuencia y la criminalidad. Hemos formado una Coalición por la Seguridad Ciudadana. Hemos convocado a 14 gremios y organizaciones sociales: gremios de micro y pequeñas empresas, asociaciones de bodegueros, panaderos, peluqueras, ferreterías, mercados, Gamarra, Mesa Redonda, transportistas, tres gremios de transportistas, etc.; comedores populares y ollas comunes también. Tuvimos una reunión con el ministro donde él firmó un compromiso. Nos iba a presentar dos planes: uno de acciones específicas por cada sector, sobre todo contra la extorsión, y otro de articulación con los otros actores, como el Poder Judicial, Ministerio Público, etc. Pero no cumplió tampoco. Un día antes de que lo censuren, no llegó a presentar los planes y justo el plazo se había se había vencido. Como coalición, también nos pronunciamos diciendo que se debería haber un cambio en el ministerio. Si bien eso no va a resolver el problema, sí era importante ese cambio. Se tenía que dar, hay una responsabilidad política.

—Los escasos resultados de la gestión de Santiváñez vienen desde hace meses. Hoy tenemos 490 homicidios en lo que va del año, uno cada cuatro horas. 60 de esos homicidios han sido dentro de las casas de las víctimas. ¿Por qué el Congreso tardó tanto en tomar esa decisión?

Bueno, felizmente ya la ya la tomó. Creo que el asesinato del artista Paul Flores, el cantante de Armonía 10, marcó ese punto de quiebre, con todas estas orquestas que tienen un gran arraigo popular. Creo que ahí ya dijeron ‘bueno, esto ya no va más’. Lo que hay que ver es quién viene. Ahí nosotros exhortamos a la a la presidenta a que designe un nuevo ministro del Interior, que tenga liderazgo, experiencia en seguridad, sobre todo en inteligencia, que es lo es lo principal. No vamos a derrotar ni a ganar esta guerra si no hay un fortalecimiento de la inteligencia. Se gana con inteligencia, como la ganamos en la época del terrorismo. (El nuevo ministro) tiene que tener capacidad de gestión, integridad, que no tenga estos problemas personales. Que tenga credibilidad, que genere consensos y que pueda articular con todos los otros actores: fiscalía, Poder Judicial, INPE. No puede estar peleándose. Vimos que con el anterior ministro los pleitos eran de todos los días. Tienen que trabajar juntos. En el foro de seguridad ciudadana que hicimos justo el jueves en la CCL, el presidente Congreso comentó que había estado reunido con el ministro del Salvador y que dijo que, si no trabajaban todos unidos, no se iba a poder ganar la guerra. Tienen que trabajar todos los actores, coordinados, bien articulados y cada uno en su papel.

Juan José Santiváñez defendió su labor en el Ministerio del Interior ante el pleno del Congreso antes de que debatan su censura. (Foto: Congreso)

"Tiene que diseñarse una estrategia integral. Es algo que tampoco hemos visto. Hemos visto que se toman medidas aisladas, temporales, reactivas"





—Como dijo, solo cambiar al ministro no soluciona todo el problema. ¿Qué debe ocurrir ahora?

Tiene que diseñarse una estrategia integral. Es algo que tampoco hemos visto. Hemos visto que se toman medidas aisladas, temporales, reactivas. Acá se debe tener una estrategia integral donde estén todos juntos, cada uno en su papel: Ministerio Público, Poder Judicial, el Congreso, el Ejecutivo a través de la Policía. Hay cuatro cosas importantes en esta lucha contra la criminalidad: liderazgo, que tiene que partir de la de la cabeza de la misma presidenta; presupuesto, sin dinero no se va a poder hacer nada; inteligencia, que va a ser la clave para poder ir ganando algunas batallas; y articulación entre todos los actores. Son esos cuatro ejes que deben primar. Ahí se tiene que diseñar toda una estrategia integral. Nosotros estamos de acuerdo, y esperamos que (se vea) en el pleno del de seguridad que piensa hacer el Congreso, con declarar la Policía en emergencia, para que se abastezca. La Policía tiene que estar totalmente equipada, sobre todo en equipos de inteligencia. La fiscalía también, ellos nos han comentado que les han asignado la cuarta parte del presupuesto que requerían. No tienen equipamiento, ni la policía ni la fiscalía. El Poder Judicial igual, a todo el mundo le falta recursos. Se supone que en abril siempre se ve el tema de crédito suplementario. Ahí es donde tienen que ponerse de acuerdo.

—Sin embargo, la respuesta más reciente del Ejecutivo, antes del cambio de ministro, ha sido recurrir nuevamente a un estado de emergencia, hablar nuevamente de la pena de muerte y del servicio policial y militar obligatorio…

Si declaras estados de emergencia sin estrategias detrás que las respalden, esos estados de emergencia otra vez no van a funcionar. Ya tenemos varios días de estado de emergencia y siguen los asesinatos, el último sábado mataron a dos personas en Comas. La pena de muerte es algo controversial, que se puede ir discutiendo, pero es algo que no se va a poder hacer en uno o dos. Entonces, no resuelve nada. Son anuncios más como diciendo ‘estamos tomando alguna medida’, pero se tienen que tomar medidas que sean de corto de corto plazo y que tengan impacto. Y sobre el servicio militar y policial obligatorio, creo que son anuncios sin un verdadero análisis profundo de si en verdad son viables. Primero está el tema del presupuesto. (…) ¿Hay espacio suficiente para formarlos? Hay déficit en la escuela de policías. ¿Dónde vas a meter a todos esos chicos? Lo otro es que atentas contra la libertad individual de decidir qué quieres hacer. Todo eso hay que analizarlo, discutirlo profundamente y no simplemente soltarlo. Habría que evaluarlo bien.

—Lo mencionó, pero quería incidir en ese tema: ¿cuál debe ser el perfil del próximo ministro del Interior?

Liderazgo y experiencia. Que sea experto en seguridad, pero sobre todo en temas de inteligencia, que es la clave. (Que tenga) integridad, credibilidad, que pueda generar consenso, que convoque, que pueda articular con todos los actores y no se esté peleando con nadie. Entonces, esas son cualidades y requisitos mínimos que debe cumplir, el perfil del ministro que deberíamos este tener.

—La presidenta, que defendió a Santiváñez hasta el final, ha dado a entender que sería alguien de su mismo perfil, “otro ciudadano valiente como él”

Si tenemos (como ministro) a otra persona que va a seguir con enfrentamientos, no vamos a solucionar nada. El trabajo conjunto y en equipo es la clave. Y que sea alguien que no tenga ningún cuestionamiento, alguien en que uno pueda confiar y que tenga esa expectativa de que pueda hacer una buena gestión.

—Más allá de los ministros, ¿Dina Boluarte tiene el liderazgo que se requiere para encabezar esta lucha tan urgente contra el crimen?

Le corresponde tener ese ese liderazgo y lo puede ir ejerciendo a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Ahí tienen que tomar las decisiones entre todos los actores (…) Legalmente, el Conasec lo encabeza el presidente del Consejo de Ministros, pero también era una modificación que estábamos pidiendo, para que sea la presidenta formalmente quien lo encabece. Por la gravedad del problema que tenemos y de la crisis, le corresponde a la a la presidenta liderar el tema.

—En esta coyuntura, ¿cuán importante para el futuro inmediato del país es la decisión que vaya a tomar la presidenta sobre el nuevo ministro del Interior?

Es clave porque, como lo hemos comentado en otras ocasiones, la inseguridad se ha convertido en uno de los principales enemigos de la recuperación económica y la reducción de la pobreza. Es clave atacar porque este tema. Tenemos a un nuevo ministro de Economía, con el cual tenemos muy buenas expectativas y una muy buena coordinación con el sector privado, que está poniéndose un objetivo de 4% de crecimiento. Definitivamente, el avance de la criminalidad afecta directamente a la economía del país, a las inversiones. Las inversiones extranjeras que puedan venir pueden decir ‘este país es muy inseguro, tiene alta criminalidad, me voy a otro lado’. Las mismas inversiones nacionales se ven un poco retraídas por el tema de seguridad. Hemos visto que, en los negocios pequeños, han cerrado más de 2000 bodegas. Todas esas personas se quedan sin trabajo, disminuyen sus ingresos, tienen menos capacidad de consumo y si no hay consumo, eso afecta al crecimiento. Todo está ligado. El crecimiento económico depende mucho también del tema de la inseguridad. Por eso es clave un buen ministro del Interior, que disminuya esta inseguridad y que tenga acciones y resultados positivos para ir disminuyendo los altos índices de criminalidad que tenemos.

—Desde el sector empresarial, ¿cómo vio esta protesta ciudadana del último viernes eh contra la violencia, para que exigir que el Estado ataque realmente este problema?

Las marchas son expresiones democráticas. Mientras se hagan de manera pacífica, estamos de acuerdo con las mismas. Creo que esta marcha que se ha dado el viernes es comprensible porque la ciudadanía está expresando un hartazgo sobre el actual manejo que se tiene sobre la criminalidad.

"Creo que entre los principales gremios empresariales sí hay ese consenso y esa conciencia de que el sector tiene que apoyar en esta en esta lucha contra la criminalidad"





—En el gremio empresarial, entre los empresarios, ¿hay consenso para exigir soluciones al estado frente a la delincuencia, o hay sectores aún reticentes a tocar temas políticos?

Creo que entre los principales gremios empresariales sí hay ese consenso y esa conciencia de que el sector tiene que apoyar en esta en esta lucha contra la criminalidad. Una manera es con ideas, con propuestas. Por ejemplo, desde nuestro lado hemos formado mesas técnicas con todas estas organizaciones de micro y pequeñas empresas, que son las más afectadas por la extorsión (…) Hemos hecho esa articulación, que no estaba haciendo el Ejecutivo. Después, el Congreso nos invitó y estaban el comandante general de la Policía, el presidente del Congreso, alcaldes, representantes de Poder Judicial, de fiscalía, del INPE. De ahí han estado saliendo ideas, que varias de ellas el Congreso ha recogido y está plasmando en proyectos de ley. Entonces, por un lado, como sector privado, estamos aportando con ideas. Por otro lado, con varios gremios importantes con que nos hemos venido reuniendo, vamos a apoyar a través de las herramientas de obras por impuestos. El sector privado ahorita va a apostar, utilizando este mecanismo de obras por impuestos, para ayudar en el tema de seguridad. Se va a poder hacer obras o adquirir equipamiento de forma más rápida. Estamos articulando entre los gremios para ver qué proyectos se toman por obras por impuestos. Como CCL, también estamos convocando a empresas para trabajar bajo este mecanismo, que es otra manera para ayudar como sector privado en el tema de seguridad.

Ciudadanos protestan contra la inseguridad ciudadana, exigiendo medidas eficientes para detener la ola de crimen organizado| Fotos: Paloma del Solar/@photo.gec

—¿Qué impresión tiene del panorama electoral de cara al 2026? Hay más de 40 partidos, aún no hay alianzas establecidas, la cédula de votación va a ser enorme…

Con mucha preocupación. Como usted dice, pueden llegar a ser 50 partidos inscritos. Esos son 10,400 candidatos. Va a ser bien complicado si no hay alianzas, e incluso habiéndolas, con tanta dispersión ay, escoger entre entre 10,400. Y no solo hay que pensar en las presidenciales, sino también en las regionales y municipales. Con todos estos partidos, uno va a tener unos 500,000 candidatos. Va a tener que haber haber mucha información, mucha educación a la ciudadanía para que sepa cómo votar. Hay preocupación porque va a ser un proceso, como dice el mismo Jurado Nacional de Elecciones, muy complejo, una elección bien compleja. Se tiene que tratar de promover alianzas en todo lo todo lo que se pueda. La otra preocupación es que, al haber tanta cantidad de partidos, alguien puede pasar la segunda vuelta con 10%. Es un porcentaje muy bajo para tener representatividad y legitimidad de la población

—La fragmentación política es, justamente, un enemigo de esta articulación que debe haber entre distintos sectores para enfrentar problemas como la delincuencia.

Así es. Y después vamos a tener un congreso también fragmentado y eso tampoco ayuda. Pero es lo que es lo que tenemos actualmente como país. Se debería ir trabajando en fortalecer partidos, que hagan procesos de primarias internas y escojan a sus mejores cuadros. Hay que estar muy atentos con el tema del del financiamiento para que las economías ilegales no sean las que primen. Es un tema complicado.

—¿Qué impresión le dejan estos dos primeros meses de José Salardi como ministro de Economía?

Una impresión muy buena, porque ha demostrado en este corto tiempo una gran apertura y una gran vocación de diálogo. El lunes tenemos una nueva reunión con él. Él tiene claro que sin inversión no hay crecimiento y, como sabemos, el 80 % de la inversión es privada. La inversión pública no puede mantener un crecimiento sostenido (…) Nuestra fortaleza macroeconómica es nuestra mejor carta de presentación, nuestra bandera en la parte económica. Eso tenemos que mantenerlo. Por eso el ministro dice que necesitamos reactivación con inversión privada. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que desregular, simplificar los procesos, destrabar proyectos que están. En las reuniones que estamos teniendo con él y su equipo, estamos llevando propuestas de qué se debe simplificar, qué se debe regular, y se está preparando un paquete de medidas que la creo que piensa anunciar a fin de mes.