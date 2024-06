Lo ocurrido en el aeropuerto de Lima Jorge Chávez es inaceptable, y lo digo con mayúsculas. Tenemos que entender que Córpac es la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial. Muy bien, en el directorio de Córpac no existen personas con conocimiento de aviación comercial. Lo ocurrido demuestra absoluta ineficiencia. En general, en la aviación civil comercial existen cuatro preceptos fundamentales que se deben seguir al pie de la letra: seguridad, puntualidad, confort y economía. Ante la pérdida de energía eléctrica en las luces del borde de la pista de aterrizaje 16 L izquierda, se ha debido utilizar la pista de aterrizaje 16 R derecha, la cual tiene su sistema de luces operativo y radioayudas como el ILS Instrument Landing System-Sistema de Aterrizaje por Instrumentos. Se afirma que no se utilizó la pista nueva 16 R derecha porque LAP no cumplió con instalar los vidrios adecuados de la torre de control. Muy mal hecho lo efectuado por LAP, pero se ha debido utilizar la nueva pista de aterrizaje y toda la operación hubiese continuado con normalidad. Entonces, ¿que pasó? ¿Por qué no lo hicieron? Se debe investigar. Hoy también se sabe que el grupo electrógeno no funcionó y que los cables eran muy viejos, y esto quiere decir que no hubo mantenimiento, lo cual es el colmo y empeora la situación. El manejo de un aeropuerto internacional como el Jorge Chávez de Lima es muy delicado e importante, se trata de vidas humanas, de pasajeros haciendo negocios, haciendo turismo, de imagen del Perú a escala nacional e internacional. El daño que se ha hecho es enorme.

—¿Cuál es la situación real de nuestros aeropuertos? Cuando uno viaja tiene varias impresiones. El de Jauja, por ejemplo, es chico y al aterrizar uno siente que saldrá de la pista; el de Pucallpa, igual. ¿Nos falta visión y amor por la aviación comercial?

En cuanto a las impresiones de los pasajeros sobre las pistas de aterrizaje, pueden estar tranquilos. Ningún capitán de línea aérea va a operar su aeronave a una pista de aterrizaje que no cumpla con los requerimientos necesarios. Pero sí, tienes razón en tu pregunta: falta mucho amor por la aviación civil comercial peruana. Desde hace varios gobiernos hemos observado una absoluta desidia. Que yo recuerde, Fernando Belaunde ha sido el único presidente que tomó interés y fomentó el desarrollo de la aviación civil. No solo inauguró el aeropuerto internacional, también compró aviones Cesna para la escuela de aviación civil y aviones Piper para los aeroclubes del Perú.

—Leonie Roca, exgerente de Aeropuertos del Perú, ha denunciado en sus redes que encontró cosas perversas: techos mal hechos, empresas informales encargadas del mantenimiento y un largo etcétera. ¿Qué ha ocurrido con Córpac?

Los problemas de Córpac deben ser resueltos por la dirección de la empresa. Son los llamados a ejecutar las medidas correctivas en cuanto a mantenimiento, corrupción, etc. Desgraciadamente, Córpac no se maneja de manera técnica sino política. El presidente de turno pone a sus amigos y el problema es que no saben lo que hacen. ¿Cuántos directores conocen la aviación civil comercial? Cero. Ni uno solo. Es allí donde comienzan los problemas en una empresa tan importante.

—El ministro Raúl Pérez Reyes ha dicho que esto puede pasarle a cualquiera, que fue algo fortuito y que lamentablemente no se hizo el mantenimiento de las luces de la pista de aterrizaje desde hace 14 años. ¿Esto es posible? ¿No se supone que existe mantenimiento anual?

Esto no es fortuito. De ninguna manera la falta de mantenimiento es fortuita; que no hayan usado la pista 16 R derecha tampoco. Despegar y aterrizar son operaciones en las que está de por medio la vida de muchas personas, y lo que ha ocurrido demuestra una enorme ineficiencia que es inaceptable.

—¿Cómo explicar que solo Lima tengo un real aeropuerto internacional? ¿Por qué, si Cusco también es internacional, no pudieron derivarse los vuelos a esa región?

El alterno del aeropuerto Jorge Chávez es Pisco, que está a 116 millas náuticas de Lima. Alternos a mayor distancia elevan los costos de operación, pero en caso de ser necesario se pueden usar. Es inaceptable que un aeropuerto alterno como el de Pisco no tenga algo tan elemental como escaleras para el desembarque, ni servicio de control de migraciones. Es para no creer.

—¿Cuánto daño a la industria de turismo ha hecho este apagón que llevó al desvío a más de 100 vuelos?

El daño ha sido enorme para la imagen del Perú. La noticia ha dado la vuelta al mundo. Las pérdidas económicas han sido cuantiosas, pero es difícil saber en este momento la cifra exacta.

—Dos empresas figuran como las encargadas de mantener la pista y cuando periodistas de Canal N han ido a buscar a los dueños, no los han encontrado y en las direcciones no existían vestigios de las empresas. ¿Así de informales somos?

La dirección de Córpac es la responsable, está obligada a contratar con empresas de alto nivel de profesionalismo y seriedad. Es muy grave lo que han encontrado los periodistas; que se investigue bien si esas empresas tienen la experiencia para hacer mantenimiento.

—¿Debe renunciar el ministro Pérez Reyes?

Si renuncia el ministro de Transportes y luego nombran a uno que no es del sector, estamos en lo mismo. La presidenta Dina Boluarte debe ir hacia una solución integral, cada ministro debe ser una persona experta en su sector, honesta y patriota. Requerimos meritocracia.

—¿Córpac es la culpable de todo o LAP, el concesionario, también tiene responsabilidad?

LAP tiene la responsabilidad de no haber cumplido con varios puntos de su contrato con el Gobierno Peruano. Por ejemplo, la entrega de la pista de aterrizaje 16 R derecha; se han demorado varios años y mira cómo en esta emergencia no la usan porque los vidrios de la torre no son los adecuados.

—¿Cómo es posible que la segunda torre no funcione porque los vidrios no permiten visibilidad? ¿LAP no sabe lo qué hace?

Los vidrios de la torre de control que LAP ha instalado no son los adecuados y eso ha originado varios problemas. Es inaceptable que esto ocurra porque son vidrios no aprobados para operaciones aeronáuticas de los controladores de tránsito aéreo. Increíble que una empresa como LAP no sepa qué vidrios instalar en una torre de control.

—¿Es verdad que no tenemos suficientes operadores de vuelo?

Que falten controladores de tránsito aéreo y que los que estén trabajando puedan llegar a la fatiga o estrés es un asunto muy serio que debe ser resuelto lo antes posible.

—¿Qué piensa cuando Córpac dice que no puede garantizar que exista otro cortocircuito?

Que es una lamentable afirmación. Córpac debe contratar a la mejor empresa calificada del mercado para que no vuelva a ocurrir otro cortocircuito y, por supuesto, debe informar a los usuarios para que se sientan tranquilos. Cuando dan un mensaje negativo demuestran inseguridad y falta de confianza.

—¿Las luces de emergencia no deberían tener un cableado autónomo?

Por supuesto, y también un sistema de energía alterno.

—Hay quienes dicen que todo ha sido un sabotaje por los recientes nombramientos de militares en las gerencias. ¿Lo cree posible?

Espero que esa versión no sea cierta. Se debe investigar. Es cierto que el nombramiento de militares o personal ajeno a la empresa en las gerencias causa malestar en el personal. Lo ideal es que por meritocracia este pueda hacer carrera profesional y ocupar puestos importantes.

—El primer ministro Gustavo Adrianzén dijo que el Ejecutivo había reaccionado adecuadamente, que le constaba que el ministro Pérez Reyes estuvo al tanto de todo y que frente al “evento fortuito” estuvieron a la altura.

No estoy de acuerdo. Si se hubiese actuado adecuadamente no habría ocurrido el desastre. Se debió utilizar la pista 16 R que estaba con el equipamiento necesario. La operación aeronáutica hubiese continuado con normalidad.

—¿Qué le parece la administración de LAP?

No es la óptima, deja mucho que desear. No es la mejor empresa que el Perú debería tener.

—¿Ha ocurrido algo así en otro aeropuerto del mundo?

Lo que ha ocurrido en el Jorge Chávez y en el alterno de Pisco no ha ocurrido en otro aeropuerto del mundo. Es inaceptable.

Según Atala, el proyecto de Chinchero es peligroso para la aeronáutica. Foto: gob.pe

“Es un grave error construir el aeropuerto de Chinchero”

—¿Que es lo más riesgoso de nuestros aeropuertos?

La falta de tecnología en varios aeropuertos de provincias y la seguridad en las zonas de las pistas de aterrizaje. Felizmente, la actual tecnología y la independencia de equipos de tierra que tienen las aeronaves ha mejorado de forma notable la seguridad de vuelo.

—¿Sigue pensando que es un grave error construir un aeropuerto en Chinchero?

Por supuesto que es un grave error. El proyecto nació con mentiras, corrupción, falta de estudios meteorológicos, falta de estudios sobre las aproximaciones de vuelo instrumental, niebla en las mañanas, condiciones de ‘wind shear’ (‘viento cortante’)... La zona de Chinchero es muy peligrosa para operaciones aeronáuticas. Además, se dijo que desde ese aeropuerto se podría volar directo de Cusco a Europa y Estados Unidos. Esa afirmación es falsa. La zona del proyecto está a mayor altura que el actual aeropuerto Velasco Astete y, por lo tanto, el desem-peño de las aeronaves disminuye. Del actual aeropuerto se puede volar a mayor cantidad de terminales, trayendo más turistas al Perú, que del proyecto Chinchero. Es muy importante analizar el gran daño que se causaría al Valle Sagrado de Urubamba y a toda la zona arqueológica. Es terrible para el Perú. La presidenta Boluarte ha afirmado estar en contra de la corrupción: aquí tiene la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos y detener ese proyecto contaminado por la corrupción. Existen otros lugares apropiados para construir un aeropuerto internacional en el Cusco.

—¿Qué lugares?

La Pampa de Anta, la zona de Patria en la ceja de selva del Cusco, por ejemplo. Chinchero es el peor lugar que han escogido. Chinchero sacará menos pasajeros que el actual aeropuerto cusqueño.

—¿En qué zona de nuestro país urge construir un aeropuerto?

Hay muchas. En un país como el nuestro, con una difícil geografía, la aviación civil comercial es un instrumento de integración, progreso y desarrollo.

—En 1965, Fernando Belaunde inauguró el Jorge Chávez y dijo que sería un nido de cóndores. ¿Es hoy un nido de gallinazos?

Belaunde fue un amante de la aviación civil, aprendió a volar, tuvo instrucción de vuelo como piloto. Tuve la suerte de conocerlo de cerca; era honesto, un estadista, un señor. Hoy en el aeropuerto Jorge Chávez hay gente de primer nivel, trabajadora y empeñosa, pero también muchos gallinazos.