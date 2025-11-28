Presidente de Avanza País: “Me parece que Butters, a veces, está más preocupado por su negocio que por su devenir político”

-Señor Borrero, ¿cómo llega Avanza País a las elecciones primarias?

Avanza País ha participado en una serie de elecciones, tiene la experiencia con sus órganos electorales, y los diferentes miembros del partido están acostumbrados a este tipo de actividades.

-Sin embargo, enfrentan una situación particular que tiene que ver con la demanda del afiliado César Combina, quien asegura que no lo han dejado postular como precandidato a la presidencia de la República.

Los órganos electorales del partido son independientes y tienen dos instancias, que es el Tribunal Electoral de Lima y el Tribunal Electoral Nacional. Según tengo entendido, el señor Combina no ha presentado ninguna candidaturan en dichas instancias.

-¿Combina nunca llegó a presentar formalmente su candidatura?

Nunca presentó formalmente su candidatura .

-Pero lo que alega es que no lo dejaron presentar su candidatura.

Lo que él ha presentado es un requerimiento de candidatura, a través de un WhatsApp, que no es el medio adecuado.

-Combina ha acusado que no hay democracia interna en el partido, que existe una postura cerrada a favor del candidato Phillip Butters, y que incluso usted no le contesta los WhatsApp.

Lo que pasa es que durante los procesos electorales, para mí, como presidente del partido, es difícil contestar los requerimientos de todas las personas que tienen interés en participar.

Las apreciaciones del señor Combina son bastante subjetivas y particulares, porque existen procedimientos y formalidades que deben cumplirse y están los órganos electorales del partido, que son los que tienen que resolver sus dudas. Él puede haber presentado tranquilamente su candidatura y haber cumplido con toda la formalidad, pero no lo ha hecho.

-¿Qué cree que busca el señor Combina con toda esta situación?

Evidentemente, Combina busca promocionarse políticamente y seguramente tiene algún tipo de interés. Algún interés político de alguna organización que tal vez está detrás de él, ¿no?

-¿Qué organización cree que está detrás de Combina?

No tengo la menor idea. Sin embargo, si uno ve el recorrido de sus entrevistas, uno puede deducir quién podría ser.

-¿Y cómo cree que termina su figura después de todo este proceso?

El señor Combina es poco confiable para cualquier organización política. De una u otra manera, es difícil pensar que él podría ser un líder político futuro que cause tranquilidad y que pueda liderar un proyecto político importante.

DEFINICIONES PENDIENTES

-¿Cómo analiza la situación de la candidatura de Phillip Butters al cierre del 2025?

Bueno, el señor Butters también tiene que resolver algunos problemas personales de su empresa. Supongo que está evaluando la posibilidad de si, en última instancia, va a participar o no.

-¿A qué problemas se refiere con lo de su empresa?

Me parece que le falta un poco de financiamiento.

-¿El partido no ha buscado los medios de financiamiento para la candidatura de Butters?

No, me refiero a que le ha faltado financiamiento a su empresa, no al partido.

-¿Y eso le impediría asumir la candidatura?

No, pero pareciera por su accionar, ¿no?

-¿A qué se refiere?

Me parece que Butters, a veces, está más preocupado por su negocio que por su devenir político.

-Y si no se decidiera por postular, ¿qué va a pasar?

Tiene reemplazantes en la fórmula presidencial.

-¿Quién es el reemplazante directo de Butters?

Está Adriana Tudela, el general (José) Williams, el secretario general Luis Flores, Nilda Suca.

-¿Cuál es el análisis de la lista congresal de Avanza País frente a la competencia? Van a postular 39 organizaciones políticas con un mar de números. Es una contienda electoral muy complicada, con nueva cédula y otros elementos que la hacen muy diferente a procesos anteriores.

Esta elección es un poco complicada, pero Avanza País piensa que, de una u otra manera, está llevando a sus mejores cuadros para esta elección.

-¿En qué lista cree que están dando sus mejores cuadros? ¿Diputados o Senadores?

En todas.

-¿Usted cree que tiene las mejores listas?

Bueno, es claro que es una opinión subjetiva. Pero sí consideramos que hemos optado por lo mejor.

-Tienen algunos cupos de designados, y existen algunos congresistas de la actual bancada de Avanza País que no figuran en la lista presentada. Me refiero al caso de Diana Gonzales y Alejandro Cavero. ¿Cómo queda la situación de ambos?

En el caso de Diana Gonzales, está totalmente decidido y es el número tres en Diputados. En el caso de Alejandro Cavero se está evaluando todavía.

-¿Gonzales va con el número tres Arequipa?

No, de Lima.

-¿Por qué se ha optado por trasladarla a Lima siendo que ella hoy representa a Arequipa?

Es una decisión de ella.

-¿Y el caso de Alejandro Cavero? ¿Cuál es su situación?

Me parece que son algunos temas referentes a estudios. No lo tengo claro, pero cuando hable con él, en los próximos días, vamos a resolver su situación.

-Digamos que ahora está en el limbo.

Sí.

-Y en el caso de de la bancada de Avanza País que está de salida, ¿cuál es su evaluacióndel de la labor que han desempeñado en estos cuatro años?

La bancada ha tratado de ser lo más profesional posible. Cada quien puede tener su punto de vista, pero, en resumidas cuentas, la bancada de Avanza País es la que ha tenido el mejor desempeño.

-Y en el balance que hacen de la labor de Avanza País en el Congreso, ¿tienen alguna autocrítica de los congresistas que tuvieron en sus filas y ahora están en Renovación Popular?

Sí. Los procesos políticos son complicados, y al final uno tiene que tomar decisiones que, en cierta medida, dependen mucho del contexto del momento. En ese momento, se tomó las decisiones adecuadas que posteriormente podían no resultar óptimas.