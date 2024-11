— La Comisión de Energía y Minas del Congreso propone “una extensión indefinida” del Reinfo (proceso para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal) “hasta que un nuevo marco normativo prospere y entre en vigencia”. ¿Cuáles son los peligros de este dictamen?

En una economía informal como la que tenemos nosotros, generar más informalidad [no está bien]. Se hizo el esfuerzo de sacar una ley como el Reinfo, pero no ha funcionado, porque en el fondo hay una gran mayoría de mineros que no se ha formalizado en todos estos años. La verdad es que esto de la prórroga es simplemente informalizar la ley . Yo soy de los que cree que esto hay que pararlo de una vez y aplicar las normas. La minería informal, que no es fiscalizada en temas medio ambientales, que no cumple con los estándares sociales, ni económicos que se requiere, ya hay que pararla.

— ¿A su juicio, un sector del Parlamento está jugando a favor de la minería ilegal? ¿Por qué?

Yo creo que sí. Lamentablemente, hay un grupo de personas que han tenido vinculación o que tienen vinculación con la minería informal . Pero no dramaticemos ese hecho, el Perú es 70% o 75% informal, el Congreso es un reflejo de esta informalidad. Hay que luchar contra la informalidad en la economía en su conjunto, en minería, en transporte, por supuesto en todas las actividades comerciales. Eso es fundamental.

— En su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte dijo que ya habían finalizado la elaboración de la nueva ley de formalización de la pequeña minería y de la minería artesanal. Pero hasta el momento, no lo presentan. ¿Cuál es la responsabilidad que debe asumir el Ejecutivo?

Tengo la mejor impresión del ministro Rómulo Mucho [de Energía y Minas], el ministro de Medio Ambiente también se ha expresado en el sentido de que no hay que continuar con el Reinfo. Yo creo que el gobierno está trabajando en algún tipo de legislación para promover que haya más formalización, no es fácil dentro de un contexto de una economía tan informal como la que tenemos […] Y bueno, hay responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Prolongar el Reinfo no es la solución . El Ejecutivo tiene que presentar una propuesta a la brevedad.

— Desde el 2020, mineros ilegales coludidos con bandas delincuenciales han realizado 628 incursiones en la Minera Poderosa, en Pataz, han asesinado a 18 empleados, han destruido 14 torres eléctricas y han robado más de US$3.553 millones en oro. ¿Esta lamentable situación se puede extender a otras minas si el gobierno y el Ejecutivo no le ponen freno?

No cabe la menor duda, hay una entrevista en El Comercio a Víctor Gobitz [presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía], donde esencialmente lo que dice es que la informalidad está coludida con la delincuencia y, en ese sentido, hay que pararlo, no es solamente informalidad, hoy día también es mucha delincuencia.

— De acuerdo con una reciente encuesta de Datum, el 82% de peruanos sostiene que la influencia de industrias ilegales, entre ellas la minería ilegal, en los políticos es elevada. ¿Le preocupa esta situación de cara a las elecciones 2026? ¿Y ha identificado a algún partido en especial?

No cabe la menor duda de que los políticos viven dentro del contexto de un país y si ese país es 75% informal, el bolsón de votos está ahí. Entonces, es una responsabilidad muy seria que creo que hay que asumirla con todo realismo y enfrentar ese tema. Lamentablemente, no lo van a hacer quienes están buscando un puesto público, lo tenemos que hacer quienes con argumentos demostremos que al Perú le iría mucho mejor sin tanta informalidad.

[…] También preocupa que los mineros informales hayan financiado campañas, lo reconoció [en su momento] Ollanta Humala, también nos preocupa que el transporte informal pueda estar financiando campañas, la informalidad es una cosa soterrada, pero que está enquistada en la sociedad peruana.

— Usted ha referido que sí cree que hay un sector del Congreso que juega a favor de la minería ilegal. ¿Por qué cree que se da este fenómeno?

Hay bolsones de la sociedad que están interesados, el caso de Madre de Dios es clarísimo, Madre de Dios es uno de los departamentos que seguramente no tiene tanta pobreza como otros, producto de esa minería ilegal. Y, por supuesto, eso influye sobre los políticos de Madre de Dios, en La Libertad también hay la sospecha de que muchos políticos puedan haber comenzado su patrimonio con minería ilegal. Y no nos olvidemos del narcotráfico, hoy el narcotráfico y la minería ilegal son fuentes de ingreso de muchos de nuestros políticos, y la justicia debería investigar sobre eso.

— ¿El crimen organizado se ha instalado como “un gobierno paralelo” en el país, como lo alertó la Confiep y otros 22 gremios empresariales?

Hay una cuestión de mafias que es evidente, y coincido con el comunicado de la Confiep y de otros.

— Por medio de un comunicado, los empresarios exhortaron al Congreso a derogar la Ley N°32108 (la cuestionada primera modificación a la norma de crimen organizado), porque esta “relajó la persecución” de este delito. Pero el Parlamento solo cambió cinco artículos. ¿Es suficiente?

No podría decirle, no he revisado en detalle [la ley], pero estoy seguro de que los gremios empresariales han revisado esta legislación y si lo han propuesto es porque así es. Es evidente que el crimen organizado no ha bajado en nuestro país, por lo tanto, se requieren muchos más cambios de los que se han planteado en el Congreso.

“El ministro del Interior no ha estado a la altura de la lucha contra la criminalidad”, afirmó Roque Benavides. (Foto: Archivo GEC)

— La Ley N°32138- que hizo nuevos cambios a la Ley contra el crimen organizado- excluye al menos 50 delitos, entre ellos los de corrupción de funcionarios, minería ilegal, favorecimiento a la prostitución, rufianismo y proxenetismo…

Eso no está bien, yo creo que esos son delitos que deberían estar incluidos, no cabe la menor duda.

— ¿La presidenta Boluarte ha tenido el liderazgo que se requiere ante el desborde de la criminalidad?

Es evidente que la criminalidad nos está ganando la guerra. El ministro del Interior no ha estado a la altura de esa lucha contra la criminalidad y el gobierno en su conjunto. Y, por supuesto, la principal responsable es la presidenta de la República.

— Según informó El Comercio, al menos 40 personas han sido asesinadas desde que se declaró estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno en el Callao. ¿Esta medida ha fracasado? ¿El ministro del Interior debe dar un paso al costado?

Definitivamente, el ministro del Interior debe dar un paso al costado. Yo sí creo que no está funcionando y que ha habido voces de jefes de la Policía Nacional que así lo han dicho, uno escucha todas esas versiones, ellos son los especialistas. Creo que hay que reestructurar todo lo que es la lucha contra el crimen organizado.

— ¿El Estado de emergencia ha fracasado?

Los estados de emergencia contribuyen para que pueda entrar el Ejército, pero la verdad es que hay que aplicar un poco de mano dura, yo no podría asegurar que al 100% ha fracasado. No obstante, hemos podido tener mejores resultados […] Los resultados no son buenos, la señora presidenta debería evaluar un cambio [en el Ministerio del Interior].

— ¿Además del ministro del Interior, se requiere una renovación del Gabinete Ministerial?

El Perú merece tener el mayor talento, en algunos casos yo me he expresado, por ejemplo, del ingeniero Rómulo Mucho tengo la mejor impresión, no necesariamente de otros sectores. En el caso de Interior es el más delicado de todos.

— Durante la administración de Dina Boluarte, los índices de inseguridad aumentaron, la pobreza creció y el Ejecutivo no ha observado leyes polémicas, como la de crimen organizado, la que debilita la colaboración eficaz, la que recorta los plazos de prescripción, entre otras. ¿Cuál es su balance de este gobierno?

Yo creo que este gobierno es muy mediocre, pero es mejor que la administración del señor Pedro Castillo . No podemos dejar de destacar que esta es la continuación del gobierno de Castillo y que la señora Boluarte fue elegida con un hombre que, además, de gran ignorancia demostró gran corrupción. En el balance es mejor que la administración de Castillo, pero ha podido ser muchísimo mejor.

— ¿Y cuál es la responsabilidad del Parlamento en la crisis que atraviesa el país?

Tanto el Ejecutivo como el Congreso son instituciones muy mediocres . El Congreso debería preocuparse de un análisis técnico de la legislación que viene dando. Es decir, la entrevista que tuvieron con el presidente del Banco Central de Reserva fue vergonzosa, cómo es posible que hayan pretendido maltratar a un hombre como Julio Velarde con preguntas absolutamente ignorantes. Esos señores congresistas que hicieron esas preguntas, la verdad que no prestigian al Congreso de la República.

— ¿Usted sigue inscrito como militante del Partido Aprista?

Sí.

— ¿Y deja abierta la puerta a una postulación a la Presidencia en el 2026 o es una opción que descarta totalmente?

Yo la descarto. No [tampoco iría en una plancha], ese no es mi interés. La única motivación que yo tengo es el cariño y admiración a la memoria de Víctor Raúl Haya de la Torre.

— ¿Y como militante, apoyará al candidato presidencial que elija el Apra?

Siempre estará bajo análisis, yo algunas veces he votado por el Apra y otras veces he votado por otros candidatos.

— ¿A su juicio, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, debe postular nuevamente a la presidencia, tras tres intentos fallidos?

Bueno, ha habido muchos casos en el mundo donde no han logrado la presidencia a la primera ni a la segunda vez, el caso del presidente Lula en Brasil es uno típico. Creo que todos los peruanos tenemos el derecho a poder presentarnos. La señora Fujimori tendrá que analizar si esa es la mejor alternativa para su posición política. No me puedo oponer, tampoco corresponde, a que se pueda lanzar.