Tomás Gálvez: “Vamos a buscar siempre consensos en aras de la unidad de la institución”

En una breve entrevista con El Comercio, tras su designación como fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez responde a las críticas sobre su nombramiento, rechaza vínculos con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y afirma que buscará “consensos” en la institución que ahora dirige.

— Se ha cuestionado su designación como fiscal de la Nación interino, pese a que estuvo implicado en el 2018 con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Yo no estaba implicado, no. Ustedes, la prensa me implicó. Mire, le voy a decir por última vez esto. A mí me implican, ¿por qué? Porque la fiscal del Callao, ¿qué cosa dijo? Que yo me había reunido con un colaborador eficaz, que creo que era Mario Mendoza; un día tal, en un parque de Pueblo Libre. Que era para pedirle que no hable nada, que todo se va a resolver y que yo tenía en mi poder las resoluciones del juzgado y de la fiscalía respecto a las interceptaciones telefónicas de los Cuellos Blancos. Y que el plan era tomar la Fiscalía de la Nación arbitrariamente para ponerlo al servicio de la organización criminal de los Cuellos Blancos. Esas son las dos imputaciones. Pero, ¿qué sucede? Ese día yo estuve dictando clase en la escuela acá, toda la mañana. Nunca salí, primero. Segundo, salí de mi casa, que tiene cámaras, a las siete de la mañana, llegué acá (a la fiscalía) a las siete y cuarenta, y acá también hay cámaras, y nunca salí. Entonces se les desarmó esa investigación que estaban haciendo ¿Qué hicieron ahí? Se olvidaron de eso porque no podían sostenerlo, porque era una falsedad. Entonces dijeron que yo me comunicaba con (César) Hinostroza.

— Pero estaban los audios donde usted se comunicaba con César Hinostroza...

¿Y por qué me comunicaba con Hinostroza? Porque trabajábamos juntos. Tres puntos agarraron ahí de las comunicaciones. Primero, por el caso de un rondero de la región San Martín. Ese caso era propio de mi función. Yo estaba todavía como director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público. Entonces, cuando llegaban denuncias, la misma Fiscalía de la Nación me encomendaba para que yo resolviera ese problema. Obviamente me comunicaba con las instancias correspondientes. En este caso habían condenado al presidente de la Ronda Campesina de San Martín y viene una delegación de allá a pedirme... porque teníamos un convenio de cooperación y apoyo recíproco entre la Ronda de San Martín y el Ministerio Público.

Entonces vienen a exigirme el apoyo ¿Y dónde estaba el caso? Estaba con Hinostroza. Entonces yo llamo a Hinostroza y le pregunto por este caso y me dice que sí lo tenían y que ya lo iba a ver. Mira, le digo, lo importante sería que ustedes califiquen debidamente la casación. Todo conforme a mi función, lo que tenía que hacer, lo que la Fiscalía de la Nación me encomendaba que haga.

El segundo, que se interfirió en el caso del fiscal Walter Delgado ¿Qué cosa dijeron? Y El Comercio precisamente decía que yo le he llamado (a Hinostroza) para interceder sobre un caso que estaba en vía de casación en la Corte Suprema, cosa que era totalmente falsa. Y abajo tampoco tenía proceso. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar para interceder si no hay ningún caso?

— Pero se escucha en los audios que usted le pide que lo apoye...

Sí ¿Por qué se escuchan? Porque yo les digo, apóyalo compadre para completar la chamba, apoya a Waltercito en ese problema que tiene de familia, compadre. Eso es todo. Era un problema de familia, un problema grave que tenía.

Y el tercero era porque estábamos en la Academia (de la Magistratura) e Hinostroza me dice: hay una persona que está averiguando por un caso que está en la Fiscalía Contenciosa Administrativa, segura que está en tu fiscalía. Yo le dije que vaya y se le dará la información.

En la tarde me llama y me dice que la persona se llamaba Mauricio Arrieta, y le dije que venga. Al siguiente día vino, sacó su cita como cualquiera, y cuando llega me dice que estaba indagando sobre este caso. Era un caso impar y nosotros vimos casos pares, entonces le dije que eso estaba en otra fiscalía y ahí te van a informar, punto. ¿Dónde está que Cuello Blanco? Eso es invención de ustedes.

— No es una invención de la prensa, había un informe oficial de la fiscalía, no era un invento.

Ese informe fue falso, justamente por las supuestas reuniones con Mendoza en Pueblo Libre, pero ya quedó archivado.

— ¿Qué le puede responder usted a sus detractores que ahora están señalando precisamente que haya tenido esa mochila?

No existe ninguna mochila. Yo no tengo por qué contestar eso. Esos antecedentes ya están archivados totalmente.

— ¿Cuál va a ser su línea de gestión al asumir este cargo?

Bueno, tendremos que ver todavía. Ahorita estoy viendo la transferencia del cargo y después ya conversaremos. Déjame hacer un diagnóstico, déjame ver todo eso y ya conversaremos más adelante.

— ¿Cuál va a ser su posición frente al Congreso y al Ejecutivo?

Bueno, eso tenemos que verlo. Mira, vamos a trabajar, en realidad, de acuerdo con todos los miembros de la Junta. Vamos a buscar siempre consensos en aras de la unidad de la institución y en función a eso vamos a tener que tomar las decisiones correspondientes .

— ¿Su defensa frente al Ministerio Público será firme, porque en el Congreso hay proyectos de ley que buscan desactivar la Junta de Fiscales Supremos?

Que lo desactiven, pues, que lo desactiven. Y entonces ahí estaremos hablando en otras condiciones.

— Pero no es una cosa menor, existen esos proyectos de ley y ahora usted es fiscal de la Nación…